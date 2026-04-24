Thứ Tư, 29/04/2026 15:04 (GMT+7)
Giới trẻ hào hứng check-in và trải nghiệm văn hóa dịp lễ
HNN.VN - Dịp lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, giới trẻ tại Huế và du khách hào hứng tìm đến check-in tại những “tọa độ” được “decor” rực rỡ trong sắc cờ đỏ sao vàng, quán café phong cách vintage hay những không gian cổ kính, giàu bản sắc văn hóa. Đây không chỉ là dịp để “sống ảo” mà còn là cơ hội để người trẻ tìm kiếm sự cân bằng, tận hưởng kỳ nghỉ theo cách riêng, lắng đọng nhưng vẫn đầy màu sắc.
Check-in theo style "điểm tin" tại Tòa soạn Báo Huế ngày nay
Bên cạnh đó, xu hướng trải nghiệm văn hóa truyền thống cũng ngày càng được ưa chuộng, nhất là vào thời điểm bạn trẻ được nghỉ dài ngày trong dịp lễ. Những địa điểm như không gian 23 - 25 Lê Lợi, workshop tại các quán café yên tĩnh mang đến trải nghiệm làm tranh mộc bản, vẽ lên nón lá… giúp người tham gia vừa thư giãn vừa khám phá khả năng sáng tạo của bản thân.
Với nhiều bạn trẻ, một kỳ nghỉ ý nghĩa là khoảng thời gian được tận hưởng ly café yêu thích, được tham gia sáng tạo nghệ thuật, được tận hưởng không khí rợp sắc cờ đỏ sao vàng, gặp gỡ bạn bè và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
Những hình ảnh được Huế ngày nay ghi lại:
Những quán café có không gian trang trí rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng "níu chân" nhiều bạn trẻ
Người trẻ gọi chung những thức uống được trang trí cờ Tổ quốc, cờ Đảng hay bản đồ Việt Nam là "đồ uống yêu nước"
Lee Scarlett và Katie Larmour - hai du khách đến từ Canada hào hứng khi đến Huế chơi đúng dịp lễ
Trong khi đó, các không gian quán cà phê được trang trí theo lối truyền thống cũng là điểm dừng chân để du khách có những phút giây lặng đọng
Ngoài thưởng thức cà phê, du khách có thể tham quan, trải nghiệm không gian bên trong được bài trí theo lối truyền thống xưa của Huế
Những ngày này rất đông du khách đến Huế du lịch đã tìm đến không gian 23 - 25 Lê Lợi để trải nghiệm làm tranh mộc bản
Khác với sự ồn ào náo nhiệt ở những điểm du lịch, việc tìm đến các không gian văn hóa để trải nghiệm được nhiều du khách lựa chọn
Trải nghiệm vẽ cờ Tổ quốc lên nón lá là "trend" lan tỏa lòng yêu nước của người trẻ
Phước Ly - Phan Thành