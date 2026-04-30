Khách du lịch check-in khi đến Đại Nội Huế

Cố đô rộn ràng bước chân du khách

“Một nửa Việt Nam đang ở Huế” - câu nói vui nhưng trở thành cách diễn đạt sinh động cho sức hút du lịch miền sông Hương núi Ngự trong những ngày này. Dòng người đổ về các điểm di tích, chùa chiền, lăng tẩm, quán xá dịp lễ khiến Cố đô thêm rộn ràng, đông vui...

Năm nay, dịp lễ 30/4 - 1/5 và trước đó là dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương sát nhau tạo thuận lợi để người dân, du khách kéo dài thời gian trải nghiệm. Cùng với Đại Nội Huế và các lăng tẩm thì các ngôi chùa, điểm tham quan, làng nghề truyền thống… đều đông khách. Không khí tại các tuyến phố trung tâm cũng trở nên sôi động, nhộn nhịp hơn thường lệ.

Không chỉ là một chuyến đi chơi lễ, Huế lúc này mang dáng dấp của một cuộc hội ngộ lớn, nơi du khách tìm về không gian văn hóa, ẩm thực và nhịp sống rất riêng, vừa sâu lắng, vừa đầy sức hút.

Cùng với nhiều đoàn khách đi theo tour tuyến, không ít người khám phá Huế theo kiểu tự túc. Nhiều gia đình, nhóm bạn lựa chọn di chuyển bằng phương tiện cá nhân để chủ động hành trình, tận hưởng trọn vẹn không gian văn hóa, ẩm thực và nhịp sống miền di sản. Sự linh hoạt này cũng góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Theo ngành du lịch thành phố, 2 kỳ nghỉ lễ năm nay tiếp tục tạo động lực mạnh mẽ cho du lịch, đặc biệt là du lịch nội địa, giúp Huế ghi nhận sự bứt phá rõ nét. Ước tính vượt mốc 1 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 2.300 tỷ đồng chỉ trong 10 ngày (từ 24/4 - 3/5). Trong đó, nếu dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua (từ 24/4 - 28/4), Huế ước đạt thu hút khoảng 395.000 lượt (khách quốc tế 98.700 lượt), doanh thu từ du lịch khoảng 958 tỷ đồng thì đáng mừng hơn là dự ước tổng lượng khách du lịch đến Huế trong 5 ngày (từ 29/4 - 3/5) đạt khoảng 610.000 lượt, tăng 73,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 164.000 lượt, tăng 129% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ du lịch ước đạt 1.350 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước. Công suất bình quân phòng các cơ sở lưu trú ước đạt 99%.

HỮU PHÚC (thực hiện)