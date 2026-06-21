Khơi thông vốn tư nhân nhằm phát triển nhà ở cho thuê

Phân khúc nhà ở cho thuê được xác định là mục tiêu chiến lược. Ảnh minh họa

Ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê

Mục đích cốt lõi của Kế hoạch nói trên nhằm tổ chức quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nội dung tại Thông báo số 64-TB/VPTW ngày 22/5/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng. Đây là thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với một số cơ quan về tình hình triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới. Kế hoạch này hướng đến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội đối với tầm nhìn phát triển nhà ở giai đoạn mới.

Quyết định số 1115/QĐ-TTg nêu rõ quan điểm chỉ đạo xuyên suốt: Quyền có nơi ở hợp pháp là quyền cơ bản của công dân. Việc người dân được tiếp cận nhà ở an toàn, phù hợp với khả năng chi trả chính là thước đo của sự tiến bộ xã hội, tạo nền tảng vững chắc để ổn định chính trị, phát triển xã hội bền vững và nâng cao niềm tin của nhân dân vào chế độ. Mục tiêu cao nhất của Nhà nước là xây dựng các chính sách đồng bộ, hướng tới việc mọi người dân đều có chỗ ở ổn định.

Đặc biệt, Kế hoạch mang đến một tinh thần mới, yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ tư duy về nhà ở. Bên cạnh nhà ở để bán, hệ thống chính sách sẽ ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng. Phân khúc nhà ở cho thuê từ nay được xác định là mục tiêu chiến lược, dài hạn nhằm phục vụ đông đảo tầng lớp nhân dân, trọng tâm là công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nhà nước giữ vai trò kiến tạo

Giai đoạn tới, việc phát triển nhà ở sẽ được vận hành theo cơ chế thị trường nhưng có sự định hướng và quản lý hiệu quả của Nhà nước. Quan điểm chỉ đạo định vị rõ ràng: Nhà nước không bao cấp về nhà ở, nhưng cũng không hoàn toàn phó mặc để thị trường tự điều tiết. Thay vào đó, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thông qua việc hoàn thiện thể chế, chính sách, quy hoạch lành mạnh, minh bạch. Từ đó, các doanh nghiệp tham gia xây dựng, vận hành với mức lợi nhuận hợp lý, còn người dân được tiếp cận chỗ ở an toàn, phù hợp với túi tiền.

Phát triển nhà ở phải đặt trong mối liên hệ đồng bộ, mang tính liên ngành, liên cấp, liên vùng. Chính sách nhà ở phải gắn chặt với quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển khu công nghiệp, hạ tầng giao thông công cộng, thị trường lao động và quản lý dân cư. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Nhà nước sẽ huy động đa dạng nguồn lực, không chỉ phụ thuộc vào ngân sách mà tập trung khơi thông dòng vốn tư nhân, các dòng vốn dài hạn từ quỹ đầu tư, tổ chức tín dụng. Nguồn lực nhà nước sẽ đóng vai trò "vốn mồi" để dẫn dắt, thúc đẩy và tạo động lực thu hút dòng vốn xã hội hóa tham gia đầu tư vào phân khúc nhà ở cho thuê.

Khu nhà ở xã hội ở khu đô thị mới An Vân Dương

9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất: Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp nhằm tạo chuyển biến mạnh về tư duy phát triển nhà ở.

Thứ hai: Tổ chức sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư, đề xuất ban hành văn bản chỉ đạo phù hợp của Ban Bí thư hoặc Bộ Chính trị làm cơ sở hoàn thiện hệ thống pháp luật, trực tiếp là sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.

Thứ ba: Chủ động đề xuất kịp thời các cơ chế, chính sách mới dựa trên chủ trương của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm để cụ thể hóa vào Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) nhằm trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI vào tháng 10 năm 2026.

Thứ tư: Nghiên cứu, xây dựng chính sách phát triển nhà ở theo mô hình mới phù hợp với Hiến pháp và nhu cầu thực tế của nhân dân; khẩn trương ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn cụ thể cho từng nhóm nhà ở.

Thứ năm: Xây dựng các chính sách đột phá về đất đai, tín dụng, cơ chế tài chính, thuế... nhằm phát triển nhanh chóng thị trường nhà ở cho thuê với giá cả hợp lý, tạo sức hút mạnh mẽ đối với khu vực tư nhân.

Thứ sáu: Cải cách triệt để, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa, một đầu mối, một quy trình chuẩn". Rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư, quy hoạch, giao đất, cấp phép xây dựng và tiếp cận tín dụng ưu đãi; gắn rõ thời hạn xử lý và trách nhiệm cá nhân.

Thứ bảy: Chính thức đưa vào vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn trong công tác quản lý và kinh doanh.

Thứ tám: Rà soát kỹ lưỡng quỹ đất, hoàn thiện quy hoạch. Mọi phân khúc nhà ở phải gắn liền với hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ xã hội thiết yếu (y tế, giáo dục, văn hóa), ưu tiên tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, đô thị hóa nhanh; chủ động giải phóng mặt bằng để chuẩn bị quỹ đất sạch cho nhà ở cho thuê.

Thứ chín: Tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt chẽ và minh bạch các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách, đồng thời kiểm soát và ngăn chặn triệt để tình trạng đầu cơ, thổi giá nhà ở.