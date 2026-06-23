Lắp đặt các trạm sạc, đổi pin xe điện trong khu đô thị: Chờ quy chuẩn kỹ thuật đồng bộ

Các thiết bị trạm sạc, đổi pin xe điện đặt trên vỉa hè đang thi công tại khu C, Khu đô thị Royal Park

Buộc di dời trạm sạc

Những ngày qua, người dân sinh sống tại Khu đô thị Royal Park (phường Vỹ Dạ, TP. Huế) phản ánh, chủ đầu tư của dự án là Công ty cổ phần Apec Land Huế đã cho thuê mặt bằng công viên, vỉa hè, các tuyến đường nội bộ để lắp đặt trạm sạc, đổi pin xe điện khi chưa lấy ý kiến cư dân và có dấu hiệu chưa phù hợp với quy hoạch được phê duyệt.

Theo ghi nhận, tại khu B và C của dự án, chủ đầu tư đã cho vận chuyển hàng chục thiết bị trạm sạc và đổi pin xe điện đến tập kết tại các khu vực ven công viên trung tâm và dọc các tuyến đường nội bộ của khu đô thị. “Khu vực này có khoảng 300 hộ dân. Việc lắp đặt trạm sạc, đổi pin xe điện trên khu vực công cộng không chỉ làm cho không gian vui chơi của cư dân bị thu hẹp mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ”, ông N.V.C, một hộ dân sống tại khu đô thị lo lắng.

Sau khi cư dân phản ánh, chủ đầu tư đã cho vận chuyển các thiết bị này ra khỏi phạm vi công viên. Ghi nhận của chúng tôi sáng 9/6, tại nhiều tuyến đường qua Khu đô thị Royal Park như Lê Đức Anh và các tuyến nội bộ của dự án, hàng chục thiết bị trạm sạc và đổi pin xe điện được vận chuyển đặt trên vỉa hè. Tại khu B khu đô thị này, có khoảng 4 tuyến đường nội bộ được đặt khoảng 20 thiết bị trạm sạc và đổi pin xe điện vẫn còn nguyên vỏ bọc chưa qua sử dụng. Đáng chú ý, tại khu C, nhiều tuyến đường nội khu đang thi công hạng mục vỉa hè cũng được đặt nhiều thiết bị này.

Trước tình trạng này, Sở Xây dựng đã có Công văn số 3725/SXD-QLN&TTBĐS ngày 5/6/2026 do ông Lê Công Diễn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng ký ban hành, gửi Công ty cổ phần Apec Land Huế về việc yêu cầu dừng mọi hoạt động thi công, lắp đặt các trụ trạm sạc, đổi pin xe điện tại các khu vực công cộng, công viên, vỉa hè và các tuyến đường nội bộ của khu đô thị.

Sở Xây dựng đề nghị Công ty cổ phần Apec Land Huế rà soát, báo cáo về việc tự ý cho thuê mặt bằng công viên, vỉa hè để lắp đặt trạm sạc, đổi pin khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án, chưa có quy chuẩn kỹ thuật chính thức từ Bộ Xây dựng. Sở Xây dựng đánh giá đây là hành vi tự ý thay đổi nội dung dự án và quy hoạch đã được phê duyệt, không phù hợp theo quy định tại Điều 37 và Điều 39 Luật Nhà ở 2023. Ngoài ra, việc lắp đặt trạm sạc nêu trên có khả năng làm sai lệch công năng của công trình hạ tầng xã hội và làm ảnh hưởng đến sự an toàn của cư dân khi sử dụng hạ tầng tại dự án.

Khẩn trương rà soát quy hoạch

Theo Sở Xây dựng, việc lắp đặt trạm sạc, đổi pin tại Khu đô thị Royal Park làm thay đổi công năng sử dụng, phương án bố trí hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và không gian công cộng tại dự án khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt là không phù hợp quy định của pháp luật. Qua rà soát hồ sơ và nội dung phản ánh của người dân, Sở Xây dựng đề nghị Công ty cổ phần Apec Land Huế rà soát, có văn bản báo cáo việc tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu Công ty cổ phần Apec Land Huế nghiêm túc khắc phục những vi phạm mà Sở đã chỉ ra, báo cáo kết quả thực hiện. Trường hợp Công ty cố tình vi phạm, tiếp tục thi công lắp đặt các thiết bị, hạng mục trạm sạc pin..., Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý vi phạm và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến hạ tầng dành cho giao thông xanh, ông Trương Nguyễn Thiện Nhân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, hiện nay, Bộ Xây dựng đang hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch đô thị phải tích hợp hạ tầng cho giao thông xanh, bao gồm cả hệ thống trạm sạc điện, hạ tầng cần thiết cho các trạm sạc pin và sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, để hướng dẫn cụ thể về việc thiết kế trạm sạc tại nhà chung cư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trước mắt, Sở Xây dựng đề nghị các địa phương, đơn vị khẩn trương rà soát các quy hoạch, tổng hợp số lượng trạm sạc hiện có và đề xuất các vị trí có thể bố trí trạm sạc điện cho hệ thống giao thông trong các khu đô thị, nhà chung cư và công trình xây dựng trên địa bàn. Việc xem xét các vị trí cụ thể sẽ được tiến hành sau khi các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan đến hệ thống trạm sạc điện, hạ tầng cần thiết cho các trạm sạc pin được cơ quan chức năng ban hành.