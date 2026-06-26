Hợp tác, thu hút khách Nga đến Huế

Sở Du lịch tham gia hội thảo trực tuyến “Thúc đẩy tăng cường hợp tác du lịch Việt Nam - Liên bang Nga: Tiềm năng và giải pháp”

Thị trường khách nhiều tiềm năng

Năm 2025, Huế đón 5.305 lượt khách Nga, chiếm khoảng 0,8% tổng lượng khách quốc tế lưu trú. Tuy nhiên, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, lượng khách Nga đã đạt 4.028 lượt, tăng 49,68% so với cùng kỳ năm trước và nâng tỷ trọng lên 1,2% tổng số khách quốc tế đến lưu trú tại Huế. Điều này cho thấy tốc độ tăng trưởng của thị trường Nga đang cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của khách quốc tế và bắt đầu có dấu hiệu mở rộng.

Nhìn bức tranh toàn cảnh, Việt Nam đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách Nga. Tại hội thảo “Thúc đẩy tăng cường hợp tác du lịch Việt Nam - Liên bang Nga: Tiềm năng và giải pháp” (chiều 29/5), Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai cho biết, năm 2025, du lịch Việt Nam đón 680.000 lượt khách Nga, tăng trưởng đạt mức 197% so với năm 2024. Trong 4 tháng đầu năm 2026, số lượng khách Nga đến Việt Nam đạt 505.000 lượt khách, tăng trưởng 203% so với cùng kỳ năm 2025.

Việt Nam nói chung, Huế nói riêng có nhiều điểm lợi thế phù hợp với nhu cầu của du khách Nga: Bờ biển đẹp, nghỉ dưỡng chất lượng cao, văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú.

Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm cho biết, TP. Huế có nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác văn hóa du lịch và trải nghiệm với các địa phương của Nga, đặc biệt là về di sản, lễ hội, ẩm thực, làng nghề truyền thống; các tài nguyên du lịch biển, đầm phá, rừng, sông, hồ, suối thác gắn với trải nghiệm của các đồng bào dân tộc thiểu số…

Trên cơ sở các nghiên cứu về hành vi và xu hướng du khách Nga, Huế có thể mở ra một số cơ hội phát triển du lịch đối với thị trường Nga. Trong đó, hệ thống di sản văn hóa đặc sắc kết hợp với tài nguyên như biển, đầm phá và hệ thống cơ sở nghỉ dưỡng chất lượng sẽ mang lại trải nghiệm đa dạng và phù hợp với nhu cầu của du khách.

Nghiên cứu tìm hướng đi hiệu quả

Theo Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi (chia sẻ tại hội thảo trực tuyến “Thúc đẩy tăng cường hợp tác du lịch Việt Nam - Liên bang Nga: Tiềm năng và giải pháp”) thì tiềm năng hợp tác du lịch giữa hai nước còn rất lớn, nếu tháo gỡ được những khó khăn hiện nay thì lượng khách du lịch hai chiều sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong thời gian tới.

Để đạt được mục tiêu mong muốn, cần đổi mới phương thức quảng bá du lịch của hai nước thông qua các hoạt động xúc tiến trực tiếp, quy mô lớn; các hãng hàng không cần nghiên cứu mở thêm các đường bay thẳng thường lệ giữa các địa phương của hai nước, song song với việc duy trì hiệu quả các chuyến bay charter; mở rộng thêm các loại hình du lịch dành cho thị trường Nga như du lịch nghỉ dưỡng dài ngày, chăm sóc sức khỏe, du lịch MICE và tổ chức hội nghị, hội thảo cho các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Nga tại Việt Nam…

Ngành du lịch thành phố cũng đang nghiên cứu, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch Nga tại Huế, trong đó giới thiệu đến du khách Nga một số sản phẩm du lịch, gắn với du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái kết hợp với trải nghiệm di sản văn hóa. Ngoài ra, sẽ tập trung liên kết vùng Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng. Sự liên kết này góp phần tạo nên hành trình du lịch đa trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của khách du lịch khi đến khu vực miền Trung.

Theo bà Trâm, ngành du lịch Huế quan tâm đề xuất các địa phương Liên bang Nga và Huế cùng thiết lập cơ chế hợp tác thường xuyên giữa hai nước. Đặc biệt chú trọng đến các địa phương có tiềm năng về nguồn khách của cả hai bên. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu hỗ trợ mở các chuyến bay charter kết nối trực tiếp hoặc trung chuyển đến Huế nhằm nâng cao khả năng tiếp cận điểm đến, tạo điều kiện thu hút khách du lịch Nga đến lưu trú dài ngày và trải nghiệm sản phẩm du lịch của địa phương.

Ngoài hoạt động xúc tiến và kết nối thị trường, cần tăng cường quảng bá hình ảnh Huế trên các nền tảng truyền thông, hệ thống đặt dịch vụ trực tuyến (OTA) và các kênh truyền thông số phổ biến tại Nga để nâng cao nhận diện điểm đến.

Về hợp tác lâu dài, thành phố nghiên cứu, đề xuất các địa phương Liên bang Nga nghiên cứu xây dựng và triển khai chương trình “Huế - Điểm đến yêu thích của du khách Nga tại Việt Nam giai đoạn 2027 - 2030” với các mục tiêu cụ thể về thu hút khách, phát triển sản phẩm chuyên biệt, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng thương hiệu điểm đến, qua đó từng bước đưa Huế trở thành một trong những lựa chọn ưu tiên của du khách Nga khi đến Việt Nam.