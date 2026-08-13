Quản lý rủi ro thất thu ngân sách trên cơ sở dữ liệu

Lãnh đạo các phòng, ban Thuế thành phố hỗ trợ giải đáp các vướng mắc cho người nộp thuế.

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thuế, chống thất thu thuế, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh vừa ký ban hành Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc “Tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu NSNN trên địa bàn thành phố Huế” (Chỉ thị 25). Chỉ thị này đặt ra nhiều giải pháp đồng bộ, siết chặt kỷ cương tài chính và huy động sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chống thất thu NSNN.

Những khoảng trống thất thu

Chỉ thị 25 đánh giá, công tác quản lý thuế trên địa bàn thành phố Huế thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần huy động nguồn thu cho NSNN, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, minh bạch và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người nộp thuế (NNT). Tuy nhiên, tình trạng thất thu thuế vẫn còn diễn ra ở một số lĩnh vực, địa bàn. Việc kê khai doanh thu của một bộ phận NNT chưa sát thực tế. Hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú… còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về thuế.

Riêng trong lĩnh vực du lịch, số lượng cơ sở lưu trú quy mô nhỏ, homestay, căn hộ và biệt thự cho thuê ngắn ngày hoạt động đặt phòng qua nền tảng số, kinh doanh theo mùa vụ, lễ hội phát triển nhanh. Trong khi đó, dữ liệu về đăng ký kinh doanh, cơ sở lưu trú, khách lưu trú, công suất phòng, giá bán, đặt phòng, thanh toán, hóa đơn và kê khai thuế chưa được kết nối, đối chiếu thường xuyên, làm phát sinh nguy cơ bỏ sót đối tượng, che giấu doanh thu và cạnh tranh không bình đẳng.

Qua công tác quản lý, Thuế thành phố cũng chỉ ra một số tồn tại có thể dẫn đến rủi ro thất thu NSNN trong lĩnh vực này. Cụ thể, một số cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn cho khách lẻ; thu tiền mặt nhưng không hạch toán; ghi nhận một phần doanh thu; kê khai thiếu khoản thu từ Booking.com, Agoda, Airbnb, Traveloka... Cơ quan thuế cũng ghi nhận trường hợp áp dụng sai thuế suất, khấu trừ đầu vào không đủ điều kiện; hạch toán khoản chi thiếu chứng từ... Với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, phí quản lý, nhượng quyền hoặc đặt phòng trả cho công ty mẹ cũng là nội dung cần rà soát. Một số khoản trả cho nền tảng nước ngoài chưa được kê khai đầy đủ thuế nhà thầu.

Theo Trưởng Thuế thành phố Đoàn Vĩ Tuyến, không phải trường hợp bất thường nào cũng là trốn thuế, cơ quan thuế cần rà soát đánh giá để nhận định đó là hành vi cố tình giấu doanh thu hay sai sót do chưa nắm chắc quy định.

Hiện, Thuế thành phố Huế cũng đang xây dựng và triển khai kế hoạch chuyên đề về tăng cường công tác quản lý thuế, quản lý rủi ro và chống thất thu thuế đối với lĩnh vực dịch vụ ăn uống và lưu trú. Kế hoạch sẽ tập trung rà soát các cơ sở kinh doanh có rủi ro cao về thuế, tăng cường ứng dụng dữ liệu trong quản lý, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng và hỗ trợ NNT thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định.

Người nộp thuế chia sẻ các vướng mắc liên quan đến thực hiện nghĩa vụ thuế.

Tăng cường quản lý rủi ro

Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thuế, tăng cường quản lý thuế theo phương thức quản lý rủi ro trên cơ sở dữ liệu, UBND thành phố yêu cầu Thuế thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, chống thất thu NSNN. Cụ thể, Thuế thành phố sẽ theo dõi, phân tích, đánh giá tình hình thu theo từng khoản thu, sắc thuế, lĩnh vực, địa bàn và nhóm NNT; kịp thời tham mưu giải pháp khai thác nguồn thu, nuôi dưỡng nguồn thu và bảo đảm hoàn thành dự toán thu NSNN.

Việc tổ chức quản lý thuế phải được thực hiện theo nguyên tắc quản lý rủi ro và dựa trên cơ sở dữ liệu. Cơ quan thuế có trách nhiệm khai thác, đối chiếu dữ liệu đăng ký thuế, hóa đơn điện tử, tờ khai, tình hình nộp thuế, tài khoản và giao dịch thanh toán với thông tin của các cơ quan quản lý nhà nước. Cùng với đó, công tác rà soát, chuẩn hóa và quản lý đầy đủ NNT theo địa bàn, ngành nghề; kịp thời đưa vào quản lý các tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh chưa đăng ký, chưa kê khai hoặc hoạt động không đúng địa chỉ.

Cơ quan thuế tập trung kiểm tra các lĩnh vực có rủi ro cao; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp thu hồi nợ, cưỡng chế, tạm hoãn xuất cảnh và công khai thông tin nợ thuế theo quy định; đẩy mạnh tuyên truyền, cải cách thủ tục và hỗ trợ NNT nâng cao mức độ tuân thủ tự nguyện.

Dù vậy, nhiệm vụ chống thất thu NSNN là việc không của riêng ngành thuế. UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp với cơ quan thuế rà soát, chuẩn hóa dữ liệu NNT và đồng bộ mã số thuế với mã số định danh cá nhân. Cơ quan thuế phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý những trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, ngừng hoạt động hoặc giải thể nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán và sàn thương mại điện tử phối hợp cung cấp, đối chiếu dữ liệu giao dịch theo quy định, phục vụ quản lý tài khoản và dòng tiền kinh doanh. Các cơ quan chức năng tăng cường quản lý nguồn thu từ đất đai, bất động sản; rà soát những dự án chậm triển khai, còn nợ tiền sử dụng đất để đôn đốc thu ngân sách và xử lý trường hợp chây ỳ…

Chỉ thị đặt ra giới hạn, việc thu thập, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu phải đúng mục đích, đúng phạm vi, có phân quyền truy cập và bảo đảm bí mật thông tin của NNT. Không thực hiện thu thập, chia sẻ dữ liệu đại trà; việc xử lý dữ liệu phải có căn cứ pháp luật, đúng mục đích, đúng phạm vi, bảo đảm nguyên tắc tối thiểu cần thiết, phân quyền truy cập, lưu vết khai thác và an toàn, bảo mật theo quy định. Trong 15 ngày kể từ khi Chỉ thị được ban hành, các cơ quan, địa phương phải xác định đầu mối, xây dựng kế hoạch, rà soát quy chế phối hợp, danh mục dữ liệu và tần suất cung cấp thông tin. Đây là khâu quyết định cho việc đối chiếu thông tin thường xuyên, liên tục tạo liên kết cơ sở dữ liệu đồng bộ giữa các ngành.