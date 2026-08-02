Hiến kế để Huế thu hút khách du lịch Halal

Thị trường khách du lịch Hồi giáo rộng lớn nhưng đến Huế chưa nhiều.

Chưa đáp ứng điều kiện hút khách

Mới đây, tại tọa đàm - tập huấn “Văn hóa Islam và kỹ năng tiếp khách Hồi giáo & Dịch vụ du lịch thân thiện với người Hồi giáo tại Huế” (ngày 15/7), PGS.TS. Lê Phước Minh, đại diện Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chủ nhiệm nghiên cứu phát triển du lịch Halal (du lịch thân thiện với người Hồi giáo) trên địa bàn TP. Huế đã chia sẻ thực trạng về tình hình khách Hồi giáo đến Huế. Theo đó, trên cơ sở nghiên cứu và khảo sát sơ bộ, hiện tại, du khách Hồi giáo đến TP. Huế với số lượng rất nhỏ, chiếm dưới 5% số du khách nước ngoài đến Huế. Con số này thấp hơn nhiều so với tiềm năng và kỳ vọng; phần lớn du khách Hồi giáo cũng chỉ đi theo các đoàn nhỏ hoặc khách lẻ, thời gian lưu trú tại Huế khá ngắn.

Trái với tỷ lệ khách Hồi giáo đến Huế còn khá khiêm tốn, thì thị trường khách du lịch Hồi giáo lại được đánh giá giàu tiềm năng. Theo PGS.TS. Lê Phước Minh, với hơn 2,2 tỷ người Hồi giáo trên thế giới, hàng loạt các lĩnh vực kinh tế du lịch liên quan đến du lịch Halal đứng trước cơ hội lớn để mở rộng và phát triển, tiềm năng thu hút du khách có mức thu nhập trung bình và cao. Doanh thu từ nguồn du khách này sẽ tăng lên đáng kể (dự báo đến năm 2030, quy mô thị trường du lịch Halal toàn cầu ước tính đạt 324,96 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng trung bình năm giai đoạn 2024 - 2028 là 5%) mang lại cơ hội cho các điểm đến nếu khai thác tốt.

Từ nhiều năm trước, khi nhận thấy được tiềm năng lớn của thị trường khách Hồi giáo, du lịch Huế đã định hướng tìm cách khai thác. Tuy nhiên, bên cạnh những biến động của thế giới tác động đến tình hình du lịch thì Huế vẫn đang còn những rào cản, thiếu những điều kiện nền tảng để thu hút thị trường khách này.

Có khá nhiều nguyên nhân khiến lượng khách Hồi giáo đến Huế chưa đạt như kỳ vọng. Theo PGS.TS. Lê Phước Minh, Huế chưa có hạ tầng cơ sở vật chất phù hợp với yêu cầu lưu trú của người Hồi giáo (nơi cầu nguyện, khách sạn, nhà hàng, bếp ăn Halal, khu vui chơi, giải trí,…). Hiện nay, TP. Huế mới có duy nhất một nhà hàng có chứng nhận Halal (nhà hàng chay An Nhiên). “Một điểm đến có dưới 10 nhà hàng có chứng nhận Halal được xem là thiếu điều kiện để thu hút khách Hồi giáo, trong khi số lượng ở Huế đang còn quá ít, nên khó đáp ứng điều kiện hút dòng khách này”, ông Minh nhấn mạnh.

Ngoài những hạn chế về điều kiện, cơ sở vật chất, Huế cũng chưa đáp ứng được nguồn nhân lực phục vụ cho dịch vụ du lịch thân thiện với người Hồi giáo. Các khóa tập huấn bài bản, chính quy về đào tạo nguồn nhân lực cho du lịch thân thiện với người Hồi giáo tại TP. Huế vẫn còn rất ít.

Hiện nay, thành phố vẫn chưa có cơ chế, chính sách cụ thể nhằm khuyến khích, hỗ trợ đối với doanh nghiệp, khách sạn, nhà hàng… để tăng cường phát triển du lịch thân thiện với người Hồi giáo.

Đầu tư đồng bộ hệ sinh thái

Ông Đinh Mạnh Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố cho rằng, phát triển du lịch Halal không chỉ để khai thác phân khúc nguồn khách du lịch mới, có mức chi tiêu khá cao, mà còn để nâng cao chất lượng điểm đến, đa dạng hóa thị trường khách quốc tế và tăng sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

Mục tiêu của ngành du lịch Việt Nam là đến năm 2030, khách du lịch Halal có thể đạt 15% trong tổng lượt khách quốc tế, tương đương 6 đến 7 triệu lượt khách, trở thành một trong những động lực tăng trưởng của ngành du lịch Việt Nam, trong đó có Huế. Theo ông Thắng, để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam nói chung và TP. Huế nói riêng cần vượt qua nhiều thử thách. Quan trọng nhất là thành phố cần đầu tư đồng bộ cho hệ sinh thái du lịch Halal, đào tạo nguồn nhân sự đáp ứng yêu cầu. Ngoài ra, cần có hệ thống tiêu chuẩn thống nhất, khả năng kết nối thị trường còn hạn chế và cần phải nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ về thị trường Halal.

PGS.TS. Lê Phước Minh cũng cho rằng, một trong những nhiệm vụ cấp bách cho ngành du lịch Việt Nam, trong đó có TP. Huế là xây dựng một cách có hệ thống các yêu cầu, tiêu chuẩn Halal trong lĩnh vực du lịch từ thực phẩm - thành tố quan trọng hàng đầu của du lịch Halal, cơ sở vật chất (bao gồm nhà hàng, khách sạn/cơ sở lưu trú), điểm vui chơi giải trí, nguồn nhân lực cho đến dịch vụ và sản phẩm du lịch.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Dương Thị Thu Truyền cho biết, việc xây dựng hệ sinh thái du lịch đáp ứng được yêu cầu thu hút dòng khách Halal là điều rất cần. Ngành du lịch đã và đang nghiên cứu, sắp tới có thể xây dựng các đề án, kế hoạch liên quan, tìm ra các giải pháp, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp thuận lợi tham gia. Bên cạnh đó, sẽ đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch ở một số thị trường khách, trong đó có Malaysia, Indonesia, khu vực Trung Đông…