Trước mệnh lệnh “thần tốc”

Ngay trong tháng 7, thành phố Huế đã triển khai nhiều giải pháp gỡ điểm nghẽn. Ảnh: Nguyễn Quân

Bức điện khẩn của Tướng Giáp là lời kêu gọi hành động, thúc đẩy toàn quân chớp thời cơ, di chuyển và tiến công với tốc độ thần tốc để đi đến thắng lợi cuối cùng vào ngày 30/4/1975.

Không thể so sánh nhưng có lẽ, tinh thần “thần tốc, thần tốc hơn nữa” năm xưa đang là tâm thế của Huế, trước nhiệm vụ tăng tốc cho tăng trưởng 2 con số.

Trong chuyến công tác đến Huế giữa tháng 7/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu: TP. Huế phải chuyển trạng thái điều hành, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, phát huy tối đa các động lực tăng trưởng để bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm 2026.

Những điểm nghẽn Huế đang đối diện bao gồm: Đà tăng trưởng chậm; mô hình tăng trưởng còn phụ thuộc lớn vào dịch vụ, du lịch; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp; các dự án công nghiệp động lực chậm tiến độ; sản xuất điện giảm; tỷ lệ lấp đầy khu kinh tế, khu công nghiệp chưa cao; hạ tầng phục vụ du lịch chưa được đầu tư đồng bộ… Đặc biệt, tăng trưởng GRDP của Huế 6 tháng đầu năm chỉ đạt 8,33% (thấp hơn 1,3 điểm phần trăm so với kịch bản là 9,62%).

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chỉ thị: Huế cần tạo sự chuyển biến ngay từ tháng 7/2026 để bảo đảm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm 2026 cũng như cả giai đoạn 2026 - 2030.

Ngay trong tháng 7, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp gỡ điểm nghẽn. Thông tin của UBND thành phố tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 7/2026 cho thấy, kinh tế - xã hội của Huế có thêm những chuyển động tích cực. Tổng vốn đầu tư thực hiện 7 tháng đạt 21.285 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ; thành phố có 38 dự án được cấp mới, có 700 doanh nghiệp được thành lập (tăng 33% về số lượng).

Giải ngân vốn đầu tư công thấp - nút thắt lớn làm khó tăng trưởng - chỉ đạt 30,3% kế hoạch trong 6 tháng đầu năm, đến đầu tháng 8 đã nhích lên, đạt 35,6%, trong đó có 11 phường, xã có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước đầu tháng 8 có chuyển biến, đạt 10.143 tỷ đồng, bằng 63,4% dự toán, trong đó khu vực xã, phường đạt 74,5% dự toán giao, tăng 4,2 điểm phần trăm so với mức 70,3% của kỳ trước.

Dẫu vậy, trên chặng nước rút, để đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số, nhiều thử thách đang trải ra. Để giải ngân hơn 4.300 tỷ đồng vốn đầu tư công, bình quân mỗi tháng cuối năm phải giải ngân khoảng 721 tỷ đồng. Áp lực cũng không hề nhỏ đối với các ngành kinh tế đầu tàu. Để đạt mục tiêu GRDP của thành phố quý III tăng 11,5 - 12% và quý IV tăng 11,5 - 11,7%, cả năm, ngành dịch vụ phải tăng 9 - 10%; nông, lâm, thủy sản tăng 4 - 5% và công nghiệp - xây dựng tăng 13 - 14%.

Mới đây, chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7, triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2026, đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố yêu cầu: “Lấy kết quả thực hiện ba nhiệm vụ cốt lõi: tăng trưởng, thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công làm thước đo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành và người đứng đầu”.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng một cách thần tốc, chuyển trạng thái điều hành trở thành mệnh lệnh cấp bách với Huế. Ở đó, việc lấy kết quả thực thi, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo để đánh giá cán bộ gắn với trách nhiệm người đứng đầu, tránh đùn đẩy, né tránh, sợ sai; phát huy tư duy đổi mới, sáng tạo… cũng chính là những giải pháp gỡ điểm nghẽn trong lề lối làm việc.

Nên nhìn sâu hơn, cuộc tăng tốc gỡ điểm nghẽn để đạt tăng trưởng 2 con số chính là phép thử mới về năng lực thực chiến của đội ngũ cán bộ và bộ máy chính quyền các cấp của Huế. Trọng trách đòi hỏi thành phố phải dốc sức cho chặng nước rút mà yêu cầu “thần tốc” đã trở thành mệnh lệnh.