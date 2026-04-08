Du lịch linh hoạt trước biến động thị trường

Trải nghiệm đi du lịch trên tàu hỏa làm khách thích thú

Linh hoạt

Biến động giá nhiên liệu thời gian gần đây tạo ra không ít áp lực đối với hoạt động du lịch, nhất là lĩnh vực vận chuyển - mắt xích quan trọng trong chuỗi dịch vụ phục vụ du khách. Một số hãng bay tính toán kế hoạch giảm tần suất, điều chỉnh lịch bay hoặc thậm chí hủy chuyến, đặc biệt là các đường bay quốc tế, tác động đến lượng khách du lịch.

Theo ông Đỗ Ngọc Cơ, Chủ tịch Hội Lữ hành TP. Huế, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Xanh Việt, để tránh nguy cơ sụt giảm khách, các doanh nghiệp lữ hành chủ động chuyển hướng sang các thị trường nội địa và thị trường quốc tế ở gần, nhất là các nước Đông Nam Á, Đông Bắc Á - những thị trường ít chịu ảnh hưởng chi phí đường bay dài. Các đơn vị lữ hành chuyển hướng thiết kế lại sản phẩm linh hoạt hơn, rút ngắn thời gian, tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng trải nghiệm.

Ông Trần Xuân Nam, Giám đốc Công ty TNHH MTV Restour cho biết, đối với các hợp đồng đã ký với du khách, doanh nghiệp cam kết giữ giá. Với các tour, tuyến đặt mới, doanh nghiệp cũng chủ động giảm lợi nhuận để hạn chế tăng giá, nhằm phục vụ du khách tốt nhất. Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ, cơ sở lưu trú, nhà hàng, đơn vị vận chuyển và điểm tham quan cùng “ngồi lại” để bàn cách giữ chân du khách; xây dựng combo hấp dẫn, điều chỉnh mức giá hợp lý để giữ uy tín.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu có thể còn nhiều biến động, các đơn vị lữ hành cùng các doanh nghiệp, đơn vị trong chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch đang chủ động rà soát lịch trình tour, tối ưu hóa tuyến đường vận chuyển, khai thác các tuyến đường bộ và thiết kế lại tour, tuyến phù hợp. “Hội Lữ hành cũng đã đề xuất xây dựng các gói khuyến mãi và chương trình kích cầu, tập trung vào thị trường nội địa và các thị trường gần. Sự chung tay từ mỗi một đơn vị, doanh nghiệp từ khách sạn, nhà hàng, vận chuyển và điểm tham quan chia sẻ lợi nhuận, hạn chế tối đa việc tăng giá đột biến”, ông Cơ chia sẻ.

Theo lãnh đạo ngành du lịch, dựa trên diễn biến thị trường và tình hình thực tế, Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch, các đơn vị, doanh nghiệp cũng đang nghiên cứu các giải pháp để linh hoạt thích ứng, duy trì đà tăng trưởng. Trong bối cảnh chi phí vận chuyển tăng, xu hướng du lịch gần, du lịch ngắn ngày và du lịch tiết kiệm được dự báo sẽ tiếp tục chiếm ưu thế trong thời gian tới. Điều này buộc các doanh nghiệp phải tái cấu trúc sản phẩm theo hướng linh hoạt và tối ưu chi phí hơn.

Ưu thế điểm đến an toàn, thân thiện

Lãnh đạo ngành du lịch cho biết, một trong những vấn đề được thành phố Huế rất quan tâm hiện nay là nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho du khách, biến đây thành lợi thế cạnh tranh so với các khu vực bất ổn. Bên cạnh đó, ngành du lịch và các địa phương đều tập trung xây dựng môi trường du lịch văn minh, mến khách, tạo cảm giác an tâm và thân thuộc.

Theo đại diện các doanh nghiệp lữ hành, trong bối cảnh thế giới bất ổn, du khách đặc biệt quan tâm nhiều tính an toàn tại các điểm du lịch. Trong quảng bá điểm đến, ngành du lịch hướng đến khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến hấp dẫn mà còn bình yên, an toàn. Đây không chỉ là giải pháp truyền thông trước mắt mà còn là chiến lược dài hạn để Huế duy trì sức hút trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt.