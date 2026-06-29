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ClockThứ Hai, 29/06/2026 12:54

Du lịch địa phương: Điểm đến đẹp, đường đến còn khó

HNN - TP. Huế có nhiều tài nguyên để phát triển du lịch, nhưng hạn chế về hạ tầng, nhất là giao thông khiến một số điểm đến chưa được khai thác tốt. Trong bối cảnh Huế tính đến phương án “điều phối” lượng khách, tránh áp lực cho di sản và khu vực vùng lõi trung tâm thành phố dịp cao điểm, việc đầu tư hạ tầng giao thông tại các điểm đến cần được quan tâm.

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 Hạ tầng giao thông ven phá xã Phú Lộc

Đường nhỏ khó hút đoàn khách lớn

Trên con đường về khu vực đầm Chuồn (phường Mỹ Thượng), không ít lần chúng tôi bắt gặp cảnh khách xoay xở khó khăn khi ngang qua con đường nhỏ hẹp. Vào thời điểm chợ An Truyền họp chợ, con đường này càng chật chội hơn, ít nhiều ảnh hưởng đến việc di chuyển đến đầm Chuồn. Hướng về đầm Chuồn có hai nhánh, trong đó lối đi qua thôn Định Cư với khu dân cư đông đúc, thường chỉ xe 16 chỗ trở xuống mới di chuyển được, trong khi đường ven phá rộng hơn nhưng cũng không quá thuận lợi cho các xe du lịch cỡ lớn.

Ông Trần Quang Hào, Giám đốc Công ty CP ĐT&DVDL Huế (Huetourist) cho biết, một phương án khác là đưa khách đến đầm Chuồn là đi theo tuyến đường đê Tây Phá Đông rồi đi thuyền sang, nhưng cũng phát sinh khó khăn. “Trung bình một trải nghiệm tại đầm Chuồn của khách được bố trí thời gian từ 2,5 - 3 giờ rồi còn di chuyển đến các điểm đến khác. Nếu đi theo xe lớn hướng đường đê Tây Phá Đông thì khoảng cách cả đi và về mất thêm gần 1 giờ đồng hồ, dẫn đến thời gian trải nghiệm của khách bị rút ngắn lại”, ông Hào chia sẻ.

Không chỉ riêng ở đầm Chuồn mà nhiều điểm đến ở các địa phương trong thành phố đang tồn tại những “điểm nghẽn” về hạ tầng giao thông khi muốn phát triển du lịch. Tại xã Vinh Lộc, mặc dù có nhiều tài nguyên du lịch, nhưng những con đường đến chùa Thánh Duyên, đường ven đầm phá hay ra biển Hàm Rồng… đều khá nhỏ hẹp, lòng đường chỉ rộng khoảng 3 - 3,5m, thiếu các vị trí để ô tô hai chiều có thể tránh nhau, rất khó để xe du lịch chở các đoàn khách lớn đến.

Tương tự, xã Phú Lộc cũng đối mặt với những rào cản về hạ tầng giao thông khi thúc đẩy du lịch phát triển. Theo ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc, muốn phát triển du lịch thì hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông để kết nối, tiếp cận điểm đến phải tốt, nhưng đây lại là điểm nghẽn. Trên địa bàn xã, con đường Đoàn Trọng Truyến kết nối khu nghỉ dưỡng Vedana với khu vực đầm phá, được định hướng phát triển du lịch. Tuy nhiên, bên cạnh tình trạng đường nhỏ, thì một số vị trí ngầm tràn bị ngập khi thủy triều lên. Ngoài ra, nhiều tuyến đường vào các điểm du lịch suối thác hoặc qua khu vực Lộc Bình cũ cũng hẹp, nhiều khúc cua, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ngoài hạ tầng đường bộ, việc di chuyển đường sông cũng gặp những rào cản. Theo Giám đốc Huetourist Trần Quang Hào, mặc dù có bến thuyền Voi Ré - Hổ Quyền, song, việc phục vụ khách trải nghiệm tại làng du lịch Thủy Biều (phường Thủy Xuân) vẫn gặp những bất tiện nhất định. Bến thuyền này khá xa với các điểm khai thác tài nguyên du lịch ở Thủy Biều, do đó, việc đưa đón khách thường phải sử dụng bến thuyền ở 47 Lương Quán (thực chất là đường dân sinh xuống bờ sông). Đơn vị lữ hành vẫn mong chờ hạ tầng giao thông, bến thuyền thuận lợi hơn.

Đề xuất phương án, quan tâm đầu tư

Muốn phát triển các điểm đến vệ tinh, giảm áp lực vùng lõi thì phải tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng giao thông. Thời gian qua, thành phố đã đầu tư nhiều dự án hạ tầng giao thông quan trọng, góp phần nâng cao khả năng kết nối các khu vực du lịch. Điển hình như các dự án đoạn Phú Mỹ - Thuận An (đường Tự Đức - Thuận An), tuyến đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, cao tốc Túy Loan - La Sơn, Cam Lộ - La Sơn… Hệ thống các trục giao thông chính từng bước hoàn thiện, tạo sự kết nối liên hoàn giữa khu vực trung tâm, vùng ven biển, vùng đầm phá và Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Tuy nhiên, muốn thực hiện được mục tiêu đa dạng sản phẩm du lịch, mở rộng các điểm đến, khai thác được thế mạnh du lịch tại các địa phương thì việc đầu tư hạ tầng giao thông ở những nơi này phải được ưu tiên quan tâm. Địa phương cũng cần có những đề xuất phương án phù hợp.

Chủ tịch UBND phường Mỹ Thượng Đoàn Văn Sỹ cho rằng, trong định hướng mà địa phương nghiên cứu, chúng tôi cũng hướng đến quy hoạch bãi đỗ xe, bến thuyền ở khu vực đầm Sam (xã Phú Mỹ cũ) từ đó tạo ra trải nghiệm kết hợp đưa khách từ đầm Sam đến đầm Chuồn, vừa tăng trải nghiệm, vừa giảm áp lực và gỡ khó cho hạ tầng giao thông ở đầm Chuồn.

Để tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, một số địa phương định hướng phát triển du lịch cũng có những kiến nghị, đề xuất với Sở Du lịch và các đơn vị liên quan nhằm quan tâm đầu tư, tranh thủ các nguồn lực, chính sách hỗ trợ liên quan đến phát triển du lịch để tập trung đầu tư đường sá, khu vực bãi đỗ xe.

Hiện nay, thành phố, các ban, ngành và địa phương đang nỗ lực nghiên cứu, bố trí nguồn lực đầu tư để từng bước hoàn thiện hạ tầng. Ông Trần Viết Tú, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 3 thông tin, tại xã Phú Lộc, từ dự án mở rộng (giai đoạn 1, 2) đường Đoàn Trọng Truyến trước đây, Ban Quản lý cũng đã lập chủ trương hoàn thiện việc mở rộng đường 24m trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Mong muốn thời gian tới, cơ sở hạ tầng, giao thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương ngày càng hoàn thiện, đóng góp cho mục tiêu phát triển chung.

Bài, ảnh: HỮU PHÚC
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