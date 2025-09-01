Đã 5 lần đến Huế, anh Nguyễn Duy Khang (TP. Hồ Chí Minh) có 3 lần chọn đúng dịp lễ Quốc khánh để trở lại vùng đất này. Với anh, đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà là tiếng gọi từ Cố đô thôi thúc anh vào mỗi mùa Tết Độc lập. “Huế có nhiều cảnh đẹp, nhưng điều tôi tìm thấy là cảm xúc khó tả khi ngước nhìn lá cờ Tổ quốc bay trên Kỳ đài - Cột cờ Kinh thành Huế”, anh Khang chia sẻ.

Mang Tổ quốc bên mình với lá cờ in trên ngực áo, nam du khách đến từ miền Nam say sưa kể về những câu chuyện lịch sử mà mình từng tìm hiểu, về ngày vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị và trao ấn kiếm cho Cách mạng (30/8/1945) ở Ngọ Môn; về khoảnh khắc lịch sử khi lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên được kéo lên, tung bay trên đỉnh cột cờ Phu Văn Lâu trong ngày 21/8/1945. “Câu chuyện của ông Đặng Văn Việt - người trực tiếp nhận lệnh và đưa lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên tung bay trên đỉnh Kỳ đài mà tôi đọc rất nhiều lần, gây xúc động, cũng là lý do tôi luôn muốn dẫn con mình về Huế, để con được học những bài học lịch sử. Chuyến trải nghiệm Huế vì vậy thêm phần ý nghĩa”, anh Khang chia sẻ.

Cũng như anh Khang, nhiều du khách đã đến Huế cùng gia đình, như một cách nhắc nhở con cháu ghi nhớ những trang sử của dân tộc. Mỗi dịp Quốc khánh, Huế lại đông vui đón khách thập phương. Riêng lễ 2/9 năm ngoái, thành phố đón khoảng 130.000 lượt khách trong và ngoài nước. Không chỉ có những du khách lớn tuổi yêu và muốn khám phá lịch sử, văn hóa, di sản mà ngày càng nhiều bạn trẻ tìm về Huế trong những ngày lễ đặc biệt này. "Khi dạo bước trên những con đường phủ sắc cờ đỏ, trong ánh nắng vàng mùa thu, tôi cảm nhận rõ bầu không khí ngày hội của dân tộc tràn ngập xứ Huế", chị Ngô Thị Mỹ Duyên, du khách từ Bắc Ninh chia sẻ.

Vào dịp các ngày lễ lớn như kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4) hay dịp lễ Quốc khánh (2/9), một số công ty lữ hành cũng tổ chức các tour du lịch giáo dục, đưa học sinh về Huế. Em Nguyễn Thị Phương Ly (Quảng Trị), một học sinh từng đến Huế trong dịp Tết Độc lập, chia sẻ: “Ba mẹ thường cho con trải nghiệm các tour du lịch giáo dục tại một số điểm di tích, những điểm đến giàu truyền thống lịch sử. Ở đó, con được học những bài học về lòng yêu quê hương đất nước, tự hào dân tộc và cần phải nỗ lực mỗi ngày. Tại đất Huế thân yêu, con cũng được học rất nhiều điều ý nghĩa”.

Trong hành trình đến Huế ngày Tết Độc lập, mỗi du khách mang trong mình một lý do. Nhưng ẩn sâu trong đó là một lý do thật đẹp: Đi để yêu - yêu đất nước, yêu lịch sử và yêu Huế. Việc gia tăng thêm phần ý nghĩa gắn với các trải nghiệm du lịch phong phú, đa dạng và chất lượng cho du khách cũng là cách mà ngành du lịch Huế triển khai, gắn với chương trình “Việt Nam - Đi để yêu” - một chương trình kích cầu du lịch quốc gia, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm, thành phố Huế là vùng đất địa linh nhân kiệt, văn hiến, lịch sử, mang trong mình những giá trị di sản của quốc gia và thế giới với 8 di sản thế giới được UNESCO ghi danh, trở thành thành viên chính thức của mạng lưới di sản quốc tế. Huế đang gìn giữ hàng trăm lễ hội dân gian và cung đình cùng nền văn hóa ẩm thực phong phú và độc đáo; là vùng đất có nhiều cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp và hùng vĩ. Trong quá trình phấn đấu trở thành một trung tâm văn hóa, du lịch lớn của Việt Nam và khu vực, ngành du lịch đã chú trọng khai thác các giá trị nổi bật về chiều sâu văn hóa, các giá trị lịch sử, nổi bật đặc trưng của vùng đất gắn với các sản phẩm du lịch. Ngoài các hành trình du lịch về nguồn, du lịch Huế cũng hướng đến đa dạng các sản phẩm du lịch, khẳng định thương hiệu "Huế - Kinh đô xưa, trải nghiệm mới". Chất lượng của sản phẩm cũng được nâng cao thông qua yêu cầu của các doanh nghiệp du lịch và các điểm đến trên địa bàn.

Cùng đóng góp cho nhiệm vụ lan tỏa những giá trị và nét đẹp của Huế, các điểm đến và những người kinh doanh dịch vụ phục vụ du khách cùng hòa nhịp để làm Huế đẹp hơn trong mắt du khách. Trước ngày lễ 2/9, các quán cà phê tại Huế cũng thường trang trí những góc check-in gắn với hình ảnh những lá cờ Tổ quốc và bố trí thêm “đạo cụ” chụp ảnh là những lá cờ, chiếc nón in hình Quốc kỳ. Cách làm này giúp du khách lưu lại khoảnh khắc du lịch và qua đó lan tỏa một tình yêu đất nước, tình yêu dành cho Huế.

Bà Dương Thị Công Lý, Phó Chủ tịch Hội Lữ hành, Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội tại Huế cho rằng, phải có một tình yêu đặc biệt với Huế thì khách mới quay trở lại nhiều lần. Và, cũng phải có một tình yêu đặc biệt với Huế, những người làm du lịch đã và đang hoàn thiện sản phẩm du lịch cho Huế. Mỗi đơn vị làm du lịch tại Huế luôn ý thức sâu sắc việc gìn giữ, bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa để từ đó xây dựng các sản phẩm mang đậm dấu ấn bản sắc Huế, làm nổi bật hơn những nét đẹp về văn hóa, lịch sử, con người xứ Huế.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 4 ngày và cũng đã có rất nhiều du khách lên lịch, chọn Huế để ở lại, để vui chơi, khám phá và trải nghiệm. Sự lựa chọn ấy theo lý giải của nhiều người vì Huế không chỉ là điểm đến, mà là nơi lắng đọng ký ức, để mỗi người tìm thấy tình yêu đất nước trong tim mình.