Nhật Bản thúc đẩy tiêu dùng hàng cũ nhằm giảm rác thải

Chợ đồ cũ ở Nhật Bản (Ảnh: Fleamapket)

Nhật Bản đang đặt mục tiêu mở rộng quy mô thị trường mua bán đồ đã qua sử dụng lên khoảng 4,6 nghìn tỷ yen (29,7 tỷ USD) vào năm 2030, tăng 32% so với năm 2024, nhằm giảm lượng rác và khí thải ra môi trường.

Nguồn tin chính phủ cho biết từ nay đến năm tài khóa 2027 quốc gia này sẽ xây dựng bản quy chuẩn để yêu cầu các cơ sở kinh doanh áp dụng sau khi xảy ra nhiều trường hợp người tiêu dùng nhận phải hàng kém chất lượng từ các ứng dụng mua bán trên chợ đồ cũ.

Chính phủ cũng sẽ khuyến khích chính quyền địa phương tăng cường sử dụng hàng đã qua sử dụng. Bộ Môi trường Nhật Bản sẽ tổng hợp các biện pháp thúc đẩy sử dụng hàng hóa cũ trong một lộ trình, dự kiến hoàn thiện sớm nhất vào tháng 3/2026.

Thị trường đồ cũ Nhật Bản được quy định dựa trên 22 nhóm mặt hàng đã qua sử dụng, ví dụ sách và thiết bị gia dụng, thường được mua bán thông qua các nền tảng trực tuyến hoặc các cửa hàng đồ cũ. Trong những năm gần đây, thị trường đồ cũ chỉ tăng trưởng khoảng 1% mỗi năm, đặt ra yêu cầu cần thúc đẩy để có thể đạt được các mục tiêu của chính phủ.

Chính phủ Nhật Bản cũng có kế hoạch hỗ trợ các dịch vụ kết nối doanh nghiệp với người cao tuổi có nhu cầu thanh lý đồ cũ, hỗ trợ họ thu gom những vật dụng không cần thiết.

Ngoài ra, chính phủ sẽ xem xét các yếu tố cản trở việc mua bán hàng đã qua sử dụng ở các địa phương và sẽ rà soát các quy định liên quan đến việc mua sắm sản phẩm thân thiện với môi trường.

Nhật Bản cũng cân nhắc triển khai các chiến dịch nhằm khuyến khích người dân mua hàng cũ vào dịp cuối năm và mùa chuyển nhà (mùa Xuân) - những giai đoạn nhu cầu dọn dẹp và thay đổi vật dụng trong gia đình thường tăng cao.

