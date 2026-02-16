Biến đổi khí hậu tác động tiêu cực tới ngành cà-phê toàn cầu

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Biến đổi khí hậu đang trở thành mối đe dọa ngày càng rõ rệt đối với các vùng trồng cà-phê trên thế giới, do nhiệt độ gia tăng làm giảm năng suất, chất lượng và đẩy theo giá cả leo thang.

Đây là cảnh báo được đưa ra trong một nghiên cứu mới của Climate Central-một tổ chức phi lợi nhuận chuyên phân tích về khoa học khí hậu.

Các nhà khoa học cho biết Trái Đất vừa trải qua 3 năm nóng nhất lịch sử do phát thải từ nhiên liệu hóa thạch và hoạt động của con người.

Phân tích của Climate Central cho thấy 25 quốc gia sản xuất cà-phê chủ chốt của thế giới đã ghi nhận trung bình thêm 47 ngày nắng nóng cực đoan trong giai đoạn 2021-2025.

Đáng chú ý, nhóm các nước sản xuất lớn nhất gồm Brazil, Việt Nam, Ethiopia và Indonesia - chiếm tới 75% sản lượng toàn cầu phải đối mặt với trung bình 57 ngày nhiệt độ vượt ngưỡng gây hại trong cùng giai đoạn.

Theo nghiên cứu, nhiệt độ trên 30°C được coi là “cực kỳ bất lợi” đối với cà-phê arabica-giống chiếm khoảng 60-70% sản lượng thế giới. Với robusta, ngưỡng này vẫn được đánh giá là “không tối ưu”, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng.

Nhiều ngày trong năm lẽ ra nhiệt độ chỉ dưới 30°C nếu không có hiện tượng nóng lên toàn cầu. Bà Kristina Dahl - Phó Chủ tịch phụ trách khoa học của Climate Central - cảnh báo biến đổi khí hậu là mối đe dọa nghiêm trọng đối với chuỗi cung ứng cà-phê toàn cầu, bởi những ngày nắng nóng cực đoan không chỉ làm giảm sản lượng mà còn ảnh hưởng tới hương vị và chất lượng của hạt cà-phê.

Trong dài hạn, những tác động này có thể lan tỏa từ nông trại đến người tiêu dùng, ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả và chất lượng tách cà-phê hằng ngày.

Climate Central nhận định đợt tăng giá cà-phê gần đây trên thị trường quốc tế có liên quan một phần đến thời tiết cực đoan tại các vùng trồng.

Tuy nhiên, các yếu tố thương mại như chính sách thuế nhập khẩu của Mỹ đối với cà-phê từ Brazil cũng góp phần làm thị trường thêm biến động.

https://nhandan.vn/bien-doi-khi-hau-tac-dong-tieu-cuc-toi-nganh-ca-phe-toan-cau-post944235.html?gidzl=f6DhTE50dGYcVc9quL-K3g1sR7J-LC48kt4_UlbKnG7i9syhg5J7KxqcEdshK95KkI5hV3Xm4CvBvK2G2W