Khởi nghiệp với Hoàng mai

Lần đầu tôi gặp anh Nguyễn Phi Trường tại Cuộc thi Dự án khởi nghiệp Thanh niên Nông thôn năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn (nay là Thành đoàn Huế) tổ chức. Thời điểm đó, chàng trai trẻ sinh năm 1994 đoạt giải Nhất với mô hình “Trồng mai vàng” - ý tưởng khởi nghiệp khả thi và mang lại hiệu quả cao. Năm 2025, anh tiếp tục đoạt giải Nhất tại Hội thi tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên, do Ban Thường vụ Huyện đoàn Quảng Điền (cũ) tổ chức.

Anh Nguyễn Phi Trường với niềm đam mê mai vàng

Kế thừa đam mê

“Anh cứ đến thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Điền hỏi người dân nhà vườn Phi Nè là họ chỉ đường đến tận nơi” - Nguyễn Phi Trường hướng dẫn khi tôi muốn tìm đường đến thăm vườn mai rộng hàng nghìn mét vuông của anh. Lý giải về tên gọi “Phi Nè”, Trường cho biết đây là tên ghép của hai bố con như một sự kế thừa đam mê từ gia đình. Từ mấy chục năm trước, bố của anh Trường đã mê mẩn cây mai vàng và tự mày mò trồng, chăm sóc trong vườn nhà. Từ nhỏ, anh đã quen với việc chăm sóc mai phụ bố, cũng là niềm vui tinh thần của cả nhà.

“Hồi cấp 3, tôi đã xin theo học nghề chăm sóc mai vàng của một bác thợ làm vườn trong nhà. Khi đó, việc học hỏi chỉ đơn giản là vì sở thích chứ không nghĩ gì nhiều. Năm 2015, sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Huế, tôi đầu quân cho một công ty tổ chức sự kiện với mức thu nhập rất khá, nhưng vẫn trăn trở vì không được sống cùng với đam mê bản thân”, anh Trường chia sẻ.

Đến năm 2018, anh Trường bắt đầu hành trình khởi nghiệp với cây mai vàng cùng quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Quảng Điền là nơi có dòng sông Bồ chảy qua, mỗi năm lượng phù sa bồi đắp làm cho thổ nhưỡng giàu chất dinh dưỡng, là điều kiện lý tưởng để mai vàng sinh trưởng.

Theo anh Nguyễn Phi Trường, khởi nghiệp bằng cây mai vàng luôn gặp bài toán khó khi đây là loại cây cần thời gian dài chăm sóc, vun trồng mới có thể mang lại giá trị kinh tế cao.

Với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, anh chọn hướng đi trồng mai giống vào những ngày đầu khởi nghiệp, bởi thời gian chăm sóc ngắn, dễ bán ra với số lượng lớn để có kinh phí tái đầu tư. Khi bắt đầu có chút vốn liếng, anh tiếp tục phát triển thêm đa dạng các chủng loại khác như mai bonsai, mai công trình… Đặc biệt với cây mai bonsai, anh tập trung chăm sóc, tạo dáng các chậu mai với nhiều mẫu mã, kích cỡ khác nhau, dần tạo tiếng vang trong giới chơi mai.

“Trung bình mỗi năm tôi bán từ 8.000 - 12.000 cây mai giống để quay vòng vốn. Mai công trình và mai bonsai chỉ đắt hàng vào dịp cuối năm với số lượng gần 150 cây/năm và mức giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng một cây”, anh Trường chia sẻ.

Không chỉ quan tâm đến số lượng, anh Trường còn đặc biệt chú trọng đến chất lượng từng cây với phương châm “sản phẩm thật tạo nên giá trị thật”. Ngoài việc học hỏi kiến thức từ những người đi trước, anh còn tham gia Hội Hoàng mai Huế với tư cách Ủy viên Ban Thường vụ để chia sẻ kinh nghiệm với những người chung đam mê. Bên cạnh đó, anh Trường còn dành nhiều thời gian học hỏi thêm kiến thức về khâu làm đất, bón phân của các nghệ nhân.

Chăm chút từng cành mai

Tư duy mới trong thời đại số

Dẫn tôi đi tham quan vườn mai của gia đình, anh Trường cặn kẽ giải thích cho tôi từng chủng loại mai. Cũng thông qua lời kể của anh, tôi hiểu rằng mấy năm trở lại đây nghề này đã không còn “hot” như thời gian trước, bởi có quá nhiều người trồng. Trước sự cạnh tranh của thị trường, anh Trường chọn mai bonsai làm chủ lực vì sự ưa chuộng của khách hàng và hiệu quả kinh tế cao. Đây cũng là loại cây yêu cầu nhiều thời gian và kỹ thuật chăm sóc.

“Dù thị trường mai vàng có dấu hiệu chững lại, nhưng tôi tin bản thân sẽ bám trụ được với nghề bằng niềm đam mê và tinh thần làm việc nghiêm túc, cống hiến. Đã từng có thời điểm khởi nghiệp khó khăn hơn thế này nhưng tôi cùng gia đình cũng đã vượt qua”, anh Trường chia sẻ.

Nhớ về trận mưa lũ lịch sử năm 2020, vườn mai giống của anh bị ngập nặng và thiệt hại hơn 200 triệu đồng. Nhưng không vì vậy mà bỏ cuộc, năm 2023, sau khi sản phẩm có đầu ra ổn định, anh tiếp tục dốc thêm vốn mở rộng quy mô vườn từ 1.000m2 lên đến 5.000m2. Hiện vườn mai của anh Trường duy trì khoảng 10.000 cây mai giống, 1.000 chậu mai bonsai và khoảng 1.500 cây mai công trình. Cùng với đó, hệ thống tưới tự động nhà lưới, hệ thống tường rào và camera cũng được đầu tư lắp đặt bài bản.

Không chỉ kinh doanh trong địa bàn TP. Huế, anh Trường còn mở rộng thị trường ra nhiều tỉnh, thành miền Trung với mô hình “bán mai online”. Mỗi ngày, anh đều quay video, chụp ảnh những chậu mai đẹp đăng lên Facebook để tiếp cận đa dạng nhóm khách hàng.

“Đến nay, 80% khách hàng của tôi đến từ các tỉnh Nghệ An trở vào cho đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Tôi dự định tiếp tục phát triển khâu quảng bá sản phẩm trên nền tảng TikTok để có thể thu hút nhiều khách hàng hơn. Với thời đại công nghệ số, người bán cần nắm bắt thị hiếu, thói quen mua hàng online của khách hàng để có thể dễ dàng thích ứng và tồn tại”, anh Nguyễn Phi Trường cho hay.