Đến rạp xem phim ngày Tết

Rạp chiếu phim trở thành điểm hẹn lý tưởng của các gia đình, nhóm bạn ngày Tết

Từ ngày mồng 1 Tết, nhiều rạp chiếu phim lớn tại Huế như Lotte Cinema, Cinestar, BHD Star đã ghi nhận lượng khách tăng mạnh, cảnh người nô nức xếp hàng chờ mua vé, chờ nhận bắp và nước uống diễn ra từ sáng đến tối. Trong đó, các suất chiếu giờ đẹp từ 18 - 21 giờ thường rơi vào tình trạng “cháy vé”.

Cuộc đua phòng vé trở nên sôi động khi bốn phim Việt đồng loạt ra mắt và “thống lĩnh” các rạp phim từ mồng 1 Tết (ngày 17/2) là: Thỏ ơi, Mùi phở, Nhà ba tôi một phòng và Báu vật trời cho. Đây là các bộ phim tâm lý xã hội, tình cảm gia đình pha hài hước, được đánh giá là dễ xem và dẫn dắt được cảm xúc người xem trong dịp Tết đến xuân về. Từ sau ngày mồng 3 Tết, các rạp có thêm các phim hoạt hình và phim nước ngoài: Tuyển thủ Dê - Mùi vị chiến thắng, Thỏ gà du xuân, Biệt đội thú cưng: Cuộc chiến trên đường ray, Khủng long đón Tết, Nhà mình đi thôi, Đồi gió hú… để đa dạng thêm thể loại, phục vụ thị hiếu của khách hàng. Có thể thấy, “bữa tiệc điện ảnh” dịp Tết ngày càng phong phú về số lượng và thể loại phim, nhiều khán giả còn mạnh tay đặt vé xem trước thông qua các ứng dụng của cụm rạp để “chắc suất” xem phim.

Gia đình anh Hồng Châu sống ở Đà Nẵng, Tết năm này quyết định cùng nhau về quê ngoại ở Huế ăn Tết. Cậu con trai - Bảo Long đã “lì xì” đầu năm cho cả gia đình bằng một buổi xem phim tại rạp. Vậy là, cả gia đình ba thế hệ cùng dắt nhau đến rạp đợi lấy vé, đợi nhận bắp, nước uống và trò chuyện rôm rả chờ đến giờ xem phim. “Đây là lần đầu tiên tôi đi xem phim ngoài rạp, thật sự rất vui vì nhận được món quà ý nghĩa này của con trai. Có lẽ con đã ngày càng lớn khôn và biết quan tâm, yêu thương cả gia đình hơn”, anh Hồng Châu thổ lộ.

Gia đình anh Hồng Châu với niềm vui được con trai "lì xì" đến rạp đầu năm

Tương tự như nhà anh Châu thì gia đình chị Nguyễn Thị Triều (trú tại phường Hương Thủy) cũng háo hức đến rạp mua vé xem phim. Chị chia sẻ bình thường bản thân bận rộn với công việc, con cái thì lo học hành, khó có thời gian cùng nhau đi xem một bộ phim trọn vẹn. Chính vì vậy, dịp Tết hằng năm, cả nhà đều đến rạp cùng xem phim, đây đã như là “thói quen văn hóa” dịp Tết của gia đình.

Theo ghi nhận, giá vé xem phim ở thị trường Huế có thêm phụ thu, tăng nhẹ trong dịp Tết này, đặc biệt, tại rạp Lotte Cinema đồng giá 50.000 đồng/vé (chỉ tăng 5.000 đồng/vé so với ngày thường); Cinestar không tính phụ thu, giữ nguyên mức giá 45.000 đồng/vé. Đây được xem là những mức giá khá “mềm”, dễ chi trong dịp Tết nên thu hút được đông đảo khách hàng đến rạp. Cùng với đó, tâm lý “đi chơi đầu năm” khiến nhiều người chịu chi hơn, ngoài vé xem phim, đa phần nhóm khách đều mua thêm combo bắp nước đi kèm.

Chị Thùy Linh, nhân viên tại rạp Lotte Cinema chia sẻ: “Lượng khách xem phim năm nay tăng vượt bậc đến 65% so với dịp Tết năm ngoái. Các bộ phim tâm lý, tình cảm gia đình Việt vẫn thu hút khách hàng chọn xem nhiều trong đợt này. Cùng với đó, chúng tôi tăng thêm suất chiếu, nhân viên cũng làm tăng ca để đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng”.

Không đơn thuần là hoạt động giải trí, đi xem phim ngày Tết còn là dịp để gia đình cùng quây quần bên nhau ở một không gian mới, là cách gắn kết tình thân và cùng sẻ chia cảm xúc, niềm vui, nụ cười.

Trong bức tranh xuân rộn ràng, đa sắc, những bộ phim điện ảnh như điểm tô thêm sắc màu giàu tính nghệ thuật mà không kém phần gần gũi với cuộc sống đời thường, gắn với không gian văn hóa đô thị hiện đại. Khi ánh đèn phòng chiếu tắt đi, những câu chuyện gắn với hơi thở Tết được bật lên, và dưới khán đài là niềm vui trong trẻo, ấm áp của người xem.