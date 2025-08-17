Du lịch tự túc, tour ngắn ngày được ưa chuộng

Khách đến trải nghiệm du lịch ở Huế

Làm chủ hành trình

Là kỳ nghỉ dài ngày cuối cùng của năm, dịp 2/9 được nhiều người dân và du khách lựa chọn để đi du lịch. Khảo sát tại các doanh nghiệp lữ hành ở Huế cho thấy, xu hướng đi du lịch của du khách dịp lễ 2/9 năm nay rất cao. Điểm đáng chú ý là có không ít du khách lựa chọn đi du lịch tự túc, đi theo nhóm gia đình bằng phương tiện ô tô cá nhân và tàu hỏa.

Đại diện Công ty TNHH MTV Du lịch Vietravel Huế cho biết, nếu như trước đây khách thường chọn các tour du lịch trọn gói thì năm nay, khách chỉ đặt trước các dịch vụ như khách sạn, homestay, vé điểm đến du lịch. Xu hướng khá đông du khách chọn đi tự túc để chủ động hành trình. Với hạ tầng giao thông thuận lợi, đặc biệt là các tuyến cao tốc Bắc - Nam, nhiều gia đình, nhóm du khách tự lái xe cá nhân đến các điểm du lịch, chủ động hành trình dừng, nghỉ tại các điểm đến.

Việc chủ động hành trình giúp du khách kết hợp nhiều điểm đến. Khách đến Huế cũng thường kết hợp tham quan các điểm du lịch tại Quảng Trị và Đà Nẵng. Tại Huế, khách có xu hướng tìm đến các điểm di tích, các điểm du lịch sinh thái cộng đồng, phá Tam Giang, trải nghiệm ẩm thực…

Theo các doanh nghiệp lữ hành, lựa chọn tour ngắn ngày cũng là điểm nổi bật trong dịp lễ 2/9. Do các em học sinh chuẩn bị bước vào khai giảng năm học mới, nên lựa chọn trải nghiệm du lịch của các gia đình cũng được rút ngắn lại. Tại Huế, nhiều du khách lựa chọn tour nửa ngày, 1 ngày hay 2 ngày 1 đêm là chủ yếu.

Cũng chính vì lựa chọn du lịch ngắn ngày, du lịch tự túc, nên việc đặt phòng khách sạn cũng khá sát ngày. Ông Hồ Đặng Xuân Lân, Chủ tịch Hội Khách sạn TP. Huế, Tổng Giám đốc Khách sạn Parkview Huế cho biết, đến gần giữa tháng 8, lượng khách đặt phòng tại các cơ sở lưu trú vẫn chưa có dấu hiệu tăng đột biến, song, triển vọng lượng khách dịp lễ Quốc khánh vẫn rất khả quan. Du khách thường đặt phòng khách sạn khá sát ngày vì họ chủ động hành trình, không phụ thuộc các tour đặt trước. Bên cạnh đó, nhiều khách đi du lịch tự túc ưa thích chọn các homestay.

Khách đến tham quan di tích và chụp ảnh check-in

Sẵn sàng đón khách

Để chủ động thu hút khách, các doanh nghiệp lữ hành tại Huế đã chủ động xây dựng và chào bán các tour du lịch, các sản phẩm điểm đến từ khá sớm. Đại diện Công ty TNHH MTV Du lịch Vietravel Huế cho biết: “Chúng tôi đã hoàn thiện và giới thiệu đến du khách các tour du lịch gắn với mùa thu, trong đó có những trải nghiệm như: Thu Rú Chá, Thủy Biều Ecolodge, Tam Giang, Vườn Quốc gia Bạch Mã, làng hoa giấy Thanh Tiên - phố cổ Bao Vinh… Việc xây dựng tour chủ yếu là tour đi về trong ngày, hoặc tour 2 ngày 1 đêm. Giá tour dịp lễ có tăng, nhưng không quá cao, trung bình ở mức khoảng 5 - 10%”.

Theo bà Dương Thị Công Lý, Giám đốc Công ty cổ phần Ngắm cảnh Việt Nam chi nhánh Huế (Vietnam Sightseeing Huế), để tăng thêm dịch vụ trải nghiệm về đêm, Vietnam Sightseeing Huế cũng tăng tần suất tổ chức liên tục 4 chuyến xe âm nhạc - trải nghiệm âm nhạc trên xe buýt 2 tầng ngắm Huế trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9. Bên cạnh đó, các chuyến xe ngắm Huế vào ban ngày cũng được duy trì đều đặn.

Bên cạnh các sản phẩm du lịch, các đơn vị lưu trú cũng chủ động đón khách, làm mới các thực đơn và nâng cao chất lượng phục vụ. Ông Lân cho biết, ngay trước dịp lễ, các khách sạn cũng rà soát cơ cơ sở vật chất, xây dựng phương án bố trí đủ lực lượng, cán bộ, nhân viên, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết dự phòng để phục vụ khách, không để xảy ra tình trạng bị động trong giai đoạn cao điểm.

Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm chia sẻ, Huế là điểm đến hấp dẫn trong mắt du khách với nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực và du lịch nghỉ dưỡng đặc sắc kết hợp giữa giá trị di sản truyền thống và các hoạt động du lịch lễ hội hiện đại trong khuôn khổ Festival bốn mùa; Năm Du lịch quốc gia Huế 2025. Dự kiến dịp lễ 2/9, lượng khách đến Huế sẽ rất đông. Các đơn vị lữ hành trên địa bàn đã chủ động triển khai khảo sát, xây dựng các sản phẩm du lịch mới để phục vụ khách.

Dịp lễ Quốc khánh 2/9, thành phố Huế sẽ tiếp tục tập trung khai thác các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với văn hóa - di sản, du lịch cộng đồng và trải nghiệm xanh. Du khách sẽ có cơ hội tham gia tour trải nghiệm: Đạp xe khám phá làng cổ Phước Tích, nhà vườn Kim Long, cầu ngói Thanh Toàn; các hành trình du lịch sinh thái - cộng đồng tại Thủy Biều, Phú Mậu, A Lưới, thôn Dỗi, đầm phá Tam Giang - Cầu Hai; cùng với tour du lịch Net Zero - “Một ngày sống xanh ở Huế” đang thu hút sự quan tâm.