  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 18/08/2025 16:16

Du lịch tự túc, tour ngắn ngày được ưa chuộng

HNN - Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày. Đây là điều kiện lý tưởng để du khách lên kế hoạch cho những chuyến trải nghiệm. Theo dự báo của ngành du lịch, lượng khách sẽ tăng mạnh, với xu hướng nổi bật là du lịch tự túc và tour ngắn ngày.

Du lịch Huế chưa chạm được thị trường Halal

 Khách đến trải nghiệm du lịch ở Huế

Làm chủ hành trình

Là kỳ nghỉ dài ngày cuối cùng của năm, dịp 2/9 được nhiều người dân và du khách lựa chọn để đi du lịch. Khảo sát tại các doanh nghiệp lữ hành ở Huế cho thấy, xu hướng đi du lịch của du khách dịp lễ 2/9 năm nay rất cao. Điểm đáng chú ý là có không ít du khách lựa chọn đi du lịch tự túc, đi theo nhóm gia đình bằng phương tiện ô tô cá nhân và tàu hỏa.

Đại diện Công ty TNHH MTV Du lịch Vietravel Huế cho biết, nếu như trước đây khách thường chọn các tour du lịch trọn gói thì năm nay, khách chỉ đặt trước các dịch vụ như khách sạn, homestay, vé điểm đến du lịch. Xu hướng khá đông du khách chọn đi tự túc để chủ động hành trình. Với hạ tầng giao thông thuận lợi, đặc biệt là các tuyến cao tốc Bắc - Nam, nhiều gia đình, nhóm du khách tự lái xe cá nhân đến các điểm du lịch, chủ động hành trình dừng, nghỉ tại các điểm đến.

Việc chủ động hành trình giúp du khách kết hợp nhiều điểm đến. Khách đến Huế cũng thường kết hợp tham quan các điểm du lịch tại Quảng Trị và Đà Nẵng. Tại Huế, khách có xu hướng tìm đến các điểm di tích, các điểm du lịch sinh thái cộng đồng, phá Tam Giang, trải nghiệm ẩm thực…

Theo các doanh nghiệp lữ hành, lựa chọn tour ngắn ngày cũng là điểm nổi bật trong dịp lễ 2/9. Do các em học sinh chuẩn bị bước vào khai giảng năm học mới, nên lựa chọn trải nghiệm du lịch của các gia đình cũng được rút ngắn lại. Tại Huế, nhiều du khách lựa chọn tour nửa ngày, 1 ngày hay 2 ngày 1 đêm là chủ yếu.

Cũng chính vì lựa chọn du lịch ngắn ngày, du lịch tự túc, nên việc đặt phòng khách sạn cũng khá sát ngày. Ông Hồ Đặng Xuân Lân, Chủ tịch Hội Khách sạn TP. Huế, Tổng Giám đốc Khách sạn Parkview Huế cho biết, đến gần giữa tháng 8, lượng khách đặt phòng tại các cơ sở lưu trú vẫn chưa có dấu hiệu tăng đột biến, song, triển vọng lượng khách dịp lễ Quốc khánh vẫn rất khả quan. Du khách thường đặt phòng khách sạn khá sát ngày vì họ chủ động hành trình, không phụ thuộc các tour đặt trước. Bên cạnh đó, nhiều khách đi du lịch tự túc ưa thích chọn các homestay.

 Khách đến tham quan di tích và chụp ảnh check-in

Sẵn sàng đón khách

Để chủ động thu hút khách, các doanh nghiệp lữ hành tại Huế đã chủ động xây dựng và chào bán các tour du lịch, các sản phẩm điểm đến từ khá sớm. Đại diện Công ty TNHH MTV Du lịch Vietravel Huế cho biết: “Chúng tôi đã hoàn thiện và giới thiệu đến du khách các tour du lịch gắn với mùa thu, trong đó có những trải nghiệm như: Thu Rú Chá, Thủy Biều Ecolodge, Tam Giang, Vườn Quốc gia Bạch Mã, làng hoa giấy Thanh Tiên - phố cổ Bao Vinh… Việc xây dựng tour chủ yếu là tour đi về trong ngày, hoặc tour 2 ngày 1 đêm. Giá tour dịp lễ có tăng, nhưng không quá cao, trung bình ở mức khoảng 5 - 10%”.

Theo bà Dương Thị Công Lý, Giám đốc Công ty cổ phần Ngắm cảnh Việt Nam chi nhánh Huế (Vietnam Sightseeing Huế), để tăng thêm dịch vụ trải nghiệm về đêm, Vietnam Sightseeing Huế cũng tăng tần suất tổ chức liên tục 4 chuyến xe âm nhạc - trải nghiệm âm nhạc trên xe buýt 2 tầng ngắm Huế trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9. Bên cạnh đó, các chuyến xe ngắm Huế vào ban ngày cũng được duy trì đều đặn.

Bên cạnh các sản phẩm du lịch, các đơn vị lưu trú cũng chủ động đón khách, làm mới các thực đơn và nâng cao chất lượng phục vụ. Ông Lân cho biết, ngay trước dịp lễ, các khách sạn cũng rà soát cơ cơ sở vật chất, xây dựng phương án bố trí đủ lực lượng, cán bộ, nhân viên, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết dự phòng để phục vụ khách, không để xảy ra tình trạng bị động trong giai đoạn cao điểm.

Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm chia sẻ, Huế là điểm đến hấp dẫn trong mắt du khách với nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực và du lịch nghỉ dưỡng đặc sắc kết hợp giữa giá trị di sản truyền thống và các hoạt động du lịch lễ hội hiện đại trong khuôn khổ Festival bốn mùa; Năm Du lịch quốc gia Huế 2025. Dự kiến dịp lễ 2/9, lượng khách đến Huế sẽ rất đông. Các đơn vị lữ hành trên địa bàn đã chủ động triển khai khảo sát, xây dựng các sản phẩm du lịch mới để phục vụ khách.

Dịp lễ Quốc khánh 2/9, thành phố Huế sẽ tiếp tục tập trung khai thác các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với văn hóa - di sản, du lịch cộng đồng và trải nghiệm xanh. Du khách sẽ có cơ hội tham gia tour trải nghiệm: Đạp xe khám phá làng cổ Phước Tích, nhà vườn Kim Long, cầu ngói Thanh Toàn; các hành trình du lịch sinh thái - cộng đồng tại Thủy Biều, Phú Mậu, A Lưới, thôn Dỗi, đầm phá Tam Giang - Cầu Hai; cùng với tour du lịch Net Zero - “Một ngày sống xanh ở Huế” đang thu hút sự quan tâm.

Bài, ảnh: HỮU PHÚC
 Từ khóa:
Du lịchtự túctour ngắn ngàyưa chuộng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Du lịch Huế chưa chạm được thị trường Halal

Dòng khách du lịch Halal (du lịch thân thiện với người Hồi giáo) được đánh giá là thị trường tiềm năng tại Việt Nam. Tuy nhiên, để khai thác thị trường này đòi hỏi những tiêu chuẩn riêng trong khi hạ tầng, dịch vụ du lịch chuyên biệt đáp ứng yêu cầu của khách Hồi giáo vẫn còn ít.

Du lịch Huế chưa chạm được thị trường Halal
Gặp ở Rú Chá

Đưa gia đình vào thăm Rú Chá trở ra, vừa lúc cùng ra có một đoàn khách trẻ độ dăm người, họ vừa đi vừa kháo nhau, ra vẻ không hài lòng: Tưởng sao chứ có gì đâu mà xem…

Gặp ở Rú Chá
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ ĐAN ĐIỀN LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Tăng tốc phát triển dịch vụ - du lịch

Bình minh lên trên phá Tam Giang. Ở Cồn Tộc, vài nhóm du khách khoác áo phao, tay ôm mái chèo SUP, háo hức chờ khoảnh khắc được lướt nhẹ trên mặt nước mênh mang. Tiếng cười nói xen lẫn nhịp mái chèo khẽ khuấy làn nước, tạo nên bức tranh vừa sống động vừa thanh bình. Nhịp sống mới ấy đang ngày càng hiện hữu rõ nét ở “vùng đất mới” Đan Điền - xã vừa được thành lập trên cơ sở sáp nhập các địa phương ven phá giàu tiềm năng.

Tăng tốc phát triển dịch vụ - du lịch
Đảm bảo an toàn du lịch đường thủy

Sau vụ tai nạn lật tàu thương tâm ở Quảng Ninh khiến nhiều du khách tử vong, các địa phương trên cả nước, trong đó có Huế đã tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn giao thông thủy nội địa, đặc biệt là tàu thuyền phục vụ du lịch.

Đảm bảo an toàn du lịch đường thủy

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top