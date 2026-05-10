Huế đã chạm ngưỡng “công nghiệp di sản”?

HNN - Trong đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, Huế ghi nhận doanh thu du lịch ước đạt gần 1.000 tỷ đồng là một con số khiến nhiều người phải nhìn lại. Thực tế cho thấy, khi di sản được kích hoạt đúng cách, nó có thể trở thành một động lực kinh tế thực sự.

Du khách tham quan Lăng Vua Tự Đức. Ảnh: Nguyễn Quân 

Các chương trình kích cầu du lịch, đặc biệt là chuỗi trải nghiệm “Hoàng cung huyền ảo”, đã làm thay đổi cách tiếp cận. Thay vì chỉ mở cửa tham quan ban ngày, Huế kéo dài không gian di sản sang ban đêm. Thay vì chỉ trưng bày, Huế kể chuyện. Thay vì chỉ bảo tồn, Huế tạo ra trải nghiệm. Chính sự thay đổi này đã làm tăng giá trị mỗi lượt khách, kéo dài thời gian lưu trú và tạo ra dòng chi tiêu lớn hơn.

Ở đây, có thể thấy rõ một ranh giới mà Huế đang đứng giữa: “khai thác di sản” và “công nghiệp di sản”. Trong nhiều năm, Huế chủ yếu dừng lại ở khai thác (bán vé, tổ chức lễ hội, phục vụ tham quan). Nhưng công nghiệp di sản là một cấp độ khác: Di sản trở thành nền tảng cho một hệ sinh thái kinh tế, nơi các hoạt động sáng tạo, dịch vụ, công nghệ và trải nghiệm được kết nối thành chuỗi giá trị. Những gì diễn ra trong dịp lễ vừa qua cho thấy Huế đã bắt đầu chạm vào ngưỡng.

Tuy nhiên, chạm ngưỡng không có nghĩa là đã bước qua. Khoảng cách giữa một mô hình tiềm năng và một ngành kinh tế thực thụ vẫn còn không nhỏ. Hiện nay, phần lớn giá trị từ di sản Huế vẫn nằm ở du lịch trực tiếp, trong khi các ngành liên quan như công nghiệp sáng tạo, nội dung số, thiết kế văn hóa hay dịch vụ cao cấp vẫn chưa phát triển tương xứng. Huế vẫn đang “bán từng phần”, trong khi đáng lẽ phải “bán cả hệ sinh thái”.

Lâu nay, nhiều ý kiến cho rằng, Huế bị “trói” bởi bảo tồn, bởi những ràng buộc di sản quá chặt chẽ. Nhưng bảo tồn không phải là đứng yên. Bảo tồn, theo cách tiếp cận hiện đại, là tái tạo giá trị trong bối cảnh mới. Những chương trình như “Hoàng cung huyền ảo” cho thấy điều đó. Dẫu vậy, để những điểm sáng không chỉ dừng lại ở các dịp cao điểm, Huế cần nhìn thẳng vào những điểm nghẽn, trước hết là thể chế. Một đô thị di sản với nhiều đặc thù như Huế không thể phát triển hiệu quả nếu chỉ áp dụng một khung thể chế chung, thiếu linh hoạt.

Bên cạnh đó là cấu trúc không gian phát triển. Không gian di sản cần được bảo tồn, nhưng nếu toàn bộ đô thị đều vận hành theo logic bảo tồn, thì sẽ khó tạo ra động lực kinh tế mới. Huế cần một cực tăng trưởng khác - nơi có thể thử nghiệm những mô hình năng động hơn, thu hút đầu tư mạnh hơn. Chân Mây - Lăng Cô, với lợi thế về cảng biển, du lịch nghỉ dưỡng và công nghiệp sạch, có thể đóng vai trò này. Khi đó, một bên là vùng lõi di sản giữ gìn chiều sâu văn hóa, một bên là vùng động lực tạo ra tăng trưởng - Huế sẽ có một cấu trúc phát triển cân bằng hơn.

Từ những phân tích trên, có thể thấy hướng đi cho Huế không phải là thay đổi mô hình, mà là đi sâu hơn vào chính mô hình đã chọn.

Thứ nhất, cần tạo ra một không gian thể chế linh hoạt hơn cho các hoạt động liên quan đến công nghiệp di sản - nơi các ý tưởng sáng tạo có thể được thử nghiệm nhanh, với rủi ro được kiểm soát.

Thứ hai, cần phát triển mạnh công nghiệp văn hóa và sáng tạo, biến các giá trị như Nhã nhạc, ẩm thực, áo dài, lễ hội… thành những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, có khả năng thương mại hóa và xuất khẩu.

Thứ ba, cần kết nối di sản với công nghệ, từ trình diễn ánh sáng, bảo tàng số đến các nền tảng trải nghiệm trực tuyến, để mở rộng không gian và thời gian của di sản.

Nhưng trên tất cả, Huế cần một sự chuyển đổi trong tư duy. Từ quản lý sang kiến tạo, từ giữ gìn sang phát huy, từ thận trọng sang chủ động. Huế vốn quen với nhịp đi chậm, với sự tinh tế và sâu lắng. Đó là bản sắc. Nhưng trong một thế giới đang chuyển động nhanh, sự chậm rãi nếu không đi cùng với quyết đoán sẽ trở thành lực cản.

Nhìn lại những đêm Hoàng cung sáng đèn, khi dòng người lặng lẽ bước qua những lớp lịch sử được đánh thức, có thể cảm nhận rõ một điều: Huế không hề thiếu sức hút. Chỉ là lâu nay, sức hút ấy giống như dòng sông Hương - lặng lẽ chảy, chưa thật sự trở thành dòng chảy của giá trị kinh tế.

Huế đã chạm vào một ngưỡng mới - ngưỡng của công nghiệp di sản. Vấn đề còn lại là có đủ quyết tâm để bước qua hay không. Bởi trong một thời điểm mà cơ hội và thách thức đang đan xen, điều đáng lo nhất không phải là đi chậm, mà là đứng yên.

Và với Huế, đứng yên không phải là giữ gìn, mà có thể là bỏ lỡ chính tương lai của mình.

Nguyễn Đính
Sáng 10/5, Đoàn phường - Hội đồng Đội phường An Cựu tổ chức Hội thi “Chung tay vì quyền trẻ em - Ươm mầm tài năng An Cựu” với sự tham gia sôi nổi của đông đảo đội viên, thiếu nhi trên địa bàn.

Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế cho biết, TP. Huế có 3 học sinh lớp 12 được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng. Cả 3 em đều là học sinh của Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế.

Huế là vùng đất mang dấu ấn của thời di dân mở nước cách đây hơn 700 năm của cư dân Thuận Hóa xưa. Rất ít tài liệu cho biết về thời điểm di dân và việc tổ chức hình thành các làng xã của người Việt nơi đây. Song trong quá trình điền dã, tôi đã tiếp cận được một số tài liệu Hán Nôm cổ ghi chép về sự kiện di dân, mở đất, hình thành làng, xã. Đặc biệt là tờ địa bạ niên hiệu Đại Hòa thứ 9 (1451) thời vua Lê Nhân Tông, được lập cách đây vừa tròn 575 năm.

Sáng 8/5, Văn phòng UBND thành phố cho biết, tại Kandy, tỉnh Miền Trung Sri Lanka, Đoàn đại biểu cấp cao TP. Huế do đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo chính quyền tỉnh Miền Trung Sri Lanka nhằm trao đổi, thúc đẩy các cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Văn hóa truyền thống không còn xa lạ với giới trẻ khi nhóm sinh viên “Gen Z kể sử” thuộc ngành công nghệ truyền thông, Trường Đại học FPT Đà Nẵng đã khởi động dự án truyền thông mang tên “Cổ vật Cung đình”. Đây là một dự án dùng ứng dụng công nghệ hiện đại để kể về những câu chuyện truyền thống.

