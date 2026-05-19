Thái Lan rút ngắn thời hạn miễn thị thực với du khách từ hơn 90 quốc gia

Khách du lịch tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 19/5, Chính phủ Thái Lan thông báo quyết định cắt giảm mạnh thời gian lưu trú miễn thị thực đối với khách du lịch đến từ hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Động thái này nhằm ngăn chặn làn sóng tội phạm liên quan người nước ngoài đang có xu hướng gia tăng.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Du lịch Thái Lan Surasak Phancharoenworakul nêu rõ Nội các nước này đã chính thức phê duyệt phương án rút ngắn thời hạn lưu trú nói trên.

Thời gian miễn thị thực mới sẽ được xem xét và quyết định cụ thể đối với từng quốc gia. Phần lớn công dân nước ngoài sẽ chỉ được lưu trú tối đa 30 ngày thay vì 60 ngày như trước đây. Thậm chí, công dân của một số quốc gia và vùng lãnh thổ có thể chỉ được lưu trú trong vòng 15 ngày.

Quyết định này sẽ tác động trực tiếp đến du khách từ hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ đang được hưởng chính sách ưu đãi hiện hành, trong đó có Mỹ, Israel, một số nước Nam Mỹ và 29 quốc gia thuộc khối Schengen của châu Âu.

Tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Sihasak Phuangketkeow khẳng định kế hoạch thắt chặt quy định thị thực là một phần trong chiến dịch trấn áp tội phạm xuyên quốc gia trên diện rộng.

Ông nhấn mạnh Thái Lan không nhắm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào, mà tập trung ngăn chặn các cá nhân lợi dụng kẽ hở của hệ thống thị thực để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Thời gian qua, cảnh sát Thái Lan đã thực hiện hàng loạt vụ bắt giữ gây chấn động liên quan người nước ngoài phạm tội ma túy, buôn bán tình dục, hoặc tự ý vận hành trái phép các cơ sở kinh doanh như khách sạn và trường học khi chưa được cấp phép.

Người phát ngôn Chính phủ Rachada Dhanadirek thừa nhận dù du lịch mang lại nguồn thu lớn cho nền kinh tế, song cơ chế thông thoáng hiện tại đã bị một số đối tượng xấu lợi dụng để trục lợi.

Quyết định siết chặt quản lý này được đưa ra trong bối cảnh ngành du lịch - vốn đóng góp hơn 10% vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thái Lan - vẫn chưa thể phục hồi về mức trước đại dịch Covid-19.

Trước đó, vào tháng 7/2024, chính phủ nước này từng nới rộng thời hạn miễn thị thực từ 30 ngày lên 60 ngày để kích cầu du lịch.

Tuy nhiên, số liệu từ Bộ Du lịch Thái Lan cho thấy lượng khách quốc tế đến nước này trong quý 1 năm nay đã giảm khoảng 3,4% so với cùng kỳ năm 2025, đặc biệt lượng sụt giảm mạnh nhất ghi nhận ở nhóm du khách đến từ Trung Đông với mức giảm gần 30%.

Dù vậy, Chính phủ Thái Lan vẫn kỳ vọng sẽ đón khoảng 33,5 triệu lượt du khách nước ngoài trong năm nay, tăng nhẹ so với mức gần 33 triệu lượt của năm ngoái.

