Hoàn thiện chính sách thúc đẩy du lịch đêm Việt Nam

Quang cảnh Hội thảo.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện các bộ, ngành, cơ quan quản lý, đơn vị nghiên cứu, đào tạo, doanh nghiệp và chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực du lịch, kinh tế đêm.

Theo Quyết định số 1894/QĐ-BVHTTDL ngày 14/7/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt Đề án “Một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm”, triển khai thí điểm tại 12 địa phương (cũ) gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Quảng Nam, Huế, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Cần Thơ, Kiên Giang, Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu. Việc thực hiện đề án góp phần tạo tiền đề cho hoạt động kinh tế đêm phát triển, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao hình ảnh điểm đến.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá, việc triển khai các mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm thí điểm tại các địa phương bước đầu đạt được kết quả tích cực, tạo ra những trải nghiệm mới, hấp dẫn, nâng cao cho du khách trải nghiệm về sản phẩm du lịch đêm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đêm, tăng doanh thu dịch vụ từ du lịch.

Tiến sĩ Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chia sẻ: “Bước sang giai đoạn 2026 - 2030, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương và doanh nghiệp để nhân rộng mô hình cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, nâng cao chất lượng và tính bền vững của sản phẩm du lịch đêm”.

Ông Nguyễn Lâm Nguyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, phát biểu tại Hội thảo.

Ông Nguyễn Lâm Nguyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết: “Những sản phẩm du lịch đêm không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí của du khách mà còn tạo cơ hội cho việc tìm hiểu, khám phá văn hóa địa phương. Ngành Du lịch tỉnh Quảng Ninh đang tăng trưởng khá mạnh và có sự đầu tư rõ ràng, thúc đẩy mạnh mẽ vào các sản phẩm du lịch đêm như phố đêm, tàu du thuyền ban đêm, chợ đêm, biểu diễn nghệ thuật ban đêm. Việc đưa ra sản phẩm “phố đêm du thuyền”, mở phố đi bộ ban đêm, lựa chọn vùng thí điểm… cho thấy sản phẩm du lịch đêm đang được chuyển sang giai đoạn triển khai thực tế chứ không chỉ dừng ở ý tưởng”.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, Cục sẽ đề xuất hoàn thiện thể chế, xây dựng chính sách đặc thù cho phát triển du lịch đêm, nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng, khuyến khích sáng tạo, bảo đảm an ninh, trật tự và môi trường du lịch an toàn. Cục sẽ tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về du lịch đêm tại các trung tâm du lịch lớn, ưu tiên nguồn lực hỗ trợ những địa phương có tiềm năng phát triển các mô hình phù hợp.

Cùng với đó, ngành du lịch sẽ đa dạng hóa sản phẩm, gắn hoạt động du lịch đêm với văn hóa, ẩm thực, lễ hội, nghệ thuật, công nghệ ánh sáng, công nghiệp sáng tạo, âm nhạc, thời trang và điện ảnh - nhằm tạo ra những trải nghiệm độc đáo, hấp dẫn, có giá trị thương hiệu cao. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và công nghệ thông minh trong quản lý, quảng bá và vận hành hoạt động du lịch đêm; tăng cường liên kết giữa các ngành, xây dựng mô hình thí điểm vận hành thông suốt trước khi nhân rộng ra các địa bàn khác.

Tiến sĩ Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, phát biểu tại Hội thảo.

Bên cạnh đó, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ tập trung xây dựng các chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ du lịch đêm, bảo đảm tính chuyên nghiệp, thân thiện và an toàn.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng trong quá trình triển khai thực hiện thí điểm mô hình, nhằm phát huy tối đa tiềm năng của kinh tế ban đêm và sản phẩm du lịch đêm trên cơ sở khai thác lợi thế đặc thù của từng địa phương. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng, du lịch đêm Việt Nam sẽ trở thành sản phẩm đặc trưng, hấp dẫn, có thương hiệu riêng, là một trong những sản phẩm chủ đạo của ngành du lịch, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.