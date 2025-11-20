  • Huế ngày nay Online
Giải vô địch Cờ tướng xuất sắc quốc gia năm 2025

ClockThứ Hai, 24/11/2025 14:37
Ngày 24/11, tại Khu du lịch hồ Núi Cốc (xã Đại Phúc), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam tổ chức khai mạc Giải vô địch Cờ tướng xuất sắc quốc gia năm 2025.

Các vận động viên tham gia thi đấu. 

Giải thu hút 100 vận động viên đến từ các tỉnh, thành phố, ngành trên toàn quốc như Hà Nội, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Gia Lai, Đà Nẵng, Đồng Nai, Câu lạc bộ Cờ tướng Hà Nội… thi đấu ở các nội dung như cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp, cờ siêu chớp.

Các vận động viên được chia thành 3 bảng thi đấu ở các nội dung. Trong đó bảng xuất sắc dành cho các kỳ thủ hàng đầu, bao gồm những vận động viên từng giành huy chương hoặc nằm trong nhóm 20 tại Giải vô địch quốc gia 2024 - 2025, kiện tướng có hệ số Elo từ 2.200 với nam và 2.100 với nữ. Bảng truyền thống xuất sắc dành cho các kỳ thủ giàu kinh nghiệm, có đẳng cấp kiện tướng, dự bị kiện tướng hoặc  huy chương tại các giải truyền thống và nhóm Elo toàn quốc. Bảng trẻ xuất sắc quy tụ các tài năng trẻ ở ba lứa tuổi U11, U15 và U20, từng đạt thứ hạng cao tại các giải trẻ quốc gia 2024 - 2025. 

Ông Đoàn Văn Công, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết, thông qua giải đấu các vận động viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường sự đoàn kết, đặc biệt là kiểm tra, đánh giá trình độ kỹ thuật, chiến thuật của các vận động viên, trên cơ sở đó phát hiện và tuyển chọn vận động viên xuất sắc vào đội tuyển quốc gia chuẩn bị tham dự các giải đấu khu vực và quốc tế.

Giải vô địch Cờ tướng xuất sắc quốc gia năm 2025 diễn ra đến hết ngày 29/11.

