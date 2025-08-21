Cẩn trọng trước chiêu trò lừa đảo tinh vi du lịch dịp Tết

Khách quốc tế đến tham quan, trải nghiệm du lịch ở Huế

Từ đặt phòng online

Dù đã có nhiều khuyến cáo, không ít người dân và du khách vẫn sập bẫy trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi. Mới đây, một du khách chia sẻ bị lừa số tiền lớn khi đặt phòng online. Vị du khách kể: “Mình đặt phòng qua fanpage của một khách sạn tại Đà Lạt. Thấy trang fanpage có tích xanh với nhiều lượt người theo dõi nên mình không nghi ngờ. Sau khi chuyển khoản tiền thì được nhận thông tin không xếp được phòng vì trùng với mã phòng của khách khác và sẽ hoàn tiền. Tuy nhiên, đối tượng hướng dẫn là cài đặt VN PAY mới nhận được tiền, tin tưởng làm theo hướng dẫn, mình bị lừa 10 triệu đồng”.

Tại Huế, vẫn xuất hiện tình trạng lừa đảo du lịch, nhất là các hình thức online. Bà Lê Thị Dạ Lam, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Vedana Lagoon resort & spa trăn trở: “Quyền lợi của khách là vấn đề mà doanh nghiệp hết sức quan tâm. Các đối tượng thường lợi dụng thời điểm cao điểm trước các dịp lễ, Tết để tung ra các chiêu trò lừa đảo. Trên trang fanpage của Vedana Lagoon resort & spa, chúng tôi liên tục thông báo về các fanpage giả mạo, nhưng từng có nhiều du khách mắc bẫy lừa đảo do nhìn thấy thông tin, hình ảnh, logo quá giống trang fanpage chính thức. Thậm chí trang fanpage lừa đảo lại có cả tích xanh. Mặc dù đội ngũ chúng tôi tiến hành report (báo cáo tài khoản giả mạo) với facebook, nhưng tài khoản này bị xóa lại xuất hiện hàng chục tài khoản giả mạo khác. Do đó, chúng tôi thường xuyên khuyến cáo khách phải cẩn thận”.

Có khá nhiều kịch bản lừa đảo xuất hiện vào mùa cao điểm du lịch, trong đó có dịp cận tết Nguyên đán. Những “kịch bản” lừa đảo phổ biến nhất có thể kể đến là giả mạo bán tour du lịch giá rẻ, vé máy bay hay đặt phòng qua online. Đối tượng lừa đảo đăng quảng cáo vé máy bay, tour du lịch, đặt phòng lưu trú với mức giá rẻ, yêu cầu khách đặt cọc hoặc chuyển khoản trước. Các đối tượng còn chủ động nhắn tin, chào mời giá phòng “ưu đãi dịp Tết”, “giữ chỗ gấp”, “chỉ còn vài phòng cuối”, khách muốn giữ phòng phải chuyển khoản đặt cọc sớm. Sau khi nhận tiền, các đối tượng chặn liên lạc, xóa tài khoản và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

Đến thanh lý tour

Mới đây, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng đã phát đi cảnh báo về một chiến dịch lừa đảo khác mang tên ClickFix. Đây là hoạt động lừa đảo nhắm trực tiếp tới các khách sạn, homestay, resort và cơ sở lưu trú. Hình thức tấn công chủ yếu là giả mạo email từ các nền tảng đặt phòng phổ biến online như Booking.com, Expedia… với các tiêu đề quen thuộc như “xác nhận đặt phòng”, “khiếu nại khách hàng”, “cập nhật thanh toán” hay “hủy đặt phòng”.

Trong các email lừa đảo thường đính kèm liên kết hoặc tập tin giả mạo hóa đơn, xác nhận đặt phòng có chứa mã độc. Chỉ cần click vào liên kết hoặc mở tập tin, mã độc có thể kích hoạt, cho phép tin tặc chiếm quyền điều khiển thiết bị, đánh cắp dữ liệu và thâm nhập vào hệ thống nội bộ của cơ sở lưu trú.

Hiện nay, có một thủ đoạn khác cũng khá phổ biến là giả danh khách du lịch đã đặt tour tại các công ty lữ hành có uy tín, sau đó đăng tải thông tin “thanh lý tour gấp” với mức giá rất rẻ. Để tạo lòng tin, dẫn dụ người tiếp cận, các đối tượng thường đăng kèm theo hóa đơn, hình ảnh và các phản hồi giả mạo. Ban đầu, các giao dịch nhỏ được thực hiện suôn sẻ, nhưng khi nạn nhân chuyển tiền cho các gói dịch vụ có giá trị lớn, đối tượng lập tức chiếm đoạt và biến mất.

Trước nguy cơ lừa đảo trên mạng xã hội, các chuyên gia bảo mật khuyến cáo cơ sở lưu trú và du khách cần nâng cao cảnh giác, chú ý kiểm tra kỹ địa chỉ email gửi đến, không mở liên kết hoặc tệp đính kèm không rõ nguồn gốc. Việc truy cập các nền tảng đặt phòng nên thực hiện trực tiếp qua ứng dụng hoặc trang chủ chính thức. Các cơ sở lưu trú cũng nên triển khai giám sát email, phần mềm diệt virus và giải pháp chống mã độc chuyên sâu, vì các công cụ bảo vệ mặc định chỉ cung cấp phòng vệ cơ bản, không đủ đối phó với mã độc hiện đại có khả năng ẩn mình lâu dài.

Theo Sở Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia và Sở Du lịch thường xuyên thông báo, cảnh báo về nguy cơ lừa đảo du lịch, nhất là dịp cao điểm, lễ, Tết. Khi lựa chọn dịch vụ du lịch, du khách cần tìm hiểu kỹ thông tin đơn vị cung cấp, ưu tiên các doanh nghiệp lữ hành uy tín, được cấp phép hoạt động rõ ràng; đồng thời cảnh giác với các hóa đơn điện tử, chứng từ thanh toán có dấu hiệu bất thường hoặc được gửi từ địa chỉ email cá nhân. Với những thông tin còn hoài nghi, du khách cần chủ động kiểm tra thông tin thông qua đường dây nóng của ngành du lịch địa phương (số điện thoại: 0234.3828288), hoặc qua các kênh thông tin của doanh nghiệp được công khai rõ ràng.

Các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo, người dân, du khách không nên cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc trên thiết bị có liên kết với tài khoản ngân hàng; không công khai thông tin cá nhân, không quét mã QR hoặc truy cập các đường link khi chưa được xác minh; tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP, mã CVV cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Trong trường hợp không may bị lừa đảo, người dân, du khách cần nhanh chóng trình báo với cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý kịp thời theo quy định.