Cẩn thận các chiêu trò lừa đảo khi thuê phòng trọ

Các trường đại học cảnh báo về những chiêu trò lừa đảo cho thuê phòng trọ

Em Nguyễn Lệ Tr., quê Quảng Trị đỗ Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Những ngày qua, Tr. đã nghiên cứu các bài viết đăng trên mạng xã hội về cho thuê trọ. Sau khi trao đổi với một tài khoản, em thấy ảnh chủ nhà giới thiệu các phòng trọ khá ổn, lại gần trường. Để chắc chắn có phòng kịp đi học, em đã không ngần ngại đặt cọc cho chủ nhà một ít tiền để giữ phòng, cùng lời cam kết nếu khi tới xem trọ không đúng như quảng cáo thì được hoàn tiền. Chưa kịp mừng vì thuê được phòng “từ xa” thì sau khi chuyển tiền, Tr. đã bị chặn tin nhắn, điện thoại cho “chủ nhà” cũng không được. Khi đó, Tr. mới biết mình bị lừa.

Nguyễn Quang H., quê Hà Tĩnh cũng bị lừa tiền cọc phòng trọ nhưng với một thủ đoạn khác. Sau một lúc trao đổi, H. cũng cẩn thận “check” độ uy tín của chủ nhà trước khi đặt cọc. Khi đến nhận phòng, H. không ngờ những tiện ích khác xa chủ quảng cáo ban đầu, cơ sở vật chất và phòng cũng khá cũ, so với giá tiền phòng không hề tương xứng. Nếu tiếp tục nhận phòng để ở, H. phải trả tiếp số tiền còn thiếu để thuê một căn phòng xập xệ. Nhưng nếu không ở, chủ nhà lấy lý do đã từ chối nhiều người thuê, giữ phòng cho H. nên không hoàn tiền. H. bị mất tiền cọc, dù đó là lỗi do chủ nhà đã “quảng cáo lố” căn phòng cho thuê của mình.

Ông Trần Văn N. ở Mỹ Thượng bức xúc khi hình ảnh ngôi nhà nguyên căn của mình đang ở đăng lên mạng cho thuê thì bị nhiều tài khoản facebook lấy lại hình ảnh, tự nhận nhà của mình và đăng cho thuê. “Khi tôi phát hiện, vào bình luận để nhiều người không bị lừa thì chúng liền chặn, khóa trang cá nhân”.

Tìm phòng trọ qua các trang mạng thực sự rất tiện, bởi người thuê nhà có thể hình dung được căn phòng mình muốn thuê qua ảnh, video... chủ nhà cung cấp; hơn nữa, tiết kiệm được nhiều thời gian khi phải đi đến từng căn trọ như trước để hỏi phòng trống. Nhưng từ đó, nhiều thủ đoạn lừa đảo ra đời, nhắm vào những sinh viên năm nhất, học sinh ở vùng xa, ngoại tỉnh tới học chưa rành đường sá...

Thường những kẻ lừa đảo sẽ đăng tin cho thuê phòng với hình ảnh đẹp và giá thuê hấp dẫn trên các trang web hoặc mạng xã hội. Khi những người có nhu cầu liên hệ, họ yêu cầu đặt cọc trước để giữ phòng, nhưng khi đến xem phòng thì phát hiện ra không có phòng nào hoặc phòng không giống mô tả. Đánh vào tâm lý cần phòng gấp, không đặt cọc sẽ hết phòng nên nhiều người đã bị lừa với chiêu thức này.

Một trong những chiêu thức phổ biến mà người thuê nhà hay gặp phải đó là phòng cho thuê có thể được quảng cáo với hình ảnh hoặc thông tin không chính xác. Người thuê thấy phòng ổn, giá phải chăng đã không ngần ngại xuống tiền đặt cọc kẻo “mất mối”. Nhưng thực tế khi đến nhận phòng thì phòng bị hư hỏng, không có đầy đủ tiện nghi như đã hứa; khi đó rơi vào tình huống ở không được, mà đi thì mất tiền cọc.

Để tránh lừa đảo, người thuê trọ cần xác định chính chủ, chịu khó bỏ thời gian đến tận nơi kiểm tra, xác minh kỹ thông tin về vị trí, cơ sở vật chất của nơi ở cũng như gặp chủ nhà trao đổi trước khi đặt tiền cọc. Khi được yêu cầu chuyển tiền đặt cọc, người thuê nhà cần kiểm tra kỹ nguồn gốc của tài khoản và tính xác thực của thông tin được cung cấp trước khi chuyển khoản; nhất là cần hết sức cảnh giác với các thông tin nhà đẹp, giá rẻ... để tránh mất tiền oan.