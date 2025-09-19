Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo biến tướng

Em Nguyễn Văn H. trình báo vụ việc bị lừa đảo "bắt cóc" online với cơ quan công an

Đa dạng hình thức lừa đảo

Đầu tháng 9 vừa qua, người dân TP. Huế xôn xao trước việc một nam sinh bị lừa đảo với hình thức mới là “bắt cóc” online.

Khoảng 13h50 ngày 27/8, em Nguyễn Văn H. (SN 2006, tạm trú phường Phú Xuân, sinh viên đại học) nhận cuộc gọi từ số lạ, tự xưng công an, thông báo thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng của em bị lộ, liên quan rửa tiền, ma túy. Đối tượng yêu cầu H. cài ứng dụng Zoom để “làm việc”, dọa nếu không tuân thủ sẽ bị bắt.

Qua video call, H. thấy hình ảnh người mặc quân phục công an cùng tang vật ma túy, chúng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và chuyển tiền vào tài khoản “kiểm chứng”. Khi biết H. không có tiền, chúng dựng kịch bản học bổng du học, buộc gia đình chuyển 460 triệu đồng để nộp lệ phí. Tối 27/8 và sáng 28/8, H. lần lượt chuyển cho các đối tượng 210 triệu đồng và 260 triệu đồng.

Chưa dừng lại, khoảng 11h30 ngày 28/8, nhóm lừa đảo yêu cầu H. thuê nhà nghỉ biệt lập, cởi đồ để “kiểm tra hình xăm”, chụp ảnh gửi về gia đình với kịch bản bị bắt cóc, yêu cầu chuộc 400 triệu đồng, nếu không sẽ đánh đập, bán sang Campuchia.

Nghi ngờ, gia đình báo chủ trọ và Công an phường Phú Xuân. Lực lượng công an nhanh chóng xác định nơi H. thuê trọ, kịp thời giải cứu khi em đang tiếp tục video call với các đối tượng.

Theo Công an TP. Huế, các hình thức lừa đảo online thực tế không còn quá mới mẻ, nhưng nhiều người dân, đặc biệt là người cao tuổi thiếu kiến thức về công nghệ hay người trẻ với tâm lý yếu… vẫn trở thành nạn nhân.

Nhắm vào đối tượng yếu thế

Thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Huế, mỗi khi có các thủ tục hành chính nhà nước mới như: Cấp đổi giấy phép lái xe, định danh tài khoản VNeID, cập nhật sinh trắc học tài khoản ngân hàng, hoàn thuế điện tử… thì tội phạm lại xây dựng các kịch bản lừa đảo mới, khiến nạn nhân lạc vào “ma trận” thông tin và dễ dàng bị đánh lừa.

Các phương thức, thủ đoạn lừa đảo phổ biến của tội phạm công nghệ cao gồm: Lừa đảo tình cảm sau đó dẫn dụ đầu tư tài chính, làm nhiệm vụ online hoặc gửi tiền, quà có giá trị; giả danh công ty tài chính, ngân hàng để hỗ trợ cho vay, nâng hạn mức tín dụng, sau đó yêu cầu chuyển tiền để làm thủ tục; giả danh cơ quan nhà nước liên hệ để làm thủ tục hành chính; giả danh cơ quan công quyền gọi điện đe dọa yêu cầu chuyển tiền hoặc hỗ trợ lấy lại tiền đã bị lừa đảo…

Không chỉ lừa đảo trực tuyến, đã xuất hiện tình trạng một số nhóm đối tượng ngoại tỉnh đến TP. Huế và xây dựng các kịch bản lừa đảo tinh vi.

Đáng chú ý, đầu tháng 9 vừa qua, bà H.T.T (71 tuổi, trú phường Hóa Châu, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng) trình báo bị một người đàn ông giọng Nam tiếp cận, giới thiệu là công nhân lái xe múc, khoe vừa đào được hũ sành chứa “cổ vật” gồm nải chuối và nhánh cau bằng vàng. Đối tượng gạ đổi “cổ vật” lấy chiếc nhẫn vàng trị giá 5.000 USD bà T. đang đeo. Tin lời, bà giao nhẫn và bị chiếm đoạt.

Xác định đây là nhóm tội phạm lưu động, Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an TP. Huế chỉ đạo phá án khẩn cấp. Chỉ trong 3 giờ, lực lượng chức năng đã khoanh vùng và bắt giữ nhóm đối tượng tại một nhà nghỉ ở phường Thanh Thủy. Chúng khai mua nải chuối, nhánh cau bằng kim loại màu vàng trên TikTok (giá 700 nghìn - 1,4 triệu đồng), trét đất cát ngụy tạo thành “cổ vật”, rồi lừa những người lớn tuổi, nhẹ dạ để đổi lấy vàng, trang sức.

Bằng thủ đoạn trên, hai vụ lừa đảo khác cũng đã được thực hiện trót lọt trên địa bàn TP. Huế. Tang vật thu giữ gồm 12 nải chuối, 10 nhánh cau giả vàng, 4 xe máy, 6 điện thoại, 1 nhẫn vàng giả và 18,3 triệu đồng. Đấu tranh mở rộng, các đối tượng còn khai gây ra hai vụ lừa đảo tương tự tại TP. Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh cho người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, cần hết sức cảnh giác với những lời mời chào, gạ gẫm về “cổ vật” hay các món đồ quý hiếm không rõ nguồn gốc.

Qua những vụ việc vừa xảy ra, ông an TP. Huế khuyến nghị người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác với tội phạm lừa đảo, đặc biệt là lừa đảo trên không gian mạng. Trong đó, các thủ đoạn phổ biến phải kể đến như giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án để lừa đảo. Lưu ý các cơ quan chức năng không làm việc qua điện thoại, qua mạng xã hội, không yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra.

Khi nhận được thông báo bị truy tố, có lệnh bắt… qua điện thoại, người dân cần bình tĩnh, không hoảng sợ, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, không chuyển tiền; không tự cách ly làm theo yêu cầu của các đối tượng. Đối với gia đình, khi nhận thông tin người thân bị bắt cóc cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, hướng dẫn xử lý, không làm theo yêu cầu của các đối tượng.