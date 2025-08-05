Cẩn trọng với tình trạng thịt bò bị làm giả

Lãnh đạo BQL chợ Kim Long chia sẻ thông tin về thịt bò làm giả mà chị H. bán chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ

Xử lý dứt điểm

Những ngày gần đây, dư luận tại TP. Huế đặc biệt quan tâm đến một sự việc xảy ra tại chợ Kim Long (phường Kim Long) khi một tiểu thương bị phản ánh có hành vi bán thịt bò giả.

Cụ thể, theo thông tin từ Ban Quản lý (BQL) chợ Kim Long, vào ngày 7/8, một khách hàng đến mua thịt bò tại chợ và sau đó phản ánh lại rằng sản phẩm có dấu hiệu không đúng chủng loại.

Khách hàng này cho biết, sau khi đem thịt về chế biến, nhận thấy màu sắc thịt nhạt dần, mùi vị và kết cấu giống thịt lợn, nên đã mang mẫu sản phẩm quay lại chợ để đối chiếu. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, BQL chợ đã tiến hành kiểm tra, xác minh tại quầy bán hàng của tiểu thương T.T.H. - người trực tiếp bán số thịt nói trên.

Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy, sản phẩm được bán không phải là thịt bò như quảng cáo mà là thịt lợn nái đã qua xử lý màu sắc để làm giả thịt bò.

Biên bản được BQL chợ Kim Long kiểm định thịt bò mua từ sạp thịt chị H. làm giả từ thịt lợn

Ông Lê Quang Cầu, Trưởng BQL chợ Kim Long cho biết: "Đây là trường hợp cá biệt tại chợ và chúng tôi đã xử lý nghiêm bằng hình thức đình chỉ kinh doanh quầy thịt của tiểu thương trong vòng 7 ngày, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng điều tra thêm về nguồn gốc thịt".

Ông Cầu khẳng định thêm, hiện tại không ghi nhận thêm trường hợp tương tự nào xảy ra tại chợ Kim Long. Riêng trường hợp tiểu thương T.T. H. liên quan sự việc trên có nguyện vọng dừng kinh doanh mua bán tại chợ Kim Long nên BQL chợ đồng ý. Việc phát hiện sớm và xử lý kịp thời là minh chứng cho sự chủ động của Ban Quản lý trong công tác giám sát, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tránh sự đồn đoán hoang mang, gây thất thiệt cho các tiểu thương khác.

Kiểm chứng kỹ nguồn gốc sản phẩm

Dù đây chỉ là một vụ việc hy hữu nhưng đáng lưu ý là thời điểm xảy ra lại trùng với diễn biến phức tạp của bệnh liên cầu lợn tại một số khu vực trên địa bàn TP. Huế. Điều này khiến người dân không khỏi lo ngại, bởi thịt bò thường được chế biến tái hoặc chưa chín kỹ có thể tiềm ẩn rủi ro nếu sản phẩm bị làm giả từ thịt lợn không đảm bảo vệ sinh.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP. Huế nhận định: "Việc tráo đổi giữa thịt bò và thịt lợn là hành vi gian lận thương mại nghiêm trọng, đặc biệt nguy hiểm trong mùa dịch. Nếu người tiêu dùng không biết và chế biến theo thói quen ăn tái, nguy cơ nhiễm liên cầu khuẩn lợn là hoàn toàn có thể xảy ra".

Cũng theo ông Hưng, vi khuẩn Streptococcus suis - còn gọi là liên cầu khuẩn lợn - có thể truyền sang người qua việc ăn thịt lợn chưa nấu chín kỹ, tiếp xúc trực tiếp với thịt hoặc máu lợn nhiễm bệnh. Bệnh có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, viêm màng não và thậm chí tử vong nếu không được phát hiện và điều trị sớm.

Ngành Thú y thành phố khuyến nghị các cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống, đặc biệt là thịt động vật, phải tuân thủ nghiêm các quy định về kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc. Đồng thời, người tiêu dùng nên thay đổi thói quen chế biến, đảm bảo thịt được nấu chín kỹ, hạn chế ăn sống hoặc tái.

Ông Nguyễn Chánh Vũ, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP. Huế cho biết: "Sau khi có phản ánh từ chợ Kim Long, chúng tôi đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các chợ dân sinh, đặc biệt tập trung vào mặt hàng thịt tươi sống".

Ông Vũ thông tin thêm, hiện tại chưa ghi nhận thêm trường hợp làm giả thịt bò nào tại các khu vực khác trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, trước phản ánh có căn cứ và đã được xác minh, ngành quản lý thị trường sẽ tiếp tục siết chặt công tác kiểm soát, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên ngành để phát hiện, xử lý.

Cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, vai trò của người dân trong việc phát hiện, phản ánh sớm những dấu hiệu bất thường rất quan trọng. Để hỗ trợ người dân, chính quyền địa phương cần phối hợp tăng cường tuyên truyền về kỹ năng nhận diện thực phẩm sạch, thông qua các kênh truyền thông đại chúng, tờ rơi, mạng xã hội và các buổi truyền thông cộng đồng tại chợ.

Về phía người tiêu dùng, cần kiểm chứng nguồn gốc sản phẩm. Ưu tiên lựa chọn các điểm bán uy tín, có kiểm dịch rõ ràng, niêm yết đầy đủ thông tin sản phẩm, để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.