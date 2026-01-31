Đưa nghị quyết vào cuộc sống, cách làm hay của Bình Điền

3 nội dung trụ cột của Chiến dịch “Bình Điền xin chào - Welcome to Binh Dien” . Thiết kế: CTTĐT xã Bình Điền

Khai thác ưu thế mạng xã hội, nền tảng số

Thông qua các sản phẩm truyền thông, “Bình Điền xin chào - Welcome to Binh Dien” tập trung giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, các điểm du lịch, không gian trải nghiệm, giá trị văn hóa - lịch sử, ẩm thực và nông sản đặc trưng của địa phương thông qua 3 chủ đề xuyên suốt: “Bình Điền - Điểm đến”, “Hương vị Bình Điền” và “Chuyện kể Bình Điền”.

Điểm nhấn của Chiến dịch là việc phát huy hiệu quả các nền tảng số như TikTok, facebook, Zalo, YouTube trong truyền thông. Những video ngắn, hình ảnh chân thực, đời thường không chỉ mang tính giới thiệu mà còn trở thành những câu chuyện sinh động để “kể” với du khách, giúp hình ảnh Bình Điền lan tỏa tự nhiên, dễ tiếp cận hơn trên không gian mạng.

Chỉ sau vài ngày được triển khai, có thể thấy được điểm khác biệt của Chiến dịch là ở cách tiếp cận “mở”, mỗi một cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người dân Bình Điền… đều là một “đại sứ truyền thông” trên không gian mạng kể những câu chuyện đẹp, những hương vị, những ký ức về quê hương mình. Từ đó, cùng nhau lan tỏa đất và người Bình Điền đến bạn bè, du khách gần xa.

Song song với Chiến dịch, xã Bình Điền ra mắt Bộ nhận diện thương hiệu “Bình Điền xin chào”, xây dựng bản đồ du lịch thông minh, gắn mã QR tại các điểm tham quan, cơ sở sản xuất, dịch vụ du lịch… Những giải pháp này không chỉ góp phần nâng cao trải nghiệm, tạo thuận lợi cho người dân và du khách, mà còn giúp lan tỏa mạnh mẽ hơn hình ảnh vùng đất, con người Bình Điền năng động, thân thiện trong thời kỳ đổi mới và là một điểm đến giàu tiềm năng ở phía tây thành phố Huế.

Đồng chí Lê Nhật Minh, Bí thư Đảng ủy xã Bình Điền cho biết, mục tiêu và là thước đo thành công của Chiến dịch không nằm ở số lượng sản phẩm truyền thông, mà ở sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư. Trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên giữ vai trò nòng cốt, nêu gương; mỗi cơ sở kinh doanh, mỗi mô hình sản xuất và mỗi người dân chính là một “đại sứ truyền thông”, góp phần lan tỏa hình ảnh địa phương bằng những hành động và câu chuyện chân thực nhất.

Thực tế cho thấy, Bình Điền có nhiều lợi thế để phát triển du lịch - dịch vụ gắn với nông nghiệp và du lịch cộng đồng. Trên địa bàn hiện có nhiều cơ sở, mô hình tiêu biểu như Gee Garden, Ami Bình Điền, Bình Điền Retreat; các sản phẩm nông sản đặc trưng như quýt Thanh Bình; các mô hình nuôi heo rừng, nuôi hươu lấy nhung… cùng một số mô hình kinh tế gắn với du lịch trải nghiệm.

Ở phương diện này, “Bình Điền xin chào - Welcome to Binh Dien” không chỉ là hoạt động quảng bá hình ảnh, mà là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển du lịch - dịch vụ, nâng cao giá trị nông sản địa phương. Đồng thời, từng bước xây dựng thương hiệu Bình Điền thân thiện, mến khách, năng động trong giai đoạn phát triển mới.

Việc triển khai đồng bộ Chiến dịch trên các nền tảng số cùng hệ thống hashtag liên quan không chỉ giúp hình ảnh Bình Điền lan tỏa sâu rộng hơn, mà còn góp phần hình thành thói quen ứng dụng công nghệ số trong cộng đồng - yếu tố quan trọng phục vụ trực tiếp cho mục tiêu phát triển kinh tế, dịch vụ, du lịch của địa phương.

“Bệ đỡ” từ truyền thông

Theo đồng chí Trần Xuân Anh, Chủ tịch UBND xã Bình Điền, 2026 - năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, Bình Điền xác định rõ dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp là nền tảng. Trên cơ sở đó, địa phương đặt mục tiêu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân đạt 14 - 15%, thu nhập bình quân đầu người 65 - 70 triệu đồng/năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 235 tỷ đồng.

Một trong những điểm nhấn trong chiến lược phát triển kinh tế của Bình Điền là Cụm công nghiệp Bình Thành, dự kiến khởi công xây dựng trong năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027. Cụm công nghiệp được định hướng phát triển theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, ưu tiên các ngành chế biến gỗ rừng trồng, sản phẩm từ tre, nứa, mây… gắn với chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ.

Song song với công nghiệp, Bình Điền tiếp tục tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng sinh thái, sạch, hữu cơ. Mục tiêu xây dựng chợ Bình Điền trở thành chợ đầu mối nông sản phía tây thành phố Huế được xác định là bước đi chiến lược, tạo đầu ra ổn định không chỉ cho sản phẩm nông nghiệp địa phương. Các mô hình sản xuất gắn với du lịch trải nghiệm, trang trại - vườn mẫu, sản phẩm OCOP như tinh dầu tràm, bưởi da xanh… thông qua Chiến dịch sẽ từng bước trở thành sản phẩm du lịch - văn hóa đặc trưng, góp phần nâng cao giá trị kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, năm 2026, Bình Điền đặt mục tiêu tăng trưởng 22,5 - 23% thông qua tập trung khai thác du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái gắn với bảo tồn tài nguyên và cảnh quan. Ở đó, “Bình Điền xin chào - Welcome to Binh Dien” đóng vai trò như một “bệ đỡ truyền thông”, giúp các tour tuyến, điểm đến, homestay và dịch vụ địa phương tiếp cận du khách nhanh hơn, chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn.

Từ nền tảng, lợi thế cùng cách làm truyền thông bài bản, sáng tạo, Bình Điền đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển truyền thông - du lịch - kinh tế theo hướng đồng bộ, bền vững; đồng thời biến “Welcome to Binh Đien” không chỉ là lời chào thân thiện, mà còn là lời mời gọi trải nghiệm, đầu tư và đồng hành phát triển bền vững.