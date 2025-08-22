Ẩm thực đường phố “gây thương nhớ”

Chè Huế - món ăn được nhiều người thưởng thức khi đi du lịch Cố đô

Thưởng thức hương vị bản địa

Một buổi tối trước cổng chợ Đông Ba, tôi gặp một du khách trẻ từ TP. Hồ Chí Minh dẫn theo hai người bạn nước ngoài “la cà” dọc các quán ăn. Họ gọi thử từng phần nhỏ: Bún mắm nêm, bún hến, nem lụi… Nam du khách vừa thưởng thức, vừa hào hứng giới thiệu với đôi bạn nước ngoài về văn hóa ẩm thực Huế.

Những năm gần đây, ẩm thực đã trở thành lý do khiến nhiều du khách, nhất là giới trẻ tìm đến Huế. Thông qua những video, bài viết trên mạng xã hội, khá đông du khách muốn được trải nghiệm ẩm thực đường phố “chuẩn dân bản địa” - những quán nhỏ nằm sâu trong những kiệt hẻm khó tìm.

Trên kênh TikTok hơn 4,7 triệu lượt người theo dõi của mình, TikToker Tina Thảo Thi (TP. Hồ Chí Minh) khi đến Huế cũng đã làm nhiều clip trải nghiệm ẩm thực đường phố. TikToker chia sẻ: Món ăn ở Huế không chỉ đậm đà hương vị, mà giá lại hết sức rẻ. Giữa nhịp sống hiền hòa của xứ Huế, ở những quán ăn hết sức bình dân, những hàng quán gần đường, TikToker nổi tiếng cùng ê kíp của mình đã không ít lần khẳng định: “Đồ ăn Huế mãi đỉnh”.

Những người có sở thích khám phá ẩm thực khắp các vùng miền như anh Nguyễn Hải An (đến từ Nghệ An) lại có cảm nhận sâu hơn. Anh bảo, Huế không chỉ nổi bật bởi những món ăn cung đình cầu kỳ, mà còn ghi dấu nhờ sự phong phú của ẩm thực dân gian. Đặc biệt, ẩm thực đường phố nơi đây là cả một bức tranh sống động về văn hóa. Anh nhớ lại: “Có lần mình ghé Huế ngày mưa, ghé vào một quán nhỏ ven đường, vài chiếc ghế nhựa thôi, nhưng cảm giác lại gần gũi lạ thường. Mình để ý, phong cách thưởng thức ẩm thực ở đây rất khác biệt. Mọi người vừa ăn, vừa ngắm mưa, không gấp gáp mà từ tốn. Họ không chỉ ăn để no, mà còn để thưởng thức, để chuyện trò cùng bạn bè, người thân”.

Huế cần thêm những không gian trải nghiệm ẩm thực

Thêm góc nhìn phát triển du lịch

Trong xu hướng du lịch của du khách hiện nay, trải nghiệm ẩm thực có tác động tích cực đến hình ảnh điểm đến và ý định giới thiệu điểm đến với người khác. Du khách hiện quan tâm nhiều đến ẩm thực đường phố. Mối quan tâm này cũng khiến nhiều tạp chí uy tín tổ chức bình chọn, vinh danh các thành phố nổi tiếng với món ăn bình dân, hấp dẫn. Gần đây, tạp chí Time Out (Anh) đã công bố danh sách 10 thành phố châu Á có ẩm thực đường phố ngon nhất, trong đó Hà Nội được xếp hạng cao. Rõ ràng, những bảng xếp hạng này không chỉ là gợi ý tham khảo cho du khách, mà còn trở thành “cú hích” quảng bá mạnh mẽ cho các điểm đến.

Quay trở lại Huế, sự phong phú và độc đáo của ẩm thực đường phố nơi đây là điều không thể phủ nhận. Giá cả phải chăng, hương vị đặc trưng - tất cả đều đáp ứng tiêu chí của du khách. Tuy vậy, để phát triển bền vững gắn với phục vụ du lịch, Huế cần tạo thêm những không gian ẩm thực đường phố phù hợp, được quy hoạch bài bản, với tiêu chí rõ ràng, từ vệ sinh an toàn thực phẩm đến môi trường và phong cách phục vụ.

Huế hiện nay có một góc nhỏ ẩm thực đường phố dễ thương là những gánh đậu hũ ở đường ven sông, trước chùa Thiên Mụ. Du khách gọi đây là góc ẩm thực đường phố đáng trải nghiệm vì vừa thưởng thức món ăn tuổi thơ, vừa được ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp xứ Huế. Tuy nhiên, một việc cần lưu ý là tránh những hành động giành khách làm xấu hình ảnh du lịch Huế.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm, xác định ẩm thực là thế mạnh của Huế, ngành du lịch đã và đang tổ chức nhiều sự kiện, tuần lễ, ngày hội ẩm thực để quảng bá. Song song, các giải pháp dài hơi cũng được triển khai nhằm biến lợi thế này thành sản phẩm du lịch đặc sắc, trong đó không thể thiếu ẩm thực đường phố.

“Hàng năm, ngành du lịch phối hợp với các đơn vị đã tổ chức các ngày hội ẩm thực, tạo ra các trải nghiệm và thưởng thức ẩm thực Huế. Trong quy hoạch và chiến lược phát triển du lịch của thành phố, cần phải nâng tầm ẩm thực thành một loại hình du lịch như các điểm đến trên thế giới đang thực hiện”, bà Trâm chia sẻ.

Về lâu dài, địa phương và ngành du lịch cùng với các cơ quan hữu quan cần nghiên cứu, có phương án phù hợp để khai thác hiệu quả các khu phố đi bộ, phố đêm hiện có, tạo ra những khu phố ẩm thực với các món ngon đường phố, ẩm thực dân gian xứ Huế. Ở đó, phải làm sao giữ được “hồn cốt” ẩm thực xứ Huế, từ khâu chế biến, hương vị, từ cách phục vụ, thậm chí là trang phục của người bán, cách trang trí gian hàng.

Ẩm thực Huế, nhất là ẩm thực đường phố, không chỉ là món ăn, mà là một phần ký ức và bản sắc văn hóa. Mỗi tô bún hến, mỗi cây nem lụi, mỗi chén bánh bèo nhỏ bé... đều gói ghém trong đó sự tinh tế của người dân Cố đô. Chính sự mộc mạc mà sâu lắng ấy đã khiến ẩm thực đường phố Huế trở thành một “món quà” để ai một lần thưởng thức cũng khó lòng quên.