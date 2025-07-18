Hành trình xanh cho các thương hiệu F&B

Chia sẻ kinh nghiệm tại chương trình

Theo các chuyên gia, ngành F&B (ẩm thực và thức uống) hiện chiếm khoảng 1/3 tổng lượng khí thải nhà kính toàn cầu, trong đó khoảng 19% thực phẩm bị lãng phí ở khâu bán lẻ và tiêu dùng, làm gia tăng đáng kể dấu chân carbon.

Tại chương trình, diễn giả đã chia sẻ nhiều giải pháp giảm phát thải có thể áp dụng ngay trong ngành F&B, tập trung vào bốn điểm nóng: Nguyên liệu, năng lượng, vận chuyển và rác thải. Các sáng kiến được giới thiệu gồm ưu tiên sử dụng nguyên liệu địa phương, thay thế rác thải nhựa bằng vật liệu thân thiện môi trường, ủ phân từ thực phẩm dư thừa để giảm khí methane, tổ chức “Giờ Trái đất” định kỳ và áp dụng hệ thống làm mát tự nhiên nhằm tiết kiệm điện năng.

Ngoài ra, chương trình cũng dẫn chứng kinh nghiệm từ một số mô hình thực tế cho thấy, việc kiểm kê khí thải theo chuẩn quốc tế, tham gia thử nghiệm du lịch phát thải thấp hay kết nối cộng đồng thông qua hội chợ xanh đã mang lại kết quả rõ rệt trong việc cắt giảm phát thải. Những mô hình này cũng chứng minh rằng Net Zero không chỉ là cam kết môi trường mà còn mở ra cơ hội gia tăng giá trị thương hiệu và lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Chương trình khẳng định, ngành F&B Việt Nam nói chung và tại thành phố Huế nói riêng có tiềm năng trở thành lĩnh vực tiên phong trong lộ trình Net Zero, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững quốc gia.