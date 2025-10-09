“Hạt ngọc” của núi rừng

Thương hiệu "Nếp than đặc sản A Lưới" ngày càng được người tiêu dùng biết đến nhiều hơn

Thơm ngon

Hiện tại, xã A Lưới 2 đang có hơn 10ha diện tích trồng nếp than, người dân gieo cấy 2 vụ mỗi năm. Tuy năng suất không cao bằng các giống lúa thông thường nhưng bù lại giá bán gạo nếp than khá cao, khoảng 50.000 đồng/kg. Đây là nguồn thu nhập quan trọng giúp nhiều hộ đồng bào cải thiện đời sống.

Chị Kăn Thâu (thôn Pâr Nghi, A Lưới 2) cho biết: “Gia đình tôi gắn bó với cây nếp than nhiều năm nay. Chủ yếu để ăn và bán cho bà con trong vùng. Nay nhờ Hợp tác xã (HTX) Sản xuất và kinh doanh nông sản an toàn A Lưới đứng ra quảng bá, tìm đầu ra ổn định nên bà con yên tâm canh tác, không lo bị ép giá như trước. HTX cũng thu mua gạo nếp than của bà con với giá ổn định”.

Cũng là một trong những hộ dân đang trồng nếp than và sẽ mở rộng diện tích trồng trong thời gian tới, chị Hồ Thị Chiên (thôn Pâr Nghi, A Lưới 2) chia sẻ: Từ khi HTX thu mua và quảng bá, gạo nếp than được thị trường biết đến và đón nhận nhiều hơn. Nhờ thế, trồng nếp than không chỉ giúp gia đình tôi có thêm nguồn thu mà còn giữ gìn được tập quán canh tác của bà con vùng cao.

Gạo nếp có hạt đen, dài, dẹt, khi nấu chín có mùi thơm đặc trưng, dẻo mềm được nhiều người ưa chuộng để chế biến đa dạng món ăn như xôi, bánh tét, bánh chưng, sữa chua nếp than, chè... Nếp than cung cấp nhiều dưỡng chất như carbohydrate, protein, chất béo, chất xơ và chất sắt, có lợi cho sức khỏe. Chính vì vậy đã giúp gạo nếp than có cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo sức hút riêng cho loại nông sản đặc sản của A Lưới 2.

Đồng hành cùng nông dân

Thời gian qua, HTX Sản xuất và kinh doanh nông sản an toàn A Lưới đã thiết kế mẫu mã, bao bì và xây dựng thương hiệu cho gạo nếp than A Lưới. Bà Hồ Thị Nga, Giám đốc HTX cho biết: "Thương hiệu "Nếp than đặc sản A Lưới" có nhiều tiềm năng trở thành sản phẩm đặc sản nổi bật của địa phương. Chúng tôi tập trung vào việc nâng cao chất lượng, gắn sản phẩm với câu chuyện bản địa để tạo lợi thế cạnh tranh. Thời gian tới, HTX đặt mục tiêu mở rộng diện tích trồng nếp than theo hướng hữu cơ, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm”.

Song song đó, HTX đang triển khai các giải pháp như: Đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm gạo nếp than A Lưới để nâng cao giá trị thương hiệu. Đẩy mạnh chế biến sâu, tạo ra các sản phẩm mới như bột nếp than, rượu nếp than, bánh kẹo truyền thống từ nếp than... nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Đồng thời, tăng cường quảng bá trực tuyến, mở rộng kênh bán hàng qua kênh thương mại điện tử, đưa gạo nếp than đến giới thiệu ở các hội chợ, phiên chợ nông sản, các hoạt động xúc tiến thương mại... nhằm góp phần đưa thương hiệu “Nếp than A Lưới” đến gần hơn với người tiêu dùng cả nước.

Nhờ sự đồng hành của HTX, các sản phẩm “Nếp than đặc sản A Lưới” không chỉ có đầu ra ổn định mà còn dần khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Bà con nông dân phấn khởi vì công sức bỏ ra được đền đáp xứng đáng, đồng thời góp phần bảo tồn giống lúa quý của vùng cao A Lưới 2. Gạo nếp than hứa hẹn sẽ không chỉ là món ăn ngon, bổ dưỡng của người dân A Lưới 2, mà còn trở thành thương hiệu nông sản đặc sản có sức lan tỏa rộng rãi trên thị trường.