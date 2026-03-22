Tháng Ba với người trẻ Huế

Đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế chuẩn bị “Bữa ăn tình nguyện” cho các hoàn cảnh yếu thế. Ảnh: MN

Với tuổi trẻ Huế, tháng Ba không chỉ là dip để khơi dậy lý tưởng, nhiệt huyết mà còn để khẳng định vai trò của mình trong cộng đồng. Lật lại những trang sử hào hùng để thấy các thế hệ trẻ Huế luôn là ngọn cờ đầu của những phong trào lớn tiên phong làm nên lịch sử.

Phong trào đấu tranh đô thị Huế trước năm 1975, hình thành sau Hiệp định Genever từ khởi xướng đòi hòa bình, đòi thi hành Hiệp định Genever của những người trí thức, sinh viên học sinh Huế yêu nước như giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ, kỹ sư Nguyễn Hữu Đính, giáo sư Cao Xuân Lữ, giáo sư Tôn Thất Dương Tiềm, cùng các nhân sĩ như: Võ Đình Cường, Đoàn Văn Long, Lê Quang Vịnh… Phong trào đã nhanh chóng lan tỏa trong các tầng lớp nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, các công thương gia, sinh viên, học sinh, chị em tiểu thương... và phát động những cuộc bãi khóa, xuống đường, những đêm không ngủ... đến những buổi hát cho đồng bào tôi nghe, hát cho dân tôi nghe, phong trào đòi thi hành Hiệp định Genever, Hiệp định Paris đến phong trào cứu đói, phong trào đòi dân sinh, dân chủ... Phong trào đô thị Huế đã tạo nên những sự kiện lẫy lừng với những dấu ấn đặc sắc, đóng góp tích cực vào thành công của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ngày nay, cứ vào dịp tháng Ba, những người hoạt động trong phong trào đấu tranh đô thị miền Nam trước năm 1975 nói chung và phong trào đấu tranh đô thị Huế nói riêng (mà nhiều người vẫn thường quen gọi là “dân phong trào”) lại họp mặt để ôn lại truyền thống, nhớ về những năm thanh xuân hào hùng, tưởng nhớ những người hy sinh, chia sẻ những trăn trở trước thời cuộc và tự dặn mình phải sống xứng đáng với những người đã khuất, những đùm bọc thương yêu mà Nhân dân đã dành cho mình.

Ngày nay, tiếp nối các thế hệ đi trước, tuổi trẻ Huế vẫn sôi nổi viết tiếp câu chuyện tình nguyện với vô số những mô hình, đội nhóm với hàng trăm hoạt động tình nguyện vì môi trường, hiến máu nhân đạo, đến các chương trình hỗ trợ học sinh nghèo, tuổi trẻ Huế đã và đang viết nên những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái.

Điển hình như giữa không khí rộn ràng của các hoạt động kỷ niệm ngày 26/3, Nguyễn Minh Quân - sinh viên Trường Đại học Khoa học Huế đã khởi xướng chương trình “Ngày Chủ nhật xanh” tại phường Thủy Xuân, kêu gọi hàng trăm đoàn viên, sinh viên cùng tham gia dọn vệ sinh bờ sông Hương. Không chỉ dừng lại ở việc làm sạch môi trường, Quân còn kết hợp với nhóm bạn trẻ xây dựng mô hình “thùng rác tái chế thông minh”, góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ di sản và cảnh quan Huế.

Câu chuyện của Quân là minh chứng cho tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Huế: Vừa gìn giữ vẻ đẹp truyền thống, vừa thổi vào đó hơi thở hiện đại. Tháng Ba, nhờ những gương mặt như Quân, Huế không chỉ rực rỡ bởi sắc hoa mà còn sáng lên bởi niềm tin và khát vọng của thế hệ trẻ...