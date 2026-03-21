Lộc phá tháng Ba

HNN - Hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai của TP. Huế là hệ sinh thái nước lợ lớn nhất Đông Nam Á, trải dài 68km, với tổng diện tích mặt nước khoảng 216km2. Nơi đây nổi tiếng với cảnh quan hoàng hôn thơ mộng, hệ sinh thái đa dạng và là điểm tham quan sinh thái, chụp ảnh, thưởng thức hải sản đặc trưng của địa phương.

Thơm hương hành Hương An Đỏ trời hoa gạo

Người ta bảo, Huế thường đẹp nhất vào tháng Ba - tháng của thiên thời, địa lợi và nhân hòa khi thời tiết khô ráo, nắng đẹp và ấm áp. Cùng dòng cảm xúc đó, Huế ngày nay Cuối tuần kính mời quý bạn đọc về thăm vùng phá Tam Giang thuộc xã Phú Xuân cũ, nay là xã Phú Hồ để cùng bà con đón lộc sông nước. Nơi đây, có khoảng 300 người dân sinh sống nhờ nguồn lợi từ đầm phá, và nay là mùa đón “lộc thơm ngon” với những cá bống thệ, cá hanh, cá ong bầu, cá móm...

Chùm ảnh do tác giả Đăng TrìnhLinh Tuệ thực hiện.

Đón lộc lớn với chú cá vược nặng 7kg 
 
Niềm vui sớm mai 
 Chọn cá
 Cá ong bầu - đứng đầu đặc sản phá Tam Giang
 Rộn ràng trên bến dưới thuyền
 Mua bán trên con nước 
Tính toán thành quả sau buổi chợ sáng
Video lộc phá tháng Ba 

Tuổi trẻ thành phố Huế sôi nổi “Tháng Ba biên giới”

Ngày 21/3, tại xã A Lưới 3, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế phối hợp với Thành Đoàn thành phố Huế và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” với nhiều hoạt động thiết thực, hướng về Nhân dân khu vực biên giới.

Đỏ trời hoa gạo

“Về ngang một mùa hoa gạo/ Tháng Ba e ấp má hồng/ Bàng hoàng tiếng kêu chim sáo/ Một trời hoa đỏ mênh mông…” (Về ngang mùa hoa gạo - Thiên Ân). Tôi đã thích những cánh hoa chắc chắn và sắc đỏ ngất ngây của hoa gạo. Trong ký ức của mình, tôi thường nhớ về hoa gạo với hình ảnh của đồng xa, hay góc vườn rất sâu của nội nơi quê nhà. Nhưng nay, rất gần là bầu trời trong xanh của Huế cũng đã nhuộm đỏ sắc màu của hoa gạo mỗi độ tháng Ba về.

Phát triển bền vững kinh tế biển, đầm phá

Xã Vinh Lộc (được sáp nhập từ 4 xã khu 3 huyện Phú Lộc cũ) sở hữu nhiều lợi thế để phát triển kinh tế biển, đầm phá. Không chỉ dựa vào nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản, hướng phát triển bền vững của địa phương còn đòi hỏi sự gắn kết với du lịch, dịch vụ và bảo vệ môi trường sinh thái.

Du lịch đầm phá: Giàu tiềm năng, nghèo sản phẩm

Hệ thống đầm phá Tam Giang - Cầu Hai lớn nhất Đông Nam Á, có cảnh quan và giá trị sinh thái độc đáo, là điều kiện thuận lợi để Huế đẩy mạnh phát triển du lịch. Nhưng để du lịch đầm phá sôi động, trước mắt địa phương và các nhà làm du lịch phải giải được bài toán sản phẩm.

