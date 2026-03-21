Lộc phá tháng Ba
Chủ Nhật, 22/03/2026 06:08 (GMT+7)
HNN - Hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai của TP. Huế là hệ sinh thái nước lợ lớn nhất Đông Nam Á, trải dài 68km, với tổng diện tích mặt nước khoảng 216km2. Nơi đây nổi tiếng với cảnh quan hoàng hôn thơ mộng, hệ sinh thái đa dạng và là điểm tham quan sinh thái, chụp ảnh, thưởng thức hải sản đặc trưng của địa phương.
Người ta bảo, Huế thường đẹp nhất vào tháng Ba - tháng của thiên thời, địa lợi và nhân hòa khi thời tiết khô ráo, nắng đẹp và ấm áp. Cùng dòng cảm xúc đó, Huế ngày nay Cuối tuần kính mời quý bạn đọc về thăm vùng phá Tam Giang thuộc xã Phú Xuân cũ, nay là xã Phú Hồ để cùng bà con đón lộc sông nước. Nơi đây, có khoảng 300 người dân sinh sống nhờ nguồn lợi từ đầm phá, và nay là mùa đón “lộc thơm ngon” với những cá bống thệ, cá hanh, cá ong bầu, cá móm...
Chùm ảnh do tác giả Đăng Trình - Linh Tuệ thực hiện.
|Đón lộc lớn với chú cá vược nặng 7kg
|Niềm vui sớm mai
| Chọn cá
| Cá ong bầu - đứng đầu đặc sản phá Tam Giang
| Rộn ràng trên bến dưới thuyền
| Mua bán trên con nước
|Tính toán thành quả sau buổi chợ sáng