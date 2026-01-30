Xây dựng không gian xanh cộng đồng - Cách làm hay ở Bình Điền

Công viên - vườn hoa được xây dựng bằng sự chung tay của cộng đồng. Ảnh: Bảo Hoàng

Đầu tháng 1, xã Bình Điền phát động xây dựng công trình công viên - vườn hoa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, gắn với phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, thu hút hơn 300 người tham gia. Trước đó, ngay khi ý tưởng được Đảng ủy xã thông qua và đăng tải trên fanpage của xã, đã có hàng trăm lượt comment bày tỏ sự đồng tình, cũng như những nhắn gửi muốn ủng hộ cây, hoa, tiền mặt, công lao động… để cùng chung tay xây dựng điểm đến ý nghĩa này.

Đây không phải là những comment “suông”. Đến hiện tại, đã có hàng trăm cá nhân, doanh nghiệp chở cây xanh, hoa kiểng… đến khu vực công trình, như: chị Bưởi (thôn Hòa) chở 10 cây hồng cổ; anh Lộc chủ vườn cây xanh Hương Lộc ủng hộ 2 cây Osaka cổ thụ và 200 chậu hoa; 1 cá nhân giấu tên ủng hộ 10 ghế gỗ lim trị giá 30 triệu đồng và hàng chục người ủng hộ nguyệt quế, đào tiên, hoàng mai…; hàng trăm người tham gia tưới cây, san gạt đường, hoàn thiện từng phần việc nhỏ nhưng thiết thực, hiệu quả.

“Tinh thần tự nguyện chung tay của bà con thể hiện sinh động qua những đóng góp rất đời thường nhưng đầy ý nghĩa. Sự chung tay của bà con cho thấy tình cảm, trách nhiệm và niềm tự hào của người dân Bình Điền với công trình chung của xã”, đồng chí Lê Nhật Minh - Bí thư Đảng ủy xã Bình Điền chia sẻ.

Những ngày cuối tháng 1, công trình vườn hoa - công viên có diện tích khoảng 2ha đã dần hiện hữu với các hạng mục như cây xanh, hoa kiểng, lắp đặt ghế đá, ghế gỗ, hệ thống chiếu sáng, đường đi bộ, linh vật chào Xuân Bính Ngọ 2026... Cũng trong thời gian này, để “góp xanh” cho vườn hoa - công viên, chính quyền xã cùng Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc sông Hương triển khai trồng thông, bao báp, bàng Đài Loan… Mỗi hạng mục đều in đậm sự góp sức của cộng đồng.

Bên cạnh dấu ấn của người dân, không thể không nhắc đến vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, công chức và các tổ chức, đoàn thể, giáo viên… tại địa phương khi tất cả đều trực tiếp tham gia lao động, trồng cây, vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan... Chính tinh thần “xắn tay vào cuộc” đã tạo niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong thực hiện xã hội hóa công trình công viên - vườn hoa.

Hiện tại, không gian công viên - vườn hoa đã mang một diện mạo khác, tươi mới, rộn ràng sắc xuân và như cách người dân Bình Điền tự hào là “đang đẹp lên từng ngày”. Đáng nói hơn, công trình không chỉ đơn thuần làm đẹp cảnh quan hay tạo thêm điểm check-in, mà còn là không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, nơi người dân dạo bộ, rèn luyện sức khỏe, tổ chức các hoạt động gắn kết tình làng nghĩa xóm, giữa người dân Bình Điền với du khách thập phương.

Nhìn từ chuyện xây dựng vườn hoa - công viên ở Bình Điền, có thể thấy xã hội hóa không phải là “khoán” trách nhiệm cho người dân, mà được thực hiện bằng cách làm bài bản, minh bạch đi kèm với sự tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, cả hệ thống chính trị với mục tiêu đặt lợi ích cộng đồng lên hàng đầu. Đây là điều mà Bình Điền đã làm được và rất thành công.