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ClockThứ Ba, 11/08/2026 15:34

Người dân có thể tích hợp tài khoản thanh toán, tài khoản nhận an sinh xã hội trên VNeID

Công dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có thể tích hợp tài khoản thanh toán vào ứng dụng VNeID, đồng thời lựa chọn một trong các tài khoản đã tích hợp làm tài khoản hưởng an sinh xã hội.

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Công dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có thể tích hợp tài khoản thanh toán vào ứng dụng VNeID 

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - C06 (Bộ Công an) vừa đưa chức năng tích hợp tài khoản thanh toán trên ứng dụng VNeID. Chức năng này dành cho công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đang hoạt động.

Để tích hợp tài khoản thanh toán, người dân đăng nhập VNeID, tại màn hình chính chọn "Ví giấy tờ", tiếp tục chọn "Tích hợp giấy tờ", "Tạo mới yêu cầu" và lựa chọn loại thông tin "Tài khoản thanh toán".

Sau đó, người dùng lựa chọn nhà cung cấp, nhập số tài khoản/thẻ/ví và tích vào ô xác nhận các thông tin đã khai là chính xác. Sau khi hoàn tất các thông tin, người dùng nhấn "Gửi yêu cầu".

Khi yêu cầu được gửi thành công, hệ thống sẽ chuyển thông tin đi tra cứu. Nếu việc tra cứu thành công, kết quả phê duyệt sẽ được hiển thị trên ứng dụng VNeID. Người dân có thể chọn "Xem thông tin tích hợp" để chuyển sang mục tài khoản thanh toán trong Ví giấy tờ.

Đáng chú ý, sau khi tích hợp tài khoản thanh toán thành công, người dân có thể lựa chọn tài khoản này làm tài khoản hưởng an sinh xã hội.

Cụ thể, người dùng đăng nhập VNeID, vào "Ví giấy tờ", chọn "Tài khoản thanh toán". Danh sách các tài khoản thanh toán đã tích hợp sẽ được hiển thị. Tại tài khoản muốn sử dụng, người dùng chọn "Chọn làm TK hưởng ASXH" và xác nhận.

Hệ thống yêu cầu người dùng xác thực bằng passcode hoặc vân tay/khuôn mặt tùy theo cấu hình xác thực của tài khoản trên thiết bị. Sau khi hoàn thành, tài khoản được lựa chọn sẽ được đánh dấu là "Tài khoản hưởng ASXH".

Người dân cũng có thể kiểm tra thông tin tài khoản hưởng an sinh xã hội ngay trên VNeID bằng cách đăng nhập ứng dụng, chọn nhóm dịch vụ "An sinh xã hội", sau đó chọn "Tài khoản hưởng ASXH". Ứng dụng sẽ hiển thị thông tin tài khoản hưởng an sinh xã hội đã được tích hợp.

Trong trường hợp muốn thay đổi tài khoản hưởng an sinh xã hội, người dùng có thể lựa chọn một tài khoản khác trong danh sách tài khoản thanh toán đã tích hợp và thực hiện lại thao tác "Chọn làm TK hưởng ASXH". Tài liệu hướng dẫn cũng cho phép người dân hủy tích hợp tài khoản thanh toán; sau khi xác nhận và xác thực, tài khoản đó sẽ được xóa khỏi danh sách tài khoản thanh toán trên VNeID.

Việc tích hợp giúp người dân quản lý thông tin tài khoản thanh toán ngay trong Ví giấy tờ trên VNeID, đồng thời chủ động lựa chọn tài khoản sử dụng để hưởng các chế độ an sinh xã hội.

Xem hướng dẫn cụ thể tại đây

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa:
tài khoảnnhậnan sinhxã hộiVNeID
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