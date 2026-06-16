“Mở thêm giờ” để phục vụ dân

Cán bộ ở Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Chân Mây - Lăng Cô tiếp nhận, xử lý hồ sơ, thủ tục của người dân

“Việc chưa xong, phải làm cho hết”

Về xã Chân Mây - Lăng Cô một buổi tối cuối tuần, khi đồng hồ điểm hơn 18 giờ 30 phút, ánh đèn từ nhiều phòng làm việc vẫn còn sáng. Tiếng máy in, tiếng trao đổi công việc vẫn còn trong trụ sở xã. Trước màn hình máy tính, một số cán bộ chăm chú đọc, xử lý hồ sơ với nhịp gõ bàn phím đều đặn. Tôi hỏi anh Trần Hoàng, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Kinh tế của xã: “Sao giờ này anh em chưa nghỉ?”. Anh Hoàng cười hiền: “Việc chưa xong, phải làm cho hết. Anh em ai cũng cố gắng. Vợ con mình thì ở trung tâm thành phố, xa nhà nên mình cũng ở lại cơ quan, chiều tối thứ Bảy, thậm chí chiều Chủ nhật mới lên nhà”.

Trong số những cán bộ, chuyên viên ở xã Chân Mây - Lăng Cô, anh Ngô Quang Huy, chuyên viên phòng Kinh tế được nhiều đồng nghiệp đặt biệt danh là “chuyên gia cày đêm”. Thiếu cán bộ giàu chuyên môn trong khi khối lượng công việc rất lớn, nên anh Huy phải cố gắng hơn để cùng với anh em đồng nghiệp giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp.

Anh Huy kể: So với giai đoạn còn làm ở Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Phú Lộc trước đây, khối lượng công việc tại xã sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp (CQĐP2C) rất lớn. Hầu như mỗi tháng đến cơ quan 30 ngày. Nhà cách cơ quan 22km, nhiều hôm anh Huy và đồng nghiệp “tự tăng ca” đến 19 giờ rồi tranh thủ cả cuối tuần để xử lý hồ sơ. “Làm nhiều cũng có lúc oải. Giai đoạn đầu vợ con có càm ràm, nhưng rồi cũng thông cảm. Mình quen việc dần. Bù lại, khi giải quyết được hồ sơ cho dân, giảm bớt hồ sơ tồn đọng thì cũng thấy vui, thấy trút được gánh nặng”, anh Huy chia sẻ.

Xã Chân Mây - Lăng Cô là địa bàn có diện tích rộng, tập trung nhiều dự án trọng điểm thuộc khu kinh tế, khu công nghiệp và khu phi thuế quan, do đó khối lượng công việc hành chính rất lớn; nhất là lĩnh vực đất đai.

Theo Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô Đinh Ngọc Hùng, từ khi vận hành mô hình CQĐP2C, nhiều cán bộ cấp xã đã quyết tâm “bán trú”, thậm chí “tạm trú” ở cơ quan để giải quyết công việc. Đặc biệt, từ ngày 11/4, UBND xã Chân Mây - Lăng Cô đã tổ chức phát động chiến dịch “Mở cửa cuối tuần vì dân phục vụ”, nhịp làm việc cuối tuần càng đều đặn hơn, nhờ đó sau 1 tháng triển khai chiến dịch trên đã giải quyết được 70% hồ sơ tồn đọng.

Không chỉ xã Chân Mây - Lăng Cô, nhiều địa phương khu vực phía nam thành phố Huế đã và đang phát động, duy trì những phong trào, chiến dịch dưới hình thức “mở thêm giờ” phục vụ người dân, đặc biệt là cuối tuần, điển hình như “Thứ Bảy hồng” ở xã Phú Lộc, tổ lưu động hỗ trợ người yếu thế trong thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến ở xã Lộc An, “Thứ Bảy hành chính thân thiện” ở xã Vinh Lộc…

Ông Trần Thanh Văn, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lộc An chia sẻ, khi vận hành chính quyền xã mới, lãnh đạo xã luôn trăn trở làm sao để giải quyết mọi thủ tục thuận lợi cho người dân. Các thôn trên địa bàn xã có nhiều người già, các đối tượng yếu thế gặp khó khăn trong việc giải quyết các hồ sơ thủ tục. Do đó, khi triển khai các tổ lưu động về trực tiếp các thôn, rất nhiều hồ sơ, thủ tục được giải quyết nhanh chóng, có hồ sơ được giải quyết, trả kết quả ngay nên người dân rất phấn khởi.

Dân hài lòng là thước đo hiệu quả

Tại các xã phía nam thành phố, chúng tôi nghe được nhiều đánh giá của người dân sau khi mô hình CQĐP2C đi vào hoạt động. Bên cạnh những mặt tồn tại, cần phải cải thiện, nhất là tiến độ xử lý một số hồ sơ đòi hỏi chuyên môn sâu, nhiều người dân vẫn cảm nhận rõ sự thay đổi của chính quyền cơ sở theo hướng gần dân, sát dân hơn.

Ông Trần Hữu Ngọc (sinh năm 1961, trú ở thôn Nam Phước, xã Lộc An) kể: “Bản thân tôi cũng thật bất ngờ khi địa phương tạo điều kiện giải quyết hồ sơ, cấp sổ đỏ nhanh chóng. Từ đất thừa kế của mẹ đã mất, tôi liên hệ chính quyền và được họ tạo mọi điều kiện. Bất ngờ hơn là họ điện thoại cho tôi, thông báo sẽ về trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngay tại thôn. Thật sự rất mừng”.

Còn ông Huỳnh Chớ (sinh năm 1975, trú tại thôn 4, xã Phú Lộc) chia sẻ, với những lao động chân tay như ông, việc hoàn thiện giấy tờ đất đai có vướng mắc trước đây là điều không dễ dàng, nhưng giờ đây đã khác. “Chính quyền chủ động tìm đến tận nơi, kể cả cuối tuần để tháo gỡ vướng mắc, giúp chúng tôi có được sổ hồng trên mảnh đất đã ở bao nhiêu năm. Người dân quý lắm, vì họ làm bằng trách nhiệm và tấm lòng”, ông Chớ bày tỏ.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Vinh Lộc Phạm Văn Đào, việc xuống từng thôn hỗ trợ người dân ngoài giờ hành chính khiến cán bộ vất vả hơn, nhưng đổi lại là niềm vui khi người dân được giải quyết thủ tục nhanh gọn, giảm thời gian đi lại và bớt phiền hà. “Từ khi triển khai chiến dịch “Thứ Bảy hành chính thân thiện” đến đầu tháng 6/2026, đã hướng dẫn, giải quyết gần 400 hồ sơ cho người dân vào dịp cuối tuần. Khi người dân hài lòng thì hiệu quả hoạt động của chính quyền cũng được nâng lên”, ông Đào nói.

Nhiều cán bộ ở các xã chia sẻ: “Đã có những lúc rất mệt, nhưng khi “vô form”, quen dần công việc thì tâm lý áp lực, cũng giảm bớt. Và nụ cười của người dân được giải quyết công việc như liều thuốc “chữa lành” sự mệt mỏi, vất vả của họ. Như cách nói của anh Trần Hoàng, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kinh tế xã Chân Mây - Lăng Cô: “Kể cả lúc lên nhà, cũng trước ôm máy tính, sau ôm con; nhưng việc mình thì mình phải làm, dân hài lòng là thước đo hiệu quả”.