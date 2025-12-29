Hoàn thiện “Chính quyền số”, xây dựng “Xã hội số”, phát triển “Kinh tế số” và phát triển đô thị thông minh

Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn tham quan các gian trưng bày sản phẩm khoa học, công nghệ trên địa bàn

Năm 2025, về lĩnh vực KH&CN, ngành đã hỗ trợ thành lập mới 5 doanh nghiệp KH&CN, 3 tổ chức KH&CN, nâng tổng số lên 11 doanh nghiệp và 32 tổ chức KH&CN trên địa bàn thành phố. Tỷ lệ chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu đối với các nhiệm vụ KH&CN đạt 76%, trong đó 2 kết quả được thương mại hóa. Bộ Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) từ vị trí thứ 13 năm 2024 lên Top 5 địa phương dẫn đầu cả nước; đạt Top 10 tỉnh/thành phố đã có nhiều thành tích, đóng góp tích cực trong công tác xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia năm 2025 và được Bộ Trưởng Bộ KH&CN tặng Bằng khen.



Bưu chính, viễn thông tiếp tục phát triển. Tổng điểm phục vụ bưu chính trên địa bàn thành phố 265 điểm; tổng số điểm đại lý dịch vụ công trên địa bàn thành phố 166 điểm. Tỷ lệ thôn, bản được phủ băng rộng di động và cố định đạt 100%; tỷ lệ phủ sóng 5G trên địa bàn đạt 60%. Chuyển đổi số ghi nhận nhiều dấu ấn đột phá khi thành phố Huế tiếp tục giữ vững vị trí nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về Chỉ số chuyển đổi số (DTI), riêng năm 2024 vươn lên vị thứ 2 trên cả nước.



Bên cạnh kết quả đạt được, Sở KH&CN chỉ ra một số hạn chế như: Đổi mới sáng tạo chưa tạo được hệ sinh thái đồng bộ; một số chỉ tiêu chính quyền số, xã hội số chưa bền vững; thiếu nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ mới như AI, bán dẫn. Một số nhiệm vụ trọng điểm cần vốn lớn (khu công nghệ cao, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia) triển khai chậm; liên kết “3 nhà” còn lỏng lẻo; hạ tầng dữ liệu và trung tâm dữ liệu chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Công bố nền tảng Giám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ gắn với Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc (KPI) của các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2026 và một số nền tảng mới

Năm 2026, Sở KH&CN cam kết nỗ lực, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao nhằm tăng tốc và tạo nền tảng đột phá, đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực phát triển cốt lõi, góp phần xây dựng thành phố Huế phát triển nhanh, bền vững, thông minh và giàu bản sắc.



Tại hội nghị, Sở KH&CN triển khai nền tảng giám sát KPI chỉ tiêu, nhiệm vụ các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2026; công bố kết thúc giai đoạn 2 và triển khai nền tảng Đô thị thông minh giai đoạn 3; công bố trợ lý ảo (AI) phục vụ công chức, viên chức trong công vụ, giám sát hiệu suất công việc và chỉ số KPI chỉ tiêu nhiệm vụ của cơ quan hành chính Nhà nước và chỉ số KPI theo vị trí việc làm của công chức, viên chức.



Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh thông điệp: “Năm 2026 là năm của chất lượng công việc”; mỗi cơ quan, đơn vị, người đứng đầu, mỗi công chức, viên chức phải chuyển từ tư duy làm cho xong sang làm cho tốt, làm đến nơi đến chốn, có sản phẩm rõ ràng, có kết quả đo đếm được. Các bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI) phải được vận hành thực chất, trong đó dữ liệu số là cơ sở quan trọng nhất để đánh giá khách quan, khoa học, khắc phục triệt để tình trạng đánh giá cảm tính.

Trao tặng điện thoại thông minh để phục vụ công việc cho các cán bộ chuyên trách cấp xã, phường trên địa bàn

Ngành KH&CN đang đứng ở tuyến đầu thực hiện Nghị quyết 57 và các nhiệm vụ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương, Chủ tịch UBND TP. Huế đề nghị đơn vị tập trung triển khai quyết liệt một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026. Trong đó, tập trung phát triển mạnh nguồn nhân lực KH&CN, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Phát triển đồng bộ hạ tầng, tiềm lực KH&CN, khuyến khích hình thành và phát triển các doanh nghiệp công nghệ, tạo môi trường để nhân lực KHCN phát huy tối đa năng lực. Phát huy tối đa thế mạnh của các trường đại học, viện nghiên cứu trong nghiên cứu cơ bản, đồng thời tập trung ngân sách Nhà nước cho các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng theo mô hình “3 nhà”, với yêu cầu sau khi nghiệm thu, kết quả nghiên cứu phải được doanh nghiệp hấp thụ, ứng dụng, thương mại hóa và tạo ra giá trị cụ thể cho phát triển kinh tế - xã hội.



Chủ tịch UBND TP. Huế cho rằng cần xem phát triển công nghệ là nhiệm vụ mang tính đột phá. Công nghệ phải được hấp thụ, làm chủ và nâng tầm trong doanh nghiệp; phải đặt hàng phát triển công nghệ gắn với nhu cầu thực tiễn, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới quy trình sản xuất, tạo ra sản phẩm có chất lượng, giá trị gia tăng cao, trực tiếp đóng góp vào tăng trưởng GRDP của địa phương. Đồng thời phát triển các thiết chế dùng chung như trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm dịch vụ khởi nghiệp sáng tạo, phòng nghiên cứu - thí nghiệm dùng chung, tạo nền tảng bền vững để ươm tạo doanh nghiệp KHCN và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.



Bên cạnh đó, cần tiếp tục hoàn thiện “Chính quyền số”, xây dựng “Xã hội số”, phát triển “Kinh tế số” và nhất là tập trung xây dựng “đô thị thông minh”, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, từng bước hoàn thiện chính quyền số theo hướng hiện đại, minh bạch, chính quyền kiến tạo phát triển.