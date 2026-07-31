Số ca tử vong do dịch sốt Lassa ở Nigeria tăng lên 237 người

(Ảnh: WHO)

NCDC cho biết, tỷ lệ tử vong sau khi mắc bệnh ở mức 23,7% trong tháng 7, tăng 4,9% so 18,8% được ghi nhận trong cùng kỳ ngoái và sự gia tăng số ca tử vong là do người bệnh đến khám muộn.

Trong 7 tháng đầu năm nay, 116 địa phương tại 23 trong số 36 bang của Nigeria đã ghi nhận ít nhất một trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận, đồng thời NCDC cho biết thêm rằng, nhóm người từ 21 đến 30 tuổi vẫn là nhóm tuổi bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Các bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Edo và Ondo ở phía nam, và Bauchi, Benue, Taraba ở phía bắc, chiếm tổng cộng 86% tổng số ca nhiễm được xác nhận.

Theo NCDC, nguyên nhân chính là do điều kiện vệ sinh kém, nhận thức hạn chế ở các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề và việc trì hoãn điều trị đã tiếp tục làm trầm trọng thêm tình hình dịch bệnh.

Sốt Lassa là một dạng bệnh xuất huyết cấp tính do virus gây ra, chủ yếu lây truyền qua thực phẩm hoặc đồ dùng gia đình bị nhiễm nước tiểu hoặc phân chuột. Việc lây truyền từ người sang người cũng có thể xảy ra qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người nhiễm bệnh.

https://nhandan.vn/so-ca-tu-vong-do-dich-sot-lassa-o-nigeria-tang-len-237-nguoi-post981110.html