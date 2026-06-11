Đồng hành xây dựng thành phố số

Cập nhật thông tin, dữ liệu số trong hội họp

Thiết lập nền tảng số

Những năm gần đây, thành phố Huế đã tập trung nguồn lực xây dựng và hoàn thiện các nền tảng số dùng chung, tạo nền móng cho tiến trình chuyển đổi số trên tất cả lĩnh vực. Đến nay, địa phương duy trì vận hành ổn định 4 nền tảng số dùng chung: Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp thành phố (LGSP); nền tảng quản trị tổng thể phục vụ chỉ đạo điều hành; nền tảng họp trực tuyến và nền tảng trợ lý ảo phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, nhiều hệ thống số chuyên ngành tiếp tục được phát triển, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân. Nổi bật là nền tảng số hóa dữ liệu với hơn 980 bảng dữ liệu thuộc các lĩnh vực du lịch, giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa, hạ tầng, dịch vụ công... Đây được xem là nguồn tài nguyên số quan trọng để triển khai các ứng dụng chính quyền số, đô thị thông minh và khai thác dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý nền tảng làm việc số hiện vận hành hơn 20 quy trình số trong quản lý nhà nước, được triển khai đến 100% phường, xã trên địa bàn. Nền tảng bản đồ số GISHue tiếp tục được hoàn thiện với 76 lớp dữ liệu tích hợp, từng bước phát triển mô hình bản đồ số 3D phục vụ quản lý đô thị, quy hoạch và thu hút đầu tư.

Cùng với các nền tảng ứng dụng, hạ tầng số của thành phố cũng được chú trọng đầu tư. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng lớn về lưu trữ, xử lý và khai thác dữ liệu, năng lực trung tâm dữ liệu hiện nay vẫn chưa đáp ứng đầy đủ mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Thông qua nền tảng trợ lý ảo, người dân được trải nghiệm các dịch vụ du lịch, văn hóa tiện ích

Thực hiện kế hoạch hợp nhất hạ tầng thông tin và hạ tầng số đến năm 2030, thành phố Huế xác định xây dựng và nâng cấp trung tâm dữ liệu tập trung là nhiệm vụ chiến lược. Trung tâm dữ liệu không chỉ là nơi lưu trữ thông tin mà còn được xem như “bộ não số”, đảm nhận vai trò xử lý, kết nối và điều phối toàn bộ dữ liệu của hệ thống chính quyền số.

Việc vận hành trung tâm dữ liệu tập trung góp phần tối ưu hóa nguồn lực đầu tư công, tăng cường liên thông dữ liệu giữa các sở, ngành và địa phương. Đồng thời, nâng cao khả năng bảo đảm an toàn thông tin trước những thách thức an ninh mạng ngày càng phức tạp.

Huy động doanh nghiệp công nghệ góp sức

Dù đã đạt nhiều kết quả tích cực, quá trình xây dựng thành phố số tại Huế vẫn còn nhiều thách thức, nhất là bài toán đầu tư hạ tầng dữ liệu, trung tâm dữ liệu quy mô lớn và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Bùi Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, trong năm 2026, thành phố sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp trung tâm dữ liệu tập trung đạt tiêu chuẩn Tier 3 trở lên, đáp ứng nhu cầu phát triển chính quyền số, kinh tế số, kinh tế di sản và hạ tầng phục vụ AI đến năm 2030.

Thành phố huy động các doanh nghiệp công nghệ đầu tư phát triển hạ tầng số, hạ tầng viễn thông

Theo ông Bùi Hoàng Minh, dữ liệu số là nền tảng quan trọng nhất của chuyển đổi số. Để xây dựng được một trung tâm dữ liệu hiện đại, có tầm nhìn dài hạn, Huế cần sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ trong việc hỗ trợ hạ tầng, thiết bị, giải pháp kỹ thuật cũng như kinh nghiệm triển khai thực tiễn.

Sự đồng hành của doanh nghiệp không chỉ giúp địa phương hoàn thiện hạ tầng số mà còn góp phần phát triển hạ tầng viễn thông, từng bước hình thành hệ sinh thái công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Hiện nay, thành phố Huế có 359 doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động. Tuy nhiên, phần lớn là doanh nghiệp quy mô nhỏ, nguồn lực còn hạn chế. Vì vậy, việc thu hút các tập đoàn công nghệ lớn tham gia đầu tư, hợp tác phát triển hạ tầng số được xem là yêu cầu cần thiết trong giai đoạn tới.

Tại hội thảo bàn giải pháp xây dựng thành phố số, bà Phạm Thị Mai Hương, Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp và Hành chính công - AMD Việt Nam cho rằng, để doanh nghiệp gắn bó và đồng hành lâu dài với địa phương, các dự án đầu tư cần mang lại hiệu quả thực chất, tạo ra giá trị cho cả doanh nghiệp và xã hội.

Xây dựng dữ liệu dùng chung phục vụ cung cấp dịch vụ công hiệu quả

Theo bà Hương, trung tâm dữ liệu và năng lực xử lý AI đang trở thành hạ tầng thiết yếu của nền kinh tế số. Đây cũng là những yếu tố quan trọng giúp các địa phương nâng cao năng lực quản trị, chất lượng dịch vụ công và sức cạnh tranh trong thu hút đầu tư.

Ông Phạm Văn Ngọc, chuyên gia kinh doanh sản phẩm và giải pháp Dell Technologies Việt Nam cho rằng, Huế có nhiều tiềm năng để triển khai các ứng dụng AI phục vụ quản lý đô thị, du lịch thông minh, dịch vụ công trực tuyến và hỗ trợ cán bộ xử lý công việc.

Các giải pháp được đề xuất hướng tới xây dựng hệ sinh thái dữ liệu thống nhất, kết nối từ trung tâm điều hành đô thị thông minh, hệ thống camera, dữ liệu du lịch, y tế đến các dịch vụ phục vụ người dân. Trên nền tảng đó, AI có thể hỗ trợ phân tích dữ liệu, dự báo xu hướng, phát hiện bất thường trong giao thông, ngập lụt, y tế, giáo dục cũng như nâng cao chất lượng phục vụ du khách và nhà đầu tư.