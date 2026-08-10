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Thế giới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao văn kiện hợp tác Việt Nam-Australia

ClockThứ Ba, 11/08/2026 15:36
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, sáng 11/8 (giờ địa phương), tại Thủ đô Canberra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã trao đổi 3 tuyên bố chung và chứng kiến trao 7 văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam, Australia xây dựng, triển khai chiến lược kết nối khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tầm nhìn dài hạnTạo xung lực mạnh mẽ nâng tầm quan hệ Việt Nam-AustraliaQuan hệ Việt Nam - Australia đang ở giai đoạn phát triển năng động nhấtPhát triển quan hệ Việt Nam - Australia toàn diện, thực chất, hiệu quả hơn

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia Anthony Albanese trao Tuyên bố chung. (Ảnh: TTXVN)

Các văn kiện hợp tác gồm: Bản ghi nhớ giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Khối thịnh vượng chung Australia về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn bền vững; Bản ghi nhớ về hợp tác thực thi pháp luật trên biển giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Biên giới, Australia; Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực biên phòng giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Lực lượng Biên giới, Chính phủ Australia; Bản ghi nhớ hợp tác giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam với Bộ Việc làm và Quan hệ lao động Khối thịnh vượng chung Australia về hợp tác giáo dục nghề nghiệp; Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Khối thịnh vượng chung Australia về hợp tác Kinh tế số; Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực Y tế giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế, Người khuyết tật, Người cao tuổi Khối thịnh vượng chung Australia; Nghị định thư sửa đổi và bổ sung Hiệp định giữa Chính phủ Australia và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về vận chuyển hàng không.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiếp tục củng cố, nâng tầm tin cậy chính trị, tạo xung lực mới cho việc triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo hai nước đã đánh giá, xác định các định hướng ưu tiên hợp tác trong giai đoạn tới; trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, khẳng định cam kết chung đối với hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới.

Hai bên đã ký kết 13 văn kiện hợp tác và thông qua 3 tuyên bố chung.

https://nhandan.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-chung-kien-trao-van-kien-hop-tac-viet-nam-australia-post981128.html

Theo nhandan.vn
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