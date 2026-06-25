Tôn vinh gia đình tiêu biểu, lan tỏa câu chuyện đẹp trong cộng đồng

Bà Huỳnh Tâm Như Ý (thứ 5, từ trái) cùng với nhiều gia đình khác được vinh danh gia đình văn hóa tiêu biểu

Những bông hoa đẹp trong vườn hoa gia đình văn hóa

Mỗi gia đình dù có một hướng đi riêng nhưng chung quy luôn gắn mình với trách nhiệm xã hội để từ đó lan tỏa tinh thần yêu thương, cống hiến và sẻ chia đến với mọi người. Nhắc đến gia đình bà Nguyễn Thị Kiềm, người dân ở tổ dân phố Vân Thê Nam (phường Thanh Thủy) không ai là không biết.

Gần như các phong trào tại địa phương từ xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị, nông thôn mới cho đến các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa… không khi nào vắng mặt gia đình bà. Đặc biệt bà Kiềm nổi tiếng với vai trò người “giữ lửa”, trao truyền nghề làm nón truyền thống. Bên cạnh việc làm nghề thường xuyên, bà còn tận tình giúp đỡ nhiều gia đình, thế hệ trẻ lưu giữ những giá trị của nghề làm nón từ các công đoạn cho đến đặc trưng làm nên thương hiệu nón lá Vân Thê.

Người phụ nữ này còn biết đến với vai trò Hội trưởng Hội bài chòi tại cầu ngói Thanh Toàn - luôn nhiệt huyết duy trì các buổi biểu diễn phục vụ người dân lẫn du khách. Qua đó, tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, góp phần bảo tồn loại hình nghệ thuật truyền thống của địa phương cũng như làm cầu nối lan tỏa nét đẹp văn hóa của làng quê nổi tiếng xứ Huế đến với bạn bè thập phương.

Để có thể góp sức với các chương trình cộng đồng theo bà Kiềm, trước tiên ngay trong gia đình cũng phải giữ vững nề nếp gia phong, phát huy truyền thống gia đình: chăm lo phát triển kinh tế, ổn định đời sống vật chất, tinh thần và quan tâm đến việc giáo dục con cái… Đó là nền tảng cốt lõi trước khi cống hiến cho cộng đồng.

Trong khi đó với gia đình bà Huỳnh Tâm Như Ý (phường Kim Long), song song với xây dựng giá trị gia đình truyền thống là những đóng góp, hỗ trợ cho cộng đồng thông qua việc góp phần chăm lo đời sống cho người nghèo, người yếu thế và các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Hàng năm gia đình bà Ý hỗ trợ hàng trăm suất quà từ hiện kim đến hiện vật cho bà con trên địa bàn phường trong các dịp lễ Tết, thiên tai. Ngoài ra, gia đình còn vận động, kết nối nguồn lực hỗ trợ cho bà con trên địa bàn TP. Huế cũng như các địa phương khác trên cả nước mỗi khi gặp sự cố, hoạn nạn.

Bà Ý tâm niệm, để xây dựng một gia đình hạnh phúc trước hết các thành viên phải biết yêu thương, tôn trọng, chia sẻ và đồng hành cùng nhau trong cuộc sống. Trong việc nuôi dạy con cháu luôn chú trọng giáo dục đạo đức, truyền thống gia đình, lòng biết ơn ông bà, cha mẹ, khuyến khích các cháu chăm chỉ học tập, sống nhân ái, có trách nhiệm với bản thân và xã hội.

Nền tảng cho sự phát triển của xã hội văn minh

Ngoài gia đình bà Kiềm, bà Ý, dịp này còn có 36 gia đình khác trong toàn thành phố được tôn vinh gia đình tiêu biểu trong lao động, học tập, sản xuất, kinh doanh, xây dựng đời sống văn hóa và đóng góp tích cực cho cộng đồng xã hội.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế, mỗi gia đình được tuyên dương dịp này là những bông hoa đẹp trong vườn hoa văn hóa của TP. Huế. Đó còn là những câu chuyện đẹp về tình yêu thương, sự sẻ chia, tinh thần vượt khó, trách nhiệm với cộng đồng và sự bền bỉ gìn giữ những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Từ những tấm gương tiêu biểu này, những giá trị nhân văn của gia đình Việt Nam sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ hơn trong cộng đồng, góp phần xây dựng Huế ngày càng văn minh, giàu bản sắc, xứng đáng là trung tâm lớn về văn hóa của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Nhiều gia đình tiêu biểu được vinh danh nhân kỷ niệm 25 năm Ngày gia đình Việt Nam

Tại lễ tuyên dương, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế chia sẻ, trải qua hàng trăm năm lịch sử, vùng đất Cố đô đã hình thành nên một hệ giá trị văn hóa đặc sắc, trong đó gia đình chính là môi trường đầu tiên nuôi dưỡng tinh thần hiếu học, lòng hiếu nghĩa, sự thủy chung, nếp sống lễ phép và lòng yêu quê hương đất nước.

Gia phong các dòng họ, những bữa cơm gia đình đầm ấm, những lời dạy bảo của ông bà cha mẹ, giá trị “kính trên nhường dưới”, “uống nước nhớ nguồn”, “tôn sư trọng đạo” đã góp phần tạo nên cốt cách con người Huế - nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, khiêm nhường mà giàu lòng nhân ái. “Chính những giá trị ấy đã trở thành nguồn lực văn hóa bền vững, giúp Huế vượt qua nhiều biến động của lịch sử và tiếp tục phát triển trong thời đại mới”, ông Hải khẳng định.

Theo ông Hải, trong bối cảnh hiện nay, tinh thần của Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định rõ yêu cầu xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và phát huy các giá trị gia đình Việt Nam như một nền tảng quan trọng của sự phát triển bền vững. Đầu tư cho gia đình hôm nay chính là đầu tư cho tương lai của đất nước, chăm lo xây dựng gia đình văn hóa chính là vun đắp nền tảng cho sự phát triển của xã hội văn minh, nhân văn và hạnh phúc.

Đối với Huế - thành phố di sản, thành phố văn hóa, việc giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình không chỉ là trách nhiệm của mỗi gia đình mà còn là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển văn hóa và con người Huế.