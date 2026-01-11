Cảnh giác bẫy lừa tuyển dụng

Những lời mời chào “việc nhẹ, lương cao” đang trở thành cái bẫy đối với không ít người lao động trẻ (ảnh minh họa)

Thủ đoạn tinh vi

Với mong muốn tìm kiếm việc làm thêm để phụ giúp gia đình, Hoàng Thị Kim Anh (phường Phong Thái) đã dạo quanh các trang mạng xã hội như: Facebook, instagram, threads, telegram… Không ít lần Kim Anh bắt gặp những quảng cáo giới thiệu việc làm với mức lương hậu hĩnh, việc nhẹ, lương cao mà không cần qua các lớp đào tạo hay bằng cấp. Không chỉ vậy, những “nhà môi giới việc làm” online liên tục nhắn tin, gọi điện thoại mời gọi cô đi làm với mức lương cao và chỉ cần đặt cọc trước một khoản tiền để “giữ chỗ”. “Khi nghe đến việc phải đặt cọc để “giữ chỗ” làm việc, em nghi ngờ nên đã không chuyển tiền cho những đối tượng đó”, Kim Anh chia sẻ.

Theo ông Mai Quang Chính, Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia SULECO chi nhánh miền Trung, những thủ đoạn lừa đảo hiện nay thường đánh vào tâm lý chung của NLĐ muốn có thu nhập cao mà không cần qua đào tạo. Những đối tượng lừa đảo sẽ trao đổi với NLĐ qua mạng xã hội, đốc thúc NLĐ gửi tiền vào tài khoản cá nhân, không có hợp đồng và chứng từ rõ ràng.

Ông Đặng Tứ Minh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Huế cho biết, các đối tượng lừa đảo có thể sử dụng những fanpage không chính thống như “Việc làm tại Huế”, “Việc làm nhanh Huế”,… trên các trang mạng xã hội để thu thập thông tin của NLĐ và doanh nghiệp đang cần tuyển dụng. Sau đó, những đối tượng này gọi điện thoại cho NLĐ và yêu cầu số tiền cọc từ 50.000 - 100.000 đồng để giới thiệu vị trí việc làm. Với số tiền đặt cọc tương đối nhỏ, nhiều lao động đã “sập bẫy”. Thậm chí, có đối tượng mạo danh doanh nghiệp để tuyển dụng lao động, nhận tiền đặt cọc. Sau đó lại tiếp tục mạo danh Trung tâm, làm giả giấy tờ, con dấu để đưa NLĐ đến làm việc ở doanh nghiệp. Tuy nhiên, phía Trung tâm và các doanh nghiệp thường xuyên phối hợp chặt chẽ nên hành vi lừa đảo đã bị phát giác.

Thông tin từ Sở Nội vụ TP. Huế, các đối tượng lừa đảo thường đưa ra cam kết “chắc chắn trúng tuyển”, “xuất cảnh nhanh”, “không cần ngoại ngữ”, “chi phí thấp hơn quy định” và yêu cầu lao động chuyển từ vài chục ngàn đến vài trăm triệu đồng tiền đặt cọc đối với NLĐ muốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Sở Nội vụ TP. Huế cũng đã tiếp nhận một số phản ánh của người dân về việc bị dụ dỗ nộp tiền để “giữ suất” làm việc tại các khu công nghiệp ở miền Nam hoặc đi lao động thời vụ ở nước ngoài. Có trường hợp NLĐ nộp từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng tiền đặt cọc nhưng sau đó không được bố trí việc làm như cam kết; hợp đồng không rõ ràng, thậm chí không có pháp nhân đứng ra chịu trách nhiệm.

Thận trọng kẻo tiền mất, việc không có

Theo ông Lê Xuân Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP. Huế, nguyên nhân khiến NLĐ dễ trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo do thiếu thông tin pháp lý về thị trường lao động và các quy định liên quan đến hoạt động dịch vụ việc làm. Bên cạnh đó, áp lực việc làm và thu nhập khiến NLĐ dễ tin vào những lời hứa hẹn thiếu căn cứ. Ngoài ra, việc tiếp cận thông tin qua mạng xã hội ngày càng phổ biến nhưng không được kiểm chứng cũng là yếu tố tạo điều kiện để lừa đảo xảy ra. Một số NLĐ còn có tâm lý ngại liên hệ với cơ quan nhà nước để xác minh, dẫn đến việc thỏa thuận với các đối tượng môi giới không đủ điều kiện pháp lý.

“NLĐ cần thận trọng ngay từ khâu tìm kiếm thông tin việc làm, chỉ nên tìm việc thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm hoặc doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; không giao dịch với các cá nhân môi giới tự do, không rõ tư cách pháp nhân. Đồng thời, NLĐ tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc, phí môi giới khi chưa ký kết hợp đồng hợp pháp và chưa xác minh đầy đủ thông tin về doanh nghiệp tuyển dụng. Đối với những trường hợp đi làm việc ở nước ngoài, cần kiểm tra kỹ danh sách doanh nghiệp được cấp phép, không tin vào các cam kết trái quy định như “đi nhanh”, “không cần hợp đồng” hay “thu phí ngoài hợp đồng”; khi phát hiện các dấu hiệu bất thường, cần kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng để được hỗ trợ, tránh thiệt hại lan rộng”, ông Hải nhấn mạnh.

Nhằm cung cấp những cơ hội việc làm cho NLĐ, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Huế thường xuyên cập nhật thông tin tuyển dụng chính thống, tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ hàng tháng, đồng thời tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí cho NLĐ. “Chúng tôi khuyến khích NLĐ khi có nhu cầu tìm việc nên đến trực tiếp Trung tâm hoặc liên hệ qua các kênh chính thức để được tư vấn, hỗ trợ. Việc này không chỉ giúp NLĐ tiếp cận cơ hội việc làm phù hợp mà còn tránh được những rủi ro không đáng có”, ông Đặng Tứ Minh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Huế chia sẻ.

Để bảo vệ NLĐ trước các hành vi lừa đảo tìm việc làm, Sở Nội vụ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trên các kênh thông tin chính thống. Đồng thời, Sở phối hợp với Công an thành phố, các sở, ngành, đơn vị liên quan, địa phương và các cơ quan trung ương để kịp thời phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật.