Lò bánh truyền thống hối hả vụ Tết

HNN - 3 giờ sáng, lò bánh của chị Lê Thị Thu Trang đã đỏ lửa. Những mẻ bánh, mứt truyền thống của làng Mỹ Lợi (xã Vinh Lộc) thơm nức liên tục ra lò để kịp cung ứng cho thị trường dịp Tết.

Nghề truyền thống vào mùa Tết

 Tỉ mỉ cắt lát bánh đóng truyền thống

Theo các cụ cao niên, từ xưa đến nay, bánh truyền thống làng Mỹ Lợi được làm kỳ công từ những nguyên liệu, sản vật trồng ngay tại địa phương. Nhờ đó, hương vị giữ nét đặc trưng như cách làm cha ông truyền lại.

Không chỉ là món ăn thường được dùng để cúng, thể hiện tấm lòng thơm thảo, hiếu kính với tổ tiên, bánh truyền thống làng Mỹ Lợi còn gắn với nếp văn hóa ẩm thực ngày Tết, gửi gắm mong cầu bình an, may mắn. Vì thế, những chiếc bánh thuẫn, bánh in, bánh hột sen và bánh đóng của làng Mỹ Lợi luôn được khách hàng ưa chuộng, nhất là vào dịp tết Nguyên đán.

Là gia đình có bốn đời làm bánh truyền thống, dịp cận Tết này, không khí làm bánh tại lò bánh của chị Trang nhộn nhịp từ tờ mờ sáng. Khuôn điện, máy trộn bột hoạt động hết công suất. Người cân đo bột, người đổ bánh, người gói hàng, mỗi khâu một nhịp, liên tục không ngơi tay.

Thoăn thoắt nhấc những chiếc bánh thuẫn ra khỏi khuôn, chị Trang cho biết: “Được làm từ bột bình tinh, trứng gà ta, đường, chanh và gừng, những chiếc bánh thuẫn làng Mỹ Lợi có vẻ ngoài bắt mắt với chóp bánh hình cánh hoa màu vàng ươm. Bánh dậy  mùi bột bình tinh, mùi trứng gà, thoảng vị gừng”.

Lúc trước, người làng Mỹ Lợi đổ bánh bằng khuôn gang, dùng nhiệt độ lửa dưới và than trên để làm chín bánh. Khi khuôn bánh điện xuất hiện, công đoạn đổ bánh thuẫn đã đỡ vất vả hơn nhiều. Chị Trang chia sẻ thêm: “Không chỉ tăng năng suất làm bánh, việc kiểm soát nhiệt độ dễ dàng hơn còn giúp bánh thuẫn nở đều và đẹp. Dịp Tết này, trung bình mỗi ngày xưởng của tôi cho ra đời hơn 2.000 chiếc bánh thuẫn, 1.000 chiếc bánh in và bánh hột sen...”.

Để đảm bảo chất lượng bánh khi sấy, chị Trang sử dụng than chứ không dùng máy sấy. Chị chia sẻ: “Khác với công đoạn đổ bánh, sấy bánh phải dùng than để giúp bánh khô từ từ. Có như thế bánh mới giòn đều, không bị khô vỏ ẩm trong, hương thơm vẫn được giữ vẹn nguyên. Chẳng riêng bánh thuẫn, với bánh in bột bình tinh hay bánh hột sen, công đoạn sấy bánh đều được làm hoàn toàn thủ công để đảm bảo chất lượng”.

Cùng nhịp vào vụ Tết, lò bánh truyền thống của bà Mai Thị Yến (thôn 5, xã Vinh Lộc) cũng đang tất bật cho những đơn hàng cuối năm. Bà Yến cho biết: “Hiện nay, giá bánh thuẫn dao động từ 35 - 45 nghìn đồng/10 cái, bánh in bột bình tinh 25 nghìn đồng/10 cái, bánh đóng 45 - 50 nghìn đồng/đòn. Dù giá nguyên liệu tăng nhưng chúng tôi vẫn giữ nguyên giá cũ để phục vụ cho nhu cầu của khách hàng”.

Thị trường bánh mứt phục vụ nhu cầu Tết của người dân rất đa dạng. Thế nhưng đối với nhiều người, các món bánh mứt truyền thống làng Mỹ Lợi vẫn có sức hút riêng. Cùng với các đơn hàng trên địa bàn, lò bánh của chị Trang và bà Yến còn cung ứng các loại bánh cho nhiều tỉnh, thành khác.

Ông Phan Hoài Nam, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Vinh Lộc cho biết: “Hiện tại, trên địa bàn xã có trên 10 cơ sở sản xuất bánh truyền thống Mỹ Lợi. Để chuẩn bị cho tết Bính Ngọ, các lò bánh vừa siết chặt việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vừa tăng tốc sản xuất. Từ đó, không chỉ mang lại giá trị kinh tế, tạo việc làm cho nhiều lao động, mà các lò bánh truyền thống còn góp phần gìn giữ nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của địa phương”.

Bài, ảnh: MAI HUẾ
