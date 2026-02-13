Người trồng hoa mong sớm "về đích"

Ông Nhớ (ngoài cùng, bìa phải) 14 năm đều đặn đem hoa lên phố bán dịp Tết

Trung tâm TP. Huế giáp Tết phủ màu hoa. Khắp mọi nẻo đường, công viên, hoa tết từ trong Nam ngoài Bắc được thương lái khắp nơi đưa về. Tính riêng hoa trồng ở xứ Huế thì các loại hoa cúc và hoa mai chiếm số lượng lớn.

Được, mất nhờ trời

Thấp thoáng sau những bông hoa rực rỡ sắc màu là những gương mặt sạm nắng, đôi tay chai sần từng tảo tần chăm bón vun trồng, lặng lẽ tô điểm sắc xuân cho đời. Gian hàng hoa của ông Nguyễn Nhớ ở khu vực ngã 6 trung tâm TP. Huế với hàng trăm chậu cúc pha lê, cúc vạn thọ, thược dược rực rỡ khoe sắc thật sự cuốn hút với những ai ghé qua. Mỗi khi khách đến, người đàn ông tuổi 58 này lại hớn hở giới thiệu, chào mời. “Có khách họ mua ngay, nhưng cũng có khách đến khảo giá. Năm nay trời đẹp, khách chơi hoa Tết mua nhanh hơn mọi năm”, ông Nhớ chia sẻ bằng kinh nghiệm của người có thâm niên hơn 14 năm trồng và đưa hoa lên phố.

Để có hoa kịp bán Tết là cả một hành trình gian nan. “Ngày trước, tôi lên Đà Lạt làm thấy người ta trồng hoa đẹp nên cũng mày mò tìm hiểu, học hỏi để về Huế trồng. Ban đầu chỉ trồng ít một để thử nghiệm, về sau tcó kinh nghiệm thì tăng số lượng cây trồng”, ông Nhớ bộc bạch.

Đằng sau những bông hoa khoe sắc là mồ hôi của người chăm bón. Và có lẽ ám ảnh nhất đó là những trận lụt lớn hay mưa bão, thiệt hại không báo trước.

Ông Nhớ kể rằng, đợt lụt cuối năm 2025, một nửa vườn hoa của ông trồng ở Tổ dân phố An Lưu (phường Mỹ Thượng) hư hại theo cơn lũ. “Đợt này dù giá hoa có tăng 10 - 20% so với mọi năm nhưng số lượng hoa hư hại nhiều nên lợi nhuận không cao như mọi năm”, ông Nhớ bộc bạch. Trải qua mười ngày thức ngủ để vận chuyển và bán hoa nhưng đôi mắt ông vẫn ánh lên niềm vui vì những ngày cuối năm đẹp trời, người đi du xuân nhiều, lượng hoa bán ra sẽ nhanh hơn.

Gia đình bà Lài với truyền thống ba đời trồng và bán hoa Tết

Còn với bà Đỗ Thị Lài (69 tuổi, phường Vỹ Dạ), người "mát tay" trong gia đình có truyền trồng hoa Tết, năm nay bà đưa hàng trăm chậu hoa nhung mắt nai, cúc móng rồng, thạch thảo… ra phố từ khá sớm với hy vọng sẽ bán hết nhanh, được nghỉ sớm và kịp đón Giao thừa.

Để có những chậu hoa tuyệt đẹp ấy, ít ai biết rằng từ hơn nửa năm trước, cả đại gia đình hơn mười người dốc sức chung tay gieo giống, chăm bón từng gốc hoa.

Bà Lài chia sẻ có năm được mùa, cả nhà lời chút đỉnh, ăn Tết cũng vui hơn; có năm lại lỗ vốn. “Nghề này sướng khổ nhờ trời. Trồng hoa mà nắng quá thì sợ hạn, thiếu nước, cây không tươi tốt được; mưa nhiều quá lại sợ cây hư”, bà nói thêm.

Trong những ngày cuối cùng của tháng Chạp, cả đại gia đình bà Lài với ba thế hệ cùng nhau trò chuyện rôm rả bên những chậu hoa rực rỡ sắc màu. Vừa đon đả mời khách, tư vấn, mọi người cũng không quên tâm sự về một năm cũ sắp qua, dự định về một năm mới với nhiều hy vọng tốt lành, khấm khá hơn.

Hy vọng về sớm đón năm mới

Ông Đỗ Thắng (ngoài cùng, bìa trái) đang giới thiệu những chậu hoa cúc của mình cho khách

Nhìn người mua gật đầu, đưa tiền trước khi chở hoa tết về nhà mới thấy được ánh mắt vui sướng của nông dân trồng hoa ra sao. Đang tranh thủ cột lại từng cành hoa cúc nằm bên trong Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP. Huế, ánh mắt ông Đỗ Thắng tươi vui khi có khách tìm đên. “Cặp cúc bự này bao nhiêu?”, khách chưa kịp hỏi xong ông trả lời như mặc định: 4 triệu. Sau một hồi trao qua đổi về, bớt vài trăm ngàn khách cũng đồng ý mua, ông Thắng liền ngoắc xe ôm thuê chở về tận nhà cho khách.

“Năm nay tôi trồng cả ngàn chậu cúc nhưng mấy trận lũ cuối năm bị hư hại nhiều. May hoa kịp nở đưa lên phố bán”, ông Thắng hồ hởi. Thương lái từ Quảng Trị cũng đến tận vườn nhà ông ở phường Thanh Thủy mua hơn 200 chậu cúc, đem lại niềm hy vọng cho gia đình ông những ngày cuối năm.

Thị trường hoa cúc năm nay được xem ít hơn so với mọi năm khiến giá cả nhỉnh hơn. Theo ghi nhận, những cặp cúc lớn có giá từ 3 - 4 triệu đồng, loại vừa 2 - 3 triệu đồng, các loại thường 300.000 - 700.000 đồng/cặp. “Không riêng gì tôi mà bà con đưa hoa lên phố cũng mong thuận mua vừa bán để nhà nhà có hoa đẹp chưng Tết, người nông dân và thương lái cũng kịp về sớm chuẩn bị đón năm mới”, ông Thắng tâm tình.

Chợ hoa trên đường Lê Duẩn dọc theo sông Hương đoạn công viên từ Nghênh Lương Đình kéo lên cầu Dã Viên phủ một màu vàng hoa cúc chủ đạo. Khác với những loại cây cảnh khác, hoa cúc của người trồng xứ Huế luôn có một thị trường riêng.

“Hoa cúc giá rẻ, dễ chơi nên bao giờ cũng được ưu tiên hàng đầu, nhà nào cũng có thể mua, ít thì một cặp và thì vài ba cặp”, anh Phan Hiếu - một người bán hoa cúc ở công viên trên đường Lê Duẩn khẳng định. Riêng năm nay, anh đã xem qua thời tiết những ngày trước Tết cho đến Giao thừa sẽ tạnh ráo nên kỳ vọng vào vụ hoa thắng lợi. “Người nông dân chân lấm tay bùn cũng mong mua bán được giá cho cái Tết thêm phần khấm khá”, anh Hiếu tâm sự.