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Thế giới

Thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại Lãnh thổ Bắc Australia

ClockThứ Sáu, 02/10/2026 08:48
Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia (SVAU) ngày 29/9 đã ban hành Quyết định số 18-QĐ/BTK-SVAU về việc thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại Lãnh thổ Bắc Australia (NOVAS). Hội Sinh viên Việt Nam tại Lãnh thổ Bắc Australia là tổ chức Hội Sinh viên cấp bang trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia.

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Ban vận động thành lập Hội sinh viên Việt Nam tại lãnh thổ Bắc Australia. (Ảnh: Hội Sinh viên Việt Nam tại Lãnh thổ Bắc Australia cung cấp) 

Quyết định được ban hành trên cơ sở Đề án thành lập Hội ngày 25/9/2026 của Ban Vận động và ý kiến đồng ý chủ trương của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth.

Theo quyết định, Ban Vận động thành lập Hội gồm 9 thành viên, do bạn Nguyễn Ngọc Ánh, học viên Thạc sĩ Khoa học dữ liệu, Đại học Charles Darwin, làm Trưởng ban. Ban Vận động có nhiệm vụ điều phối hoạt động, kết nạp hội viên và tổ chức Đại hội lần thứ nhất của Hội trong vòng 90 ngày. Phần lớn thành viên Ban Vận động đang theo học chương trình thạc sĩ tại Đại học Charles Darwin (CDU), trường đại học công lập duy nhất tại Lãnh thổ Bắc Australia.

Trước đó, nhân dịp chuyến thăm đến Lãnh thổ Bắc Australia đầu tháng 9/2026, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh đã gặp gỡ thân mật, trao đổi với đại diện sinh viên, du học sinh Việt Nam tại và đề nghị thúc đẩy thành lập Hội sinh viên tại Bắc Australia.

Sự ra đời của Hội Sinh viên Việt Nam tại Lãnh thổ Bắc Australia có ý nghĩa đặc biệt. Trước đó, Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia đóng vai trò kết nối các hội sinh viên tại 7 tiểu bang trên toàn Australia. Với việc thành lập Hội tại Lãnh thổ Bắc Australia, Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia chính thức có tổ chức Hội tại tất cả các bang và vùng lãnh thổ. Điều này tạo nên một mạng lưới đầy đủ, rộng khắp trên toàn Australia và quy tụ một lực lượng đông đảo, mạnh mẽ của sinh viên, du học sinh Việt Nam.

Mạng lưới này sẽ góp phần thiết thực vào phong trào sinh viên, thanh niên Việt Nam ở nước ngoài và thúc đẩy công tác thanh niên. Đồng thời, đây sẽ là điểm tựa để sinh viên hỗ trợ lẫn nhau trong học tập và cuộc sống, đóng góp tích cực cho công tác cộng đồng người Việt.

Hội cũng góp phần vun đắp quan hệ hợp tác Việt Nam-Australia. Đặc biệt, Lãnh thổ Bắc Australia có vị trí gần gũi với khu vực châu Á. Darwin được xem là cửa ngõ kết nối châu Á. Vì vậy, Hội Sinh viên Việt Nam tại đây được kỳ vọng trở thành cầu nối năng động giữa sinh viên, cộng đồng người Việt và các đối tác sở tại.

Ra đời trong năm cuối nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia lần thứ III (2024–2026), Hội Sinh viên Việt Nam tại Lãnh thổ Bắc Australia là mảnh ghép cuối cùng trên bản đồ tổ chức Hội. Tổ chức này tiếp nối tinh thần mà Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia theo đuổi, với khẩu hiệu "Đoàn kết-Bản lĩnh-Tiên phong".

https://nhandan.vn/thanh-lap-hoi-sinh-vien-viet-nam-tai-lanh-tho-bac-australia-post991867.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Sinh viênViệt NamLãnh thổBắcAustralia
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