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ClockThứ Sáu, 02/10/2026 16:36

Gắn đào tạo nghề với nhu cầu doanh nghiệp

HNN.VN - Tại hội thảo “Thúc đẩy phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu doanh nghiệp” do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chiều 2/10, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả liên kết Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp, hướng tới đào tạo nhân lực sát hơn với nhu cầu thị trường lao động. Hội thảo được tổ chức hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam (4/10).

Bổ sung nhiều nghề gắn với công nghệ mới trong giáo dục nghề nghiệpQuyết tâm hoàn thành đúng tiến độ sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệpKiến tạo hệ sinh thái giáo dục nghề nghiệp và kết nối việc làm toàn cầu

 Hội thảo đánh giá thực trạng liên kết giữa cơ quan quản lý, cơ sở GDNN và doanh nghiệp.

Trên địa bàn thành phố hiện có 28 cơ sở hoạt động GDNN, gồm 4 trường cao đẳng, 2 trường trung cấp, 2 trung tâm giáo dục nghề nghiệp (GDNN), 4 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên khu vực và 16 cơ sở có tham gia hoạt động GDNN. Mạng lưới cơ sở GDNN tiếp tục được rà soát, sắp xếp; đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và cơ sở vật chất từng bước được củng cố.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng liên kết giữa cơ quan quản lý, cơ sở GDNN và doanh nghiệp; đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình “3 nhà”, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố.

Thời gian qua, các cơ sở GDNN đã chủ động đổi mới chương trình đào tạo, ký kết hợp tác với doanh nghiệp, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên thực tập và tiếp cận môi trường sản xuất thực tế. Nhiều doanh nghiệp cũng tham gia góp ý chương trình đào tạo, tiếp nhận học sinh, sinh viên thực tập và đặt hàng nhân lực, góp phần giảm khoảng cách giữa đào tạo và sử dụng lao động.

 Đào tạo nghề tại Trường Cao đẳng Huế

Tuy nhiên, liên kết “3 nhà” vẫn còn những hạn chế. Một số thỏa thuận hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp mới dừng ở tham quan, thực tập ngắn hạn, chưa đi vào các nội dung sâu hơn, như cùng xây dựng chương trình, đầu tư thiết bị thực hành hoặc tham gia trực tiếp vào quá trình đào tạo. Cơ chế tài chính, chia sẻ nguồn lực giữa cơ sở GDNN và doanh nghiệp còn bất cập. Bên cạnh đó, phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn có quy mô vừa, nhỏ và siêu nhỏ nên khả năng cam kết nhu cầu tuyển dụng dài hạn còn hạn chế.

Để nâng cao hiệu quả liên kết, hội thảo đề xuất đẩy mạnh số hóa kết nối “3 nhà”, công khai nhu cầu tuyển dụng, đặt hàng đào tạo của doanh nghiệp và năng lực đào tạo của các cơ sở GDNN trên nền tảng chung của thành phố. Bên cạnh đó, chuyển mạnh sang mô hình đào tạo kép, tăng thời gian học sinh, sinh viên thực hành tại doanh nghiệp; cập nhật kỹ năng số, công nghệ mới và kiến thức về trí tuệ nhân tạo phù hợp với yêu cầu thị trường lao động.

Các đại biểu cũng đề xuất hoàn thiện cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào đào tạo nghề, tham gia giảng dạy, xây dựng xưởng thực hành; đồng thời, kiện toàn các tiểu ban tư vấn kỹ năng nghề với sự tham gia của cả Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp. Qua đó, việc xác định ngành nghề, quy mô đào tạo được gắn với nhu cầu nhân lực thực tế, hạn chế tình trạng đào tạo theo khả năng sẵn có của cơ sở GDNN nhưng chưa sát nhu cầu tuyển dụng.

CÁT AN
 Từ khóa:
hội thảothúc đẩyphát triểngiáo dục nghề nghiệpnhu cầudoanh nghiệpSở Giáo dục và Đào tạo
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