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ClockThứ Sáu, 02/10/2026 09:57

Hơn 200 sinh viên được trang bị kỹ năng ứng dụng AI

HNN.VN - Sáng 2/10, Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế phối hợp với các đơn vị tổ chức lớp tập huấn “Ứng dụng AI trong học tập” năm 2026.

Diễn đàn "Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn" 2026 có chủ đề về AIQuản trị trường học bằng dữ liệu và AI

Chuyên gia hướng dẫn sinh viên cách đặt câu hỏi và xây dựng yêu cầu khi giao tiếp với AI.  

Tại chương trình, hơn 200 sinh viên Trường Du lịch, Đại học Huế và Trường Cao đẳng Du lịch Huế được cung cấp những kiến thức khái quát về trí tuệ nhân tạo (AI), quá trình phát triển và vai trò của AI trong học tập, nghiên cứu và đời sống. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng giới thiệu một số công cụ AI phổ biến, đáp ứng nhu cầu của người học.

Nội dung trọng tâm của lớp tập huấn là hướng dẫn sinh viên cách đặt câu hỏi, xây dựng yêu cầu để giao tiếp với AI hiệu quả. Bên cạnh phần lý thuyết, sinh viên còn được trực tiếp thực hành sử dụng AI để giải quyết các nhiệm vụ học tập.

Đại diện Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế cho biết, thông qua hoạt động, sinh viên được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng thiết thực về AI, đồng thời hiểu rõ hơn về khả năng, giới hạn của công nghệ để lựa chọn và khai thác các công cụ phù hợp với nhu cầu học tập, nghiên cứu. Từ đó, góp phần nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ, thúc đẩy tinh thần học tập chủ động, sáng tạo và thích ứng với sự phát triển của công nghệ trong sinh viên TP. Huế.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
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