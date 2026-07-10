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ClockThứ Ba, 08/09/2026 05:50

Nuôi dưỡng ước mơ từ ngôi trường biên giới

HNN - Những ngôi trường mới được khánh thành tại vùng biên giới A Lưới không chỉ mang lại cơ sở vật chất khang trang phục vụ việc dạy và học mà còn nuôi dưỡng bao ước mơ của học sinh miền biên viễn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khai giảng, khánh thành Trường Phổ thông nội trú A Lưới 3Đại học Huế đón gần 16.500 tân sinh viênKhai giảng năm học mới, khơi nguồn đổi mới giáo dục

Học sinh vùng A Lưới nô nức đến trường. 

Niềm vui trong ngôi trường mới

Giữa đại ngàn gió núi, khi tiếng trống khai trường vang lên rộn rã, hàng trăm học sinh người dân tộc thiểu số tại vùng cao A Lưới bước vào năm học mới  trong một ngôi trường nội trú bề thế, khang trang và hiện đại.

Từ sáng sớm tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS A Lưới 3 (xã A Lưới 3, TP. Huế), hàng trăm học sinh đã được bố mẹ đưa đến trường, trên tay là những lá cờ đỏ thắm, ánh mắt háo hức chờ đợi. Bởi, hôm nay không chỉ là ngày khai trường, mà còn là ngày các em chính thức được bước vào ngôi trường mới tinh tươm sau bao mong mỏi của phụ huynh, học sinh vùng biên giới.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS A Lưới 3 được hình thành trên cơ sở hợp nhất Trường Tiểu học Phú Vinh, Trường Tiểu học Hồng Thượng và Trường THCS Trần Hưng Đạo. Trường đón 1.025 học sinh trong năm học 2026 - 2027. Trong đó, 160 em được bố trí ở nội trú, số còn lại được tổ chức bán trú buổi trưa.

Chia sẻ về nhiệm vụ trong năm học mới, Hiệu trưởng Trần Thị Tỉ Muội cho biết: Nhà trường không chỉ dạy chữ mà còn chăm lo nuôi dưỡng các em. Dù lần đầu vận hành mô hình nội trú, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, đội ngũ 16 nhân viên cấp dưỡng - trong đó có những người đã có thâm niên 17 năm kinh nghiệm - tập thể nhà trường hoàn toàn tự tin chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho học trò. Bên cạnh đó, các thầy, cô giáo cũng không ngừng bồi dưỡng chuyên môn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, xây dựng nơi đây thành một môi trường lý tưởng để “nhân lên hạnh phúc trong nghề dạy học”.

Hạt nhân phát triển vùng cao

Không chỉ mang ý nghĩa đối với giáo dục, sự hiện diện của những ngôi trường quy mô lớn tại  A Lưới còn mở ra tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển của địa phương. Bà Phạm Thị Liễu, Phó Chủ tịch UBND xã A Lưới 3 cho biết, việc đưa ngôi trường vào hoạt động giúp học sinh trên địa bàn được tiếp cận môi trường giáo dục chất lượng, đồng bộ và hiện đại, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị đến các thiết chế phục vụ học tập, sinh hoạt và rèn luyện. Đặc biệt, các em có thêm điều kiện phát triển toàn diện cả về trí tuệ, tinh thần và thể chất, thông qua các không gian học tập, vui chơi, sân thể thao và những mô hình giáo dục mới.

Về lâu dài, sự hiện diện của một trường học quy mô lớn tại A Lưới 3 sẽ tạo động lực thu hút dân cư, thúc đẩy thương mại, dịch vụ và hạ tầng khu vực lân cận. Địa phương kỳ vọng ngôi trường sẽ không chỉ là nơi học tập mà còn trở thành một hạt nhân phát triển không gian mới, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo nền tảng để A Lưới 3 phát triển bền vững, giàu bản sắc.

Những đổi thay này là kết quả từ sự quan tâm của Trung ương, Chính phủ, sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố Huế cùng sự đồng thuận, sẻ chia của đồng bào các dân tộc nơi đây. Giai đoạn 1 của Đề án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp đã từng bước đáp ứng mong mỏi của người dân vùng biên giới, hiện thực hóa trọn vẹn giấc mơ bao đời của người dân vùng phên dậu. Trong đó, ngôi trường tại xã A Lưới 3 có tổng mức đầu tư 178 tỷ đồng và công trình trường tại xã A Lưới 4 với tổng mức đầu tư hơn 227,6 tỷ đồng đã được đầu tư đồng bộ từ khối nhà học, nhà đa năng, khu nội trú nam - nữ, nhà ăn cho đến hệ thống sân thể thao và cảnh quan hiện đại.

Phát biểu trong ngày khai trường, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh nhấn mạnh: “Với niềm tin và kỳ vọng từ những ngôi trường hôm nay, những ước mơ sẽ được chắp cánh; những tài năng sẽ được nuôi dưỡng; những công dân tương lai sẽ trưởng thành, góp phần xây dựng quê hương Huế ngày càng phát triển và đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”.

Bài, ảnh: HÀ NGUYÊN
 Từ khóa:
nuôi dưỡngước mơngôi trường biên giới
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