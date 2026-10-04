  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 04/10/2026 11:25

Khai mạc Giải bóng chuyền Trường Đại học Sư phạm

HNN.VN - Giải bóng chuyền sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế năm 2026 vừa khai mạc sáng 4/10.

Khai mạc Giải Bóng chuyền sinh viên HUSC năm 202614 đội tham gia Giải bóng chuyền truyền thống Trường Đại học Sư phạm, Đại học HuếĐa dạng hoạt động rèn luyện thể chất, giáo dục quốc phòng, an ninhTrường THPT Nguyễn Trường Tộ: 35 năm chuyển mình, khẳng định chất lượng

 Giải đấu có chất lượng chuyên môn cao với nhiều sinh viên có kinh nghiệm thi đấu từ các giải phong trào.

Giải năm nay quy tụ hơn 300 vận động viên nam và nữ là các sinh viên đến từ 12 khoa của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. Tại giải, 12 đội bóng chuyền nam và 12 đội bóng chuyền nữ chia thành 4 bảng ở mỗi nội dung, thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm, chọn ra 2 đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng vào vòng đấu tiếp theo.         

Theo đánh giá của Ban tổ chức, giải năm nay có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Các đội bóng tham gia với tinh thần thi đấu nghiêm túc, quyết tâm cao. Chất lượng chuyên môn được nâng lên khi nhiều sinh viên có nền tảng và kinh nghiệm thi đấu từ các giải phong trào, mang đến những trận đấu hấp dẫn, sôi nổi.

Được tổ chức và duy trì thường niên, Giải bóng chuyền sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, mà còn tăng cường rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần và thúc đẩy giao lưu, đoàn kết và phong trào thể dục thể thao trong trường.

Giải diễn ra đến hết ngày 18/10.

Cùng ngày, tại Sân vận động Tự Do, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng, phát động Giải chạy “S-Race School Online” năm học 2026 - 2027 và hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn, thu hút hơn 1.000 học sinh tham gia.

 Học sinh, giáo viên tham gia Giải chạy “S-Race School Online”.

Các hoạt động hướng đến mục tiêu nâng cao thể chất, xây dựng tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật và trách nhiệm với cộng đồng cho học sinh. Đồng thời, tạo sân chơi để học sinh rèn luyện thân thể, thi đấu trung thực, phát huy tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên.

Nhà trường phát động Giải chạy “S-Race School Online”, khuyến khích học sinh và giáo viên duy trì thói quen vận động thông qua hình thức chạy trực tuyến. Các nội dung cá nhân gồm 45km nữ và nam THPT. Ở nội dung nhóm trường, học sinh thi đấu theo các nhóm THPT, với cự ly 1.000km mỗi nhóm.

S-Race School Online thuộc S-Race School, nằm trong khuôn khổ Giải chạy học sinh S-Race do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng các đơn vị liên quan phát động, thi đấu từ ngày 3/10 đến 5/11. Hoạt động không chỉ khuyến khích rèn luyện thể chất mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia. Theo đó, mỗi km chạy được ghi nhận sẽ đóng góp 200 đồng vào Quỹ điều trị khuyết tật vận động cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt thực hiện.

Cùng với các hoạt động thể thao, học sinh Trường THPT Nguyễn Trường Tộ còn tham gia nhặt rác tại Sân vận động Tự Do, vệ sinh trường lớp, giữ gìn cảnh quan, góp phần hình thành ý thức bảo vệ môi trường và lối sống có trách nhiệm.

Thành Nhân - Minh Hiền
 Từ khóa:
bóng chuyềnsư phạmhuếsinh viên
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

TP. Huế vào Top 6 địa phương dẫn đầu Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với chủ đề "Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội", nhấn mạnh yêu cầu đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển trong mọi ngành, mọi lĩnh vực và trong toàn xã hội.

TP Huế vào Top 6 địa phương dẫn đầu Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026
Sự cộng sinh bắt buộc

Để bứt phá thành đô thị trực thuộc Trung ương xanh, di sản và hiện đại, Huế rất cần dốc toàn lực khơi thông dòng vốn doanh nghiệp (DN). Một cuộc chuyển dịch toàn diện từ tư duy “cấp phép” sang “phục vụ”, biến mối quan hệ giữa thành phố và DN thành sự cộng sinh bắt buộc đang bắt đầu.

Sự cộng sinh bắt buộc
Câu lạc bộ Huế trở lại hạng Nhất: Sức trẻ chờ thêm điểm tựa

Sau một mùa giải phải xuống chơi ở giải hạng Nhì, Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Huế đã trở lại sân chơi hạng Nhất. Chiến thắng 3 - 0 trước Lâm Đồng ở trận quyết định tấm vé thăng hạng giúp đội bóng Cố đô mở ra một mùa giải mới với nhiều điều đáng chờ đợi.

Câu lạc bộ Huế trở lại hạng Nhất Sức trẻ chờ thêm điểm tựa

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top