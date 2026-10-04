Khai mạc Giải bóng chuyền Trường Đại học Sư phạm

Giải đấu có chất lượng chuyên môn cao với nhiều sinh viên có kinh nghiệm thi đấu từ các giải phong trào.

Giải năm nay quy tụ hơn 300 vận động viên nam và nữ là các sinh viên đến từ 12 khoa của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. Tại giải, 12 đội bóng chuyền nam và 12 đội bóng chuyền nữ chia thành 4 bảng ở mỗi nội dung, thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm, chọn ra 2 đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng vào vòng đấu tiếp theo.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, giải năm nay có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Các đội bóng tham gia với tinh thần thi đấu nghiêm túc, quyết tâm cao. Chất lượng chuyên môn được nâng lên khi nhiều sinh viên có nền tảng và kinh nghiệm thi đấu từ các giải phong trào, mang đến những trận đấu hấp dẫn, sôi nổi.

Được tổ chức và duy trì thường niên, Giải bóng chuyền sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, mà còn tăng cường rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần và thúc đẩy giao lưu, đoàn kết và phong trào thể dục thể thao trong trường.

Giải diễn ra đến hết ngày 18/10.

Cùng ngày, tại Sân vận động Tự Do, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng, phát động Giải chạy “S-Race School Online” năm học 2026 - 2027 và hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn, thu hút hơn 1.000 học sinh tham gia.

Học sinh, giáo viên tham gia Giải chạy “S-Race School Online”.

Các hoạt động hướng đến mục tiêu nâng cao thể chất, xây dựng tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật và trách nhiệm với cộng đồng cho học sinh. Đồng thời, tạo sân chơi để học sinh rèn luyện thân thể, thi đấu trung thực, phát huy tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên.

Nhà trường phát động Giải chạy “S-Race School Online”, khuyến khích học sinh và giáo viên duy trì thói quen vận động thông qua hình thức chạy trực tuyến. Các nội dung cá nhân gồm 45km nữ và nam THPT. Ở nội dung nhóm trường, học sinh thi đấu theo các nhóm THPT, với cự ly 1.000km mỗi nhóm.

S-Race School Online thuộc S-Race School, nằm trong khuôn khổ Giải chạy học sinh S-Race do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng các đơn vị liên quan phát động, thi đấu từ ngày 3/10 đến 5/11. Hoạt động không chỉ khuyến khích rèn luyện thể chất mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia. Theo đó, mỗi km chạy được ghi nhận sẽ đóng góp 200 đồng vào Quỹ điều trị khuyết tật vận động cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt thực hiện.

Cùng với các hoạt động thể thao, học sinh Trường THPT Nguyễn Trường Tộ còn tham gia nhặt rác tại Sân vận động Tự Do, vệ sinh trường lớp, giữ gìn cảnh quan, góp phần hình thành ý thức bảo vệ môi trường và lối sống có trách nhiệm.