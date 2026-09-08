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ClockThứ Bảy, 12/09/2026 15:36

Kiến tạo hệ sinh thái giáo dục nghề nghiệp và kết nối việc làm toàn cầu

HNN.VN - Chiều 12/9, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế (HueIC) phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Ube (Ube KOSEN, Nhật Bản) tổ chức tọa đàm “Hệ sinh thái KOSEN - Doanh nghiệp - Sinh viên: Từ chuẩn hóa năng lực đến kết nối việc làm toàn cầu và đổi mới sáng tạo”.

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Diễn đàn thảo luận những yêu cầu mới trong đào tạo nhân lực kỹ thuật.

Chương trình có sự tham gia của đại diện Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng, lãnh đạo Tổ chức KOSEN, các trường KOSEN của Nhật Bản, các trường cao đẳng đang triển khai mô hình KOSEN tại Việt Nam và doanh nghiệp Nhật Bản.

Mô hình KOSEN hướng đến đào tạo kỹ sư thực hành, kết hợp giữa kiến thức nền tảng với kỹ năng nghề, tư duy giải quyết vấn đề và khả năng sáng tạo. Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi về việc xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa KOSEN, nhà trường, doanh nghiệp và sinh viên; qua đó chuẩn hóa chuẩn đầu ra, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.

Thông qua các báo cáo, tham luận và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đại biểu trao đổi về xây dựng chương trình đào tạo, chuẩn năng lực và phương thức đánh giá, hướng đến mục tiêu sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng yêu cầu công việc ngay trong môi trường sản xuất.

Một nội dung được quan tâm là phát triển tư duy đổi mới sáng tạo cho sinh viên. Theo đó, người học không chỉ được trang bị kỹ năng nghề mà còn cần có khả năng nhận diện vấn đề, đề xuất giải pháp, ứng dụng công nghệ và phát triển sản phẩm, sáng kiến gắn với thực tiễn sản xuất.

Đối với đội ngũ giảng viên, yêu cầu đặt ra là phải thường xuyên cập nhật công nghệ, nắm bắt những thay đổi của sản xuất và tăng cường kết nối với doanh nghiệp...

* Sáng cùng ngày, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế cũng đã tổ chức hội nghị “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề trong bối cảnh xanh hóa và chuyển đổi số: Góc nhìn từ công tác quản lý đào tạo”.

 HueIC hợp tác với Nhật Bản trong đào tạo nghề.

Hội nghị tập trung thảo luận yêu cầu chuyển từ quản lý truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu và công nghệ số. Trong đó, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ số được đặt ra để cá thể hóa việc học, tăng khả năng tự học và nâng cao tính minh bạch trong kiểm tra, đánh giá.

Cùng với chuyển đổi số, chương trình đào tạo cũng được đặt trong yêu cầu “xanh hóa”, từ việc tích hợp các kỹ năng xanh đến cập nhật những yêu cầu mới của sản xuất bền vững. Điều này đòi hỏi đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý phải nâng cao năng lực số, khả năng ứng dụng AI và thường xuyên cập nhật công nghệ, kỹ thuật trong sản xuất.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Trường Cao đẳng Công nghiệp Huếgiáo dụcnghề nghiệpkết nốiviệc làm
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