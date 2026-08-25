Thủ tướng: Năm học 2026-2027 sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới của giáo dục Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương (xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai) - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Sáng 5/9, tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương (xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai), đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Buổi lễ được tổ chức đồng thời trên cả nước theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương tới các tỉnh, thành phố.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự tại điểm cầu Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn (Hưng Yên); Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự tại điểm cầu Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương dự tại các điểm cầu.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã đọc Thư của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng học sinh các trường phổ thông nội trú liên cấp (mỗi trường 20 quả bóng đá). Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng trao sách giáo khoa tặng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương.

Thời gian qua, triển khai kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Thông báo số 177 ngày 25/4/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng và Thông báo kết luận số 81 của Bộ Chính trị ngày 18/7/2025 về chủ trương xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền, các bộ, ngành, cơ quan từ Trung ương tới địa phương đã chỉ đạo quyết liệt, khởi công xây dựng và hoàn thành các ngôi trường mới.

Trong dịp này, cả nước khánh thành 107 trường liên cấp tại các xã biên giới đất liền (riêng trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên) đã chính thức khánh thành vào ngày 31/1/2026). Các trường này sẽ là hình mẫu để sau đó tiếp tục triển khai diện rộng, hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng 248 trường trong 2-3 năm tới.

Trong đó, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương (xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai) được đầu tư với tổng mức 255 tỷ đồng, trên diện tích khu đất 49.600 m², diện tích xây dựng 9.053 m². Trường được xây dựng đồng bộ, đáp ứng quy mô 28 lớp với 980 học sinh, gồm 12 lớp tiểu học với 420 học sinh và 16 lớp THCS với 560 học sinh.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2026–2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Năm học 2026-2027 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá đây là sự kiện mang ý nghĩa rất đặc biệt, không chỉ đánh dấu mở đầu của một năm học mới mà còn là dịp để chúng ta cùng chứng kiến những mái trường khang trang, hiện đại được hoàn thành, mang lại điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho các cháu học sinh nơi biên cương của Tổ quốc.

"Ngày khai trường luôn mang đến những cảm xúc thật đặc biệt. Với các cháu học sinh, sinh viên, đó là niềm vui được gặp thầy cô, bạn bè, là những trang sách mới mở ra những ước mơ tươi sáng. Với các thầy cô giáo, đó là tiếp nối hành trình sứ mệnh cao cả truyền thụ tri thức, lan tỏa cảm hứng và đồng hành, sẻ chia cùng học trò. Với mỗi gia đình và toàn xã hội, tiếng trống khai trường nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm chăm lo, vun đắp cho thế hệ tương lai của đất nước", Thủ tướng bày tỏ.

Trong không khí hân hoan khi gần 27 triệu học sinh, sinh viên cả nước hào hứng bước vào năm học mới 2026-2027, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các cháu học sinh, sinh viên trên mọi miền Tổ quốc lời chào thân ái, tình cảm thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất.

Nhắc lại câu nói "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia", Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định: Muốn đất nước mạnh cần có con người giỏi; muốn có con người giỏi cần có một nền giáo dục tốt, không chỉ giúp người học tích lũy kiến thức, rèn luyện năng lực tư duy, khả năng làm việc, sáng tạo và thích ứng mà còn phát triển hài hòa và toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ; biết trân trọng lịch sử, văn hóa dân tộc và có khát vọng cống hiến. Thủ tướng cũng nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu" ; "Vì lợi ích mười năm phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm phải trồng người".

Theo Thủ tướng, sự nghiệp giáo dục là một hành trình dài, được vun đắp liên tục và bền bỉ từ những bài học đầu đời đến khi mỗi người trưởng thành, bước vào cuộc sống và lao động, cống hiến. Mỗi kiến thức tích lũy, mỗi kỹ năng rèn luyện, mỗi phẩm chất hình thành hôm nay đều là nền tảng cho năng lực và nhân cách của các cháu mai sau và là nguồn tài nguyên quý giá của đất nước trong tương lai.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, trong hành trình đó, năm học 2026-2027 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; là năm học của sự đổi mới về tư duy, cách làm và chất lượng, hướng tới tạo chuyển biến, thực chất, đột phá mạnh mẽ trong phát triển giáo dục và đào tạo, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm phòng học mới và trò chuyện cùng các em học sinh - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Với việc khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền sau hơn 1 năm tập trung cao độ triển khai xây dựng, Thủ tướng khẳng định mỗi ngôi trường được đưa vào hoạt động không đơn thuần là một công trình mới mà còn là điểm tựa của niềm tin và tương lai; để khoảng cách địa lý hay hoàn cảnh gia đình không ngăn cản ước mơ học tập, rèn luyện của các cháu; đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đối với thế hệ tương lai.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn sự nỗ lực, quyết tâm của các bộ, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, các tổ chức, cá nhân cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân, người lao động đã làm việc khẩn trương trong điều kiện địa hình, thời tiết rất khó khăn; biểu dương sự nhiệt huyết của các thầy cô giáo và sự chung tay của đồng bào để những ngôi trường sớm hoàn thành, kịp đón các cháu học sinh bước vào năm học mới.

Giáo dục phải đi trước một bước trong giai đoạn phát triển mới của đất nước

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn về một Việt Nam phát triển, hùng cường, thịnh vượng. Trong bối cảnh đó, giáo dục phải đi trước một bước, thực sự trở thành nền tảng và động lực then chốt. Điều đó đòi hỏi phải chuyển mạnh từ tư duy "dạy những gì mình có" sang "dạy những gì người học và đất nước cần"; từ truyền thụ kiến thức đơn thuần sang phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực; từ coi trọng điểm số sang đánh giá sự tiến bộ thực chất của từng học sinh.

Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã xác định: "Giáo dục, đào tạo phải bảo đảm "học đi đôi với hành", "lý thuyết gắn liền với thực tiễn", "nhà trường gắn liền với xã hội"; "Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo phải bắt đầu từ đổi mới tư duy, nhận thức và thể chế". Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: Giáo dục và đào tạo có vai trò đặc biệt trong chuẩn bị con người cho tương lai đất nước; năm học này phải tạo được tinh thần mới, cách làm mới, tạo chuyển biến và kết quả thực chất trong mỗi nhà trường, đến từng lớp học, từng học sinh.

Khẳng định với tinh thần đó, năm học 2026-2027 phải là năm đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy, từng học sinh, sinh viên và toàn ngành giáo dục, Thủ tướng Chính phủ đề nghị toàn ngành giáo dục tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý và phương pháp dạy học; lấy người học làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy cô giáo làm động lực, gia đình là điểm tựa và xã hội là nguồn lực đồng hành.

Thủ tướng nêu rõ, xây dựng nhà trường thực sự là môi trường thân thiện, an toàn, lành mạnh, nhân văn; nơi học sinh được tôn trọng, khuyến khích sáng tạo và nuôi dưỡng ước mơ. Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực không cần thiết; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tối đa tiềm năng, sở trường của từng cháu. Đặc biệt quan tâm chăm sóc, dạy dỗ các cháu khuyết tật và các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thủ tướng đề nghị các địa phương và nhà trường quan tâm hơn nữa đến việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. "Giáo dục hiện đại không xa rời cội nguồn. Các cháu cần tiếp thu tri thức mới nhất của nhân loại, làm chủ công nghệ mới, nhưng đồng thời phải nắm vững truyền thống, lịch sử và văn hóa dân tộc. Các cháu có thể vươn xa ra thế giới nhưng trong trái tim luôn có Tổ quốc", Thủ tướng phát biểu.

Theo Thủ tướng, trong mọi thời đại, người thầy luôn giữ một vị trí đặc biệt cao quý. "Ngày nay, công nghệ và trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ việc tìm kiếm kiến thức nhưng không gì thay thế được tình yêu thương, sự mẫu mực và khả năng truyền cảm hứng của người thầy. Một lời động viên đúng lúc có thể tiếp thêm tự tin; một bài giảng hay có thể khơi dậy niềm đam mê; một người thầy tận tụy, nhân ái có thể làm thay đổi cuộc đời của nhiều thế hệ học trò", ông bày tỏ.

Thủ tướng mong các thầy, cô giáo luôn giữ trọn tình yêu nghề; không ngừng học hỏi, làm chủ công nghệ mới, đổi mới phương pháp giảng dạy; dành cho học trò sự công bằng, lòng tin yêu và sự quan tâm chân thành; mong các bậc phụ huynh luôn là "điểm tựa gia đình" vững chắc, đồng hành cùng nhà trường; lắng nghe, chia sẻ, tin tưởng và truyền cảm hứng để chắp cánh cho những ước mơ, khát vọng của con em mình.

Với các cháu học sinh, sinh viên, Thủ tướng cho rằng mỗi năm học mới là một cơ hội để các cháu hiểu hơn về bản thân, học hỏi điều mới và tiến gần hơn đến ước mơ.

"Hãy chăm chỉ, kiên trì học tập, rèn luyện thật tốt; nuôi dưỡng hoài bão để sau này trưởng thành, lập nghiệp và đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Các cháu đang sống trong một thời đại thay đổi rất nhanh. Vì vậy, bên cạnh việc học kiến thức, hãy học cách tư duy độc lập, biết phân biệt đúng – sai, biết yêu thương, chia sẻ; học cách làm việc nhóm, làm chủ công nghệ chứ không để công nghệ điều chỉnh mình; học cách nỗ lực phấn đấu và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Hãy giữ trái tim trong sáng, khát vọng vươn lên và tình yêu quê hương, đất nước – để trở thành những công dân toàn cầu nhưng trước hết phải là những công dân Việt Nam giàu lòng yêu nước, có trách nhiệm với gia đình và xã hội", Người đứng đầu Chính phủ phát biểu.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, với khí thế mới của ngày tựu trường và quyết tâm đổi mới toàn diện, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, năm học 2026 –2027 sẽ là một năm học đột phá về chất lượng, mở ra giai đoạn phát triển mới của giáo dục Việt Nam, đưa dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc thông thái, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.