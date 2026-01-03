Kết nối yêu thương

Hội LHPN phường hỗ trợ sinh kế cho các gia đình khó khăn

Em Đào Hữu Anh Khoa, học sinh lớp 8, ở đường Trần Phú mồ côi cha, nhưng mẹ không có việc làm ổn định nên cuộc sống của hai mẹ con gặp nhiều khó khăn. Hội LHPN phường đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ em hàng tháng 300 nghìn đồng. Ngoài ra, mỗi dịp năm học mới, lễ, Tết, Khoa còn được nhận áo quần, sách vở, dụng cụ học tập và các phần quà ý nghĩa khác.

“Các dì không những hỗ trợ kinh phí để em có thể tiếp tục đến trường mà còn luôn quan tâm mẹ con em. Những yêu thương, đùm bọc đó sẽ là động lực để em không ngừng nỗ lực, cố gắng trong học tập và cuộc sống”, Anh Khoa chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Lý, Chi hội 3 Phước Vĩnh là phụ nữ đơn thân, thường xuyên ốm đau cũng luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Hội. Hàng tháng, bên cạnh hỗ trợ tiền mặt, Hội còn huy động cộng đồng tặng gạo, thực phẩm, nhu yếu phẩm, động viên tinh thần giúp chị yên tâm điều trị bệnh và sinh hoạt hàng ngày.

Cùng với nỗ lực của tổ chức hội, nhiều tập thể, doanh nghiệp và nhóm thiện nguyện đã đồng hành, góp sức để những hoạt động tương trợ trở nên thiết thực và bền vững hơn.

Doanh nghiệp tư nhân Anh Đào, do chị Trương Thị Anh Đào điều hành, thường xuyên trao tặng nhu yếu phẩm cho hội viên khó khăn, nhất là vào dịp lễ, Tết. Nhóm thiện nguyện “Nhịp cầu yêu thương” cũng đều đặn mỗi tháng tặng 12 suất quà là gạo và nhu yếu phẩm cho các “địa chỉ đỏ” và hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt. Những phần quà tuy giản dị nhưng thấm đẫm sự sẻ chia, góp phần giúp người nhận cảm nhận rõ hơn tinh thần tương thân tương ái. Đó cũng là động lực để họ vượt qua hoàn cảnh, cố gắng nỗ lực hơn mỗi ngày.

Hoạt động nhân đạo từ thiện của Hội LHPN phường Thuận Hóa thời gian qua được triển khai sâu rộng, lan tỏa và tạo dấu ấn sâu sắc. Trong đó, chương trình “Mẹ đỡ đầu”, vẫn luôn là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn đặc biệt, hỗ trợ bền bỉ cho trẻ em mồ côi. Hội đang nhận đỡ đầu 23 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em vững bước đến trường và có thêm điểm tựa tinh thần.

Hội cũng đã ủng hộ xây mới, sửa chữa mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo; trao hàng trăm suất học bổng Nguyễn Thị Định cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Các mô hình sinh kế nhỏ nhưng hiệu quả được Hội LHPN phường triển khai thường xuyên như: xe nước mía, quán tạp hóa, quán bánh canh, cà phê “cóc”… Việc hỗ trợ thiết thực đó đã góp phần tạo việc làm, nguồn thu ổn định cho phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân. Nhiều trường hợp thoát nghèo từ các mô hình sinh kế như chị Nguyễn Thị Anh, hội viên Chi hội 1 Phước Vĩnh... Hội LHPN phường đã thành lập mới 3 tổ liên kết; mở rộng kết nối, giới thiệu việc làm ổn định cho 234 hội viên.

Bà Nguyễn Lê Vân Anh, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Thuận Hóa cho biết: Chăm lo cho phụ nữ khó khăn, yếu thế, trẻ em mồ côi không chỉ là nhiệm vụ mà còn là tình cảm, trách nhiệm của Hội đối với cộng đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm các nguồn lực, vận động sự đồng hành của các nhà hảo tâm, các nhóm thiện nguyện để mang lại những hỗ trợ thiết thực hơn, lan tỏa yêu thương đến những gia đình khó khăn. Hội LHPN phường xác định công tác nhân đạo, an sinh xã hội tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh kết nối hỗ trợ, Hội sẽ chú trọng đào tạo, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế để phụ nữ đơn thân và trẻ em mồ côi không chỉ được trợ giúp trước mắt mà còn tự tin tự lập trong chặng đường phía trước.