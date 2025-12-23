  • Huế ngày nay Online
Giáng sinh yêu thương, kết nối cộng đồng

HNN - Những ngày cuối năm, trong tiết trời se lạnh, đèn Giáng sinh thắp sáng phố phường, làng quê. Không khí Noel về mang theo cảm giác ấm áp rất riêng.

Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh cho bệnh nhi tại TP. Hồ Chí Minh và Hà NộiNhạc sĩ Lê Quang Vũ & “Thành phố xanh bên dòng Hương giang”

 

Ấm áp mùa Giáng sinh ở Chân Mây - Lăng Cô

Tại Giáo xứ Loan Lý, xã Chân Mây - Lăng Cô, không khí Giáng sinh đến sớm hơn thường lệ. Từ đầu tháng 12, bà con giáo dân đã cùng nhau dựng hang đá, trang trí nhà thờ, treo đèn dọc các lối vào thôn xóm.

Ông Lê Hoàng Long, một giáo dân của Giáo xứ Loan Lý chia sẻ: “Giáng sinh năm nay với tôi rất đặc biệt. Sau đợt lũ lụt vừa qua, bà con trong xứ ai cũng còn nhiều khó khăn, nhưng khi cùng nhau chuẩn bị Noel, chúng tôi cảm nhận rõ sự gắn bó hơn. Mỗi người góp một tay, người dựng hang đá, người chuẩn bị chương trình văn nghệ, phát quà cho các hộ khó khăn. Giáng sinh vì thế không chỉ là lễ đạo mà còn là dịp để yêu thương được lan tỏa”.

Theo ông Long, tinh thần “sống tốt đời, đẹp đạo” được thể hiện rất rõ trong mùa Noel năm nay. Giáo dân không chỉ chăm lo đời sống tinh thần cho nhau mà còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, hướng về những hoàn cảnh kém may mắn trong và ngoài địa phương.

Xã Chân Mây - Lăng Cô hiện có 9 giáo xứ, 2 giáo họ, 11 nhà thờ và 1 trung tâm bảo trợ xã hội, là địa bàn có đông đồng bào Công giáo sinh sống. Trong đợt lũ lụt vừa qua, nhiều hộ dân, trong đó có bà con giáo dân, bị ảnh hưởng nặng nề về nhà cửa, sinh kế. Đợt này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào tôn giáo”, đến thăm, tặng quà, chúc mừng Giáng sinh tại các nhà thờ. Đồng thời, trao tặng 20 suất quà đến bà con giáo dân nhằm động viên, chia sẻ với bà con, mang đến không khí ấm áp, nghĩa tình trong mùa Giáng sinh.

Ông Lê Công Pháp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết: “Trong khó khăn, tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các tôn giáo và cộng đồng dân cư trên địa bàn được thể hiện rất rõ. Bà con giáo dân đã cùng với Nhân dân toàn xã tích cực tham gia các hoạt động cứu trợ, khắc phục hậu quả lũ lụt. Xã đã tổ chức và tham gia 3 cuộc vận động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng lụt bão ở miền Bắc, miền Trung - Tây Nguyên, trong đó đồng bào Công giáo hưởng ứng rất tích cực”.

Theo ông Pháp, chính sự đồng hành của các linh mục, hội đồng mục vụ các giáo xứ như: Hói Dừa, Hói Mít, Nước Ngọt, Thừa Lưu… và giáo dân đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. MTTQ Việt Nam xã luôn xác định vai trò kết nối, phối hợp chặt chẽ với các giáo xứ, giáo họ để vừa chăm lo đời sống người dân, vừa giữ gìn sự hòa thuận, đoàn kết trong cộng đồng.

Nhịp cầu gắn kết

Không chỉ ở Chân Mây - Lăng Cô, không khí Giáng sinh yêu thương đang lan tỏa rộng khắp. Nhiều giáo xứ tổ chức phát quà cho người nghèo, thăm hỏi gia đình chính sách, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bất kể tôn giáo hay không tôn giáo. Tiêu biểu như Giáo xứ Chính tòa Phủ Cam với chương trình “Cọng rơm yêu thương” với Bữa cơm yêu thương “Gánh nhau trong đời 4”.

Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế Đặng Đức Ngân chia sẻ: Giáng sinh là mầu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người, nhưng đồng thời cũng là lời mời gọi mỗi người mở lòng ra với tha nhân. Trong bối cảnh xã hội còn nhiều khó khăn do thiên tai, biến đổi khí hậu, tinh thần yêu thương và kết nối cộng đồng càng trở nên quan trọng. Giáo hội tại Huế luôn khuyến khích bà con giáo dân sống đức tin bằng những hành động cụ thể: sẻ chia, nâng đỡ, cùng chung tay với chính quyền và các tổ chức xã hội vì lợi ích chung.

Từ những hang đá giản dị ở Giáo xứ Loan Lý đến ánh đèn lung linh giữa lòng thành phố Huế, Giáng sinh năm 2025 đang hiện diện bằng những câu chuyện rất đời thường: sự sẻ chia sau lũ lụt, những tấm lòng hướng về cộng đồng, sự đồng hành giữa tôn giáo và chính quyền. Khi các giá trị đạo đức, nhân ái được lan tỏa, Giáng sinh sẽ không chỉ dừng lại ở nghi lễ tôn giáo mà trở thành động lực xây dựng một xã hội nhân văn, đoàn kết và bền vững hơn.

THÁI SƠN
